2026-07-09 16:53 舌尖上的旅人 Eric Hsu
橋山壽喜燒升級了！首推兵庫縣認證神戶牛套餐 台南新店「鵲邸」8月試營運
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：橋山壽喜燒首推兵庫縣認證神戶牛套餐。
- 重點二：神戶牛極上献立集結5大部位與雙派壽喜燒手法。
- 重點三：品牌8月將於台南試營運新店鵲邸拓展南台灣。
今夏高端和牛市場再添話題。台北壽喜燒名店「橋山·壽喜燒」首度引進日本兵庫縣認證神戶牛，推出全新「神戶牛・極上献立」套餐，一次集結五大精選部位，搭配關西、關東雙派壽喜燒手法，完整演繹頂級和牛風味。同時，也宣布首度進軍南台灣，全新「橋山·鵲邸壽喜燒」將於8月在台南試營運，以東京宅邸美學打造沉浸式日式用餐體驗。
神戶牛向來被視為日本頂級銘柄牛代表，以兵庫縣認證但馬牛為基礎，歷經嚴格評級與溯源制度，才能冠上「神戶牛」之名。橋山今夏推出全新「神戶牛・極上献立」套餐，每套6280元+10%，精選肋眼、肩卷芯、肩小排、翼板及肋條五大部位，透過不同料理手法展現各部位油花、肉質與香氣層次。
招牌「極上神戶牛壽喜燒」融合關西與關東兩派作法，先以關西風乾煎引出梅納反應與焦糖香氣，再加入以小豆島醬油調製的特製壽喜燒醬汁，讓肉香、甘甜與醬香層層堆疊，完整襯托神戶牛入口即化卻不膩口的細緻風味。
除了壽喜燒，套餐還推出2道人氣熟食。「極上和牛紫蘇雲丹卷」選用神戶牛翼板，包覆北海道雲丹、魚子醬與日本米飯，由桌邊現場手工捲製，再以小火香煎，外酥內嫩、海陸鮮味交融；「神戶特色紅酒旨煮牛雲丹釜醋飯」則以神戶牛肋條慢火燉煮，搭配油漬蛋黃、小豆島醬油及雲丹拌入米飯，展現濃郁卻不厚重的層次口感。
除了推出全新神戶牛套餐，橋山也宣布品牌版圖正式向南拓展。全新「橋山·鵲邸壽喜燒」8月開始在台南試營運，延續品牌「留白、靜謐、款待」精神，空間設計取材自東京巷弄宅邸，運用木質、石材、金屬及格柵元素，打造低調雅緻的日式氛圍。
店名中的「鵲邸」結合「喜鵲」與「宅邸」意象，象徵相聚與迎賓，也呼應品牌重視的日式待客文化。橋山希望透過精緻料理、細膩服務與沉靜空間，讓餐廳不只是享用壽喜燒的場所，更成為親友相聚、交流情感的生活場域。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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新套餐名為「神戶牛・極上献立」，主打兵庫縣認證神戶牛，集結5大精選部位，並以關西、關東雙派壽喜燒手法，呈現不同油花與香氣層次。
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套餐售價為6280元加10%，內容包含肋眼、肩卷芯、肩小排、翼板與肋條等5大部位，另搭配2道人氣熟食，完整展現神戶牛的多元風味。
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鵲邸將於8月在台南試營運，延續品牌「留白、靜謐、款待」精神，空間以東京宅邸美學打造，並結合木質、石材、金屬與格柵元素，營造沉浸式日式氛圍。
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