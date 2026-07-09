2026-07-09 13:47 Yvonne
TEA TOP 四款西瓜新品，第二杯半價！人氣飲品最低兩杯100元！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：TEA TOP推出4款西瓜系列新品，主打夏季限定消暑風味。
- 重點二：西瓜原汁採台灣產地直送，全台限量8,000瓶售完不補。
- 重點三：指定門市第二杯半價，平台再推雙杯最低100元優惠。
暑假正式展開，聚會、出遊需求增加，也帶動手搖飲消費熱潮。TEA TOP第一味瞄準夏季市場，推出全新西瓜系列限店試賣，優惠期間第二杯半價。另外，同步祭出你訂平台限定飲品優惠，從夏季限定新品到人氣經典飲品一次到位，希望滿足不同族群的飲茶喜好。今年夏天，不論是搶先品嚐季節限定西瓜飲，還是與好友分享人氣飲品，都能在TEATOP第一味找到最消暑的選擇。
雲林、台南產地直送，打造夏日限定風味
西瓜是台灣夏季最具代表性的水果之一，主要產區集中於雲林、台南等地，日照充足、果肉香甜多汁，每年一到盛產季便成為消費者最期待的消暑水果。TEA TOP第一味今年特別選用台灣西瓜原汁入茶，推出西瓜烏龍、奶蓋西瓜烏龍、西瓜綠茶及奶蓋西瓜綠茶四款新品。其中烏龍系列選用長達108小時細火慢焙的108茶王烏龍茶，帶有濃郁蜜蔗糖香，入口醇厚卻不苦澀；綠茶系列則以清新茶韻襯托西瓜自然鮮甜，打造層次豐富、清爽回甘的夏季水果茶體驗。
四款西瓜新品第二杯半價，全台8000瓶限量登場
值得一提的是，本次西瓜系列使用的西瓜原汁全台限量僅8,000瓶，屬於季節限定商品，售完即止、不再追加。7月13日至7月31日於台北萬隆、台中精誠、台中逢甲、台中北平、南投竹山、草屯碧山、潭子頭張、台中工學及潭子潭興等9家指定門市搶先試賣，活動期間購買指定新品即可享同品項第二杯半價優惠。今年夏天想喝得到最具季節感的西瓜飲品，就得把握這波限量販售機會。
人氣飲品同步祭優惠，你訂限定兩杯最低100元
除了西瓜新品外，TEATOP第一味也同步推出你訂平台限定優惠，即日起至7月31日，喜愛咀嚼系飲品的消費者可選擇「青茶3Q＋粉粿奶茶」雙杯優惠價100元，一次享受珍珠、綠茶凍、椰果及粉粿等豐富口感；偏好清爽果香的消費者，則可選擇「柳橙綠茶＋橙香白毫烏龍」雙杯優惠價134元，以柳橙果香搭配白毫烏龍蜜香茶韻，打造夏日最受歡迎的果茶組合。
TEA TOP第一味表示，七月除了推出限店試賣的西瓜新品，也同步祭出人氣商品優惠，希望無論是好友聚會、出遊野餐或日常消暑，都能以更優惠的價格享受高品質茶飲。一年只有一個西瓜季，今年夏天，就到TEA TOP第一味喝一杯真正喝得到西瓜果香的限定西瓜飲。
精華 FAQ
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本次共推出4款新品，分別是西瓜烏龍、奶蓋西瓜烏龍、西瓜綠茶及奶蓋西瓜綠茶，主打以台灣西瓜原汁入茶，呈現夏季限定的清爽果香風味。
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7月13日至7月31日於9家指定門市搶先試賣，購買指定新品可享同品項第二杯半價；西瓜原汁全台限量8,000瓶，屬季節限定，售完不再追加。
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你訂平台同步推出雙杯優惠，即日起至7月31日可選青茶3Q＋粉粿奶茶2杯100元，或柳橙綠茶＋橙香白毫烏龍2杯134元，主打人氣飲品與果茶組合。
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