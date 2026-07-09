夏天就是要喝冰的！星巴克哈密瓜新品、Kenangan Coffee凱娜冰沙優惠懶人包

夏天就是需要一杯冰涼飲品續命！近期咖啡品牌新品與優惠接力登場，星巴克以夏季水果哈密瓜為主角，推出期間限定飲品與芒果甜點，同時擴大「咖啡三式」體驗，邀請顧客在黑圍裙咖啡大師帶領下探索咖啡風味；來自印尼的人氣咖啡品牌 Kenangan Coffee 則宣布台灣第三間門市插旗桃園，新店開幕祭出買一送一、冰沙免費升級等優惠，咖啡控、甜點控都可以準備開喝。

星巴克：星巴克夏季新品登場，哈密瓜星冰樂、伯爵茶那堤清爽開喝

今年夏天，星巴克以最具代表性的夏季水果哈密瓜為主角，推出兩款期間限定飲品，包括「哈密瓜吉利星冰樂」與「哈密瓜伯爵茶那堤」，把香甜果香結合茶感與奶香，打造專屬夏季的高級感水果茶體驗。

如果喜歡清爽果香系飲品，可以選擇哈密瓜吉利星冰樂，冰涼口感很適合炎熱午後；想要更有茶香層次，則可以試試哈密瓜伯爵茶那堤，讓哈密瓜甜香與伯爵茶香氣交織，喝起來更有大人感。

圖片來源：Starbucks

星巴克：芒果生乳捲同步上市，把夏日甜點感拉滿

除了哈密瓜飲品，星巴克也同步推出全新「芒果生乳捲」。鬆軟蛋糕體搭配香甜芒果與濃郁乳香，把夏天最受歡迎的金黃果香收進甜點裡。

無論是搭配咖啡、茶飲，或是作為午後小點心，都很適合想來點輕盈甜味的人。對芒果控來說，這款新品也很有夏日儀式感。

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星巴克：「咖啡三式」擴展至全台8家門市，黑圍裙咖啡大師帶你喝懂風味

延續星巴克推廣咖啡文化的精神，從600店開始推出的「咖啡三式」體驗，將自6月29日起擴展至全台八家特色門市。同一支咖啡豆，會因不同沖煮方式展現截然不同的香氣、口感與風味層次。

體驗將由黑圍裙咖啡大師帶領顧客，透過手沖咖啡、創意特調與感官探索三種方式，重新認識同一支咖啡豆的多元魅力。活動門市包括台北 DREAM PLAZA、保安、時代寓所、龍門、南港 LaLaport，台中大英，台南康橋，以及高雄夢時代門市，實際名單依門市公告為主。

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星巴克：微縮不鏽鋼杯吊飾登場，收藏控小心被可愛收服

近年微縮收藏持續受到喜愛，星巴克今年也同步推出人氣微縮不鏽鋼杯吊飾。將經典不鏽鋼杯縮小成可愛配件，不只可以作為包包吊飾，也能把星巴克咖啡生活風格延伸到日常穿搭之中。

對喜歡收藏杯款、吊飾或小物的人來說，這波新品很容易讓人失手，兼具實用造型感與收藏趣味。

圖片來源：Starbucks

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Kenangan Coffee：Kenangan Coffee台灣第三店插旗桃園，開幕優惠加碼延長

印尼人氣咖啡品牌「Kenangan Coffee 凱娜克咖啡」今年4月在新光三越 A11 開出首間台灣分店後引發話題，5月再插旗中壢，如今台灣第三間門市「新光桃站時光」也將於7月9日在新光三越桃園店 B1 美食廣場開幕。

為慶祝新店開幕，Kenangan Coffee 祭出多項優惠。原本開幕檔期遇上巴威颱風，品牌也宣布加碼延長優惠時間，7月9日至7月14日期間，購買凱娜克拿鐵、叩叩拿鐵、柳丁C美式、白茉輕雪拿鐵或白茉輕乳茶，享同品項買一送一優惠。

圖片來源：Kenangan Coffee

Kenangan Coffee：凱娜冰系列正式解鎖，6款冰沙新品夏天喝起來

迎接盛夏，Kenangan Coffee 菜單上詢問度很高的「凱娜冰」系列也正式解鎖，共推出6款冰沙新品。主打「招牌凱娜冰」將招牌凱娜克拿鐵變身冰沙，帶有煙燻蜂蜜般的天然甜度，搭配北海道十勝鮮奶油，喝起來甜而不膩。

「海鹽焦糖輕雪凱娜冰」則主打台灣人喜歡的鹹甜風味，讓海鹽與焦糖香氣平衡出豐富層次。近期很受歡迎的抹茶口味也沒有缺席，「靜岡抹茶凱娜冰」選用靜岡縣初摘茶葉研磨製成的抹茶粉，搭配奶蓋帶出清爽茶香與乳香。另有「莓果可可凱娜冰」，以莓果酸香結合可可濃郁感，喝起來像把熟悉的甜點風味變成冰沙，甜點控應該會很有感。

圖片來源：Kenangan Coffee

Kenangan Coffee：買大杯免費升級特大杯，A11、中壢也同步同慶

除了桃園新店買一送一優惠，Kenangan Coffee 也針對凱娜冰系列推出升級活動。7月13日至8月13日期間，於新光桃站時光店購買凱娜冰系列全品項，買大杯即可免費升級特大杯。

新光 A11 時光店與中壢站前時光店也同步同慶，7月9日至8月13日期間，凱娜冰系列全品項同樣享有買大杯免費升級特大杯優惠。大杯售價119元至129元不等，特大杯售價139元至149元不等，等於現省20元。

圖片來源：Kenangan Coffee

Kenangan Coffee：MBTI保溫杯全台開賣，用本命色宣告咖啡人格

Kenangan Coffee 這次不只推出飲品新品，也同步開賣 MBTI 人格專屬保溫杯系列。杯款以高飽和色彩與色塊圖案設計，推出 EST 硬核綠、ISF 溫柔黃等8款 MBTI 本命保溫杯，容量約350至600ml不等，售價390元至590元。

全系列將於7月9日起於全台門市同步開賣，對喜歡色彩小物、保溫杯或MBTI話題的人來說，這款很適合當作日常咖啡搭配。