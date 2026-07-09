2026年初夏珠頸斑鳩30天育雛全紀錄 差點誤會鳥爸爸「射後不理」？一隻「隨便鳥」在我家陽台引發的育兒誤會

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陽台花架上珠頸斑鳩築巢下蛋，讓作者誤以為牠受困。

陽台花架上珠頸斑鳩築巢下蛋，讓作者誤以為牠受困。 重點二： 查資料後才知斑鳩雌雄同色，孵蛋多由公母輪班分工。

查資料後才知斑鳩雌雄同色，孵蛋多由公母輪班分工。 重點三：兩枚蛋於 6 月底孵化，雛鳥經 30 天左右順利離巢。

2026年的初夏，陽台花架來了驚喜的不速之客，一隻「隨便鳥」在我家陽台引發的育兒誤會，差點誤會鳥爸爸「射後不理」？才發現珠頸斑鳩爸媽的超神育兒術。

2026年6月2日天氣炎熱，傍晚打開陽台窗準備為花架上的盆栽澆水，突然發現一盆銅錢草上坐著一隻大鳥，嚇了一跳！腦中浮出的第一個想法是這該怎麼辦？這大鳥鑽過鋁菱形網進入花架，怕牠會被困住出不去？要怎麼幫牠脫困呢？拿起手機躲在窗後伸手靠近拍照，大鳥有被驚嚇到，但沒立即驚慌飛起，只是張開翅膀並鼓大前胸呈現阻嚇之勢。怕牠受到驚嚇飛起會在狹窄的花架空間亂撞受傷，趕緊拍照關窗離開，再利用照片 Google 查詢，確認這是一隻珠頸斑鳩，而且是來下蛋。資料顯示：斑鳩適應力強，除了不挑剔巢位，巢也非常簡陋，通常是由幾根細枝或乾草隨意搭建而成，幾乎沒有襯墊。築巢地點會選擇樹木的枝杈、屋頂平台、冷氣機平台，甚至不築巢直接下蛋在花盆與佔用其他鳥類的巢下蛋，遂有「鳩占鵲巢」的成語，而這「隨便」下蛋的個性，也讓牠獲得「隨便鳩」或「隨便鳥」的暱稱。(照片：2026/06/02)

在台灣的平地與低海拔環境中，本土原生斑鳩共有四種，紅鳩 (特徵是後頸有一條黑色細項圈)、金背鳩 (特徵是翅膀上的羽毛邊緣帶有亮麗的紅褐色或金黃色邊框)、珠頸斑鳩 (特徵是頸部後方有大面積的黑底白點「珍珠項鍊」) 與翠翼鳩 (屬於台灣保育類，珍貴稀有野生動物，因翅膀如寶石般翠綠而得名)。除了上述的四種本土原生斑鳩，近年來也常見由寵物鳥因籠鳥逃逸或是民間宗教放生的「外來客」斑馬鳩，牠的頸部兩側、胸部一整片一直延伸到翅膀與背部，都布滿了非常細緻的黑白相間橫條紋，看起來就像斑馬一樣，這也是牠名字的由來。(資料與照片來源：Google)

資料顯示：珠頸斑鳩是典型的陸生覓食鳥類，喜歡成對或單獨在草地、地面上漫步，邊走邊啄食植物種子、穀物、雜草種子，偶爾也會吃些小昆蟲。牠們在清晨和傍晚最為活躍，會反覆發出低沉、規律的「咕——咕咕——咕」或「咕姑固——」四音節叫聲，是非常成功適應人類都市生活的鳥類。因為怕驚嚇到這隻珠頸斑鳩，我決定接下來的這幾天這盆銅錢草就先都不澆水 (銅錢草可能會枯死，需再重種)。經過 5天的觀察，奇怪的是不分晝夜每次都只看到一隻成鳥孵蛋，不像白頭翁孵蛋，常可以看見公母二隻，一隻孵蛋、一隻警戒，心中出現疑問，難道珠頸斑鳩孵蛋與哺育工作都由鳥媽媽全部負責，鳥爸爸「射後不理」? (照片：2026/06/07)

實在太好奇，不禁拿起手機拍照，手機接近孵蛋的珠頸斑鳩時，珠頸斑鳩竟然振翅飛起直接穿過網格飛走，哇！我闖禍了！珠頸斑鳩會不會受到驚嚇棄巢？還好經過十幾分鐘後成鳥返巢繼續孵蛋。(照片：2026/06/07，珠頸斑鳩一窩通常非常固定只產下 2 枚白色的蛋，極少數會產 1或 3枚，孵化期大約需要 14至 18天。)

爾後趕緊查一下資料，才知珠頸斑鳩是一夫一妻制，孵蛋是男女輪班制，在白天 (上午 10 點到下午 4 點間) 看到斑鳩一動也不動地在孵蛋，那隻其實很大機率是鳥爸爸 (公鳥)，母鳥通常負責值夜班與清晨，公鳥則在附近的樹枝上過夜留守擔任警戒。珠頸斑鳩在生物學上屬於「雌雄同色」的鳥類，不論是羽毛顏色、花紋，還是體型大小，公鳥和母鳥幾乎一模一樣。光憑肉眼看著一隻靜止的斑鳩，即使是經驗豐富的鳥類專家也無法百分之百確定牠的性別，所以讓我以為每次看到的都是同一隻。(照片：2026/06/14)

2026/06/22 傍晚發現成鳥不在家，二枚蛋都孵出來了！剛孵化的小斑鳩 (雛鳥) 全身只有像「針」一樣的針羽。

2026/06/23 傍晚，成鳥發現我的手機靠近，張開翅膀呈現阻嚇之勢呵護二隻小斑鳩。

2026/06/25 傍晚成鳥不在家，二隻小斑鳩的針羽已開始轉變成羽毛。

2026/06/26 傍晚成鳥在家，怕驚嚇牠們隔著沙窗拍照，二隻小斑鳩羽毛漸豐，體型明顯變大。

2026/06/28 傍晚成鳥不在家，照片右邊的小斑鳩看見手機接近，已會張開翅膀做出阻嚇之勢。

2026/07/01 傍晚成鳥不在家，經過 10天這二隻小斑鳩羽毛已豐，感覺快要離巢飛走。因為無法全天候觀察，很可惜沒有看到斑鳩成鳥特殊的「鴿乳」餵食。什麼是鴿乳？這不是真正的哺乳類乳汁，而是斑鳩親鳥的「嗉囊 (貯存食物的器官)」內壁受到荷爾蒙刺激而肥厚、脫落的脂肪上皮細胞與組織液。它呈濃稠的乳白色或淡黃色，富含極高的蛋白質、脂肪和免疫抗體。神奇的是，不只母鳥，公鳥的體內也會分泌鴿乳！所以不論誰值班，都能隨時餵飽寶寶。親鳥會張大嘴巴，將雛鳥的整隻小嘴喙「含」在自己的嘴裡，透過肌肉蠕動將嗉囊裡的鴿乳吐出來讓雛鳥吸吮。經過 5、6天後，親鳥分泌的鴿乳會漸漸減少，此時成鳥飛出去吃植物種子、穀物後，會在嗉囊裡將種子半消化、軟化，再吐出來餵給雛鳥吃。

2026/07/02 傍晚成鳥不在家，只剩一隻小斑鳩，猜另一隻小斑鳩應是羽翼已豐，且學會飛行離巢了。

2026/07/03 傍晚，花盆空無一物，昨天的小斑鳩也已離巢。