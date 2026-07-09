2026-07-09 10:16 Yvonne
初韻「酪梨季」消暑登場，限時優惠買3送1明天開跑！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：初韻TrueWin推出夏季酪梨系列飲品，主打當季新鮮酪梨現打。
- 重點二：7月10日至7月31日限定優惠，兩款酪梨飲品任搭買3送1
- 重點三：酪梨優格清爽酸甜，芝士奶蓋酪梨濃郁鹹香各具特色。
炎炎夏日正是酪梨盛產季，人氣手搖飲品牌「初韻 TrueWin」今年再度推出廣受歡迎的酪梨系列飲品，將有「森林奶油」之稱的當季酪梨，結合品牌擅長的水果飲品與輕乳風味，打造濃郁卻不厚重、香醇又清爽的夏日限定口感。自7月10日至7月31日推出限時優惠，酪梨優格、芝士奶蓋酪梨兩款飲品任搭皆享買3送1，邀請酪梨控把握夏季限定滋味。
夏天就是要喝酪梨！兩款人氣飲品一次滿足不同喜好
近年酪梨因富含優質脂肪、膳食纖維及濃郁滑順口感，逐漸成為夏季飲品的人氣主角。初韻選用當季新鮮酪梨現打，推出兩款截然不同風味的酪梨系列。
「酪梨優格」將綿密酪梨融合優酪乳，入口帶有自然果香與酸甜乳香，整體滑順細緻、清爽不膩，喝得到酪梨特有的濃郁香氣，同時保有優酪乳的清新尾韻；而「芝士奶蓋酪梨」則是在濃郁酪梨基底上覆蓋鹹甜交融的芝士奶蓋，鹹香奶韻與酪梨果香層層堆疊，口感更加濃厚飽滿，每一口都像在品嚐一杯甜點，是許多酪梨愛好者指定必點的人氣品項。
7/10至7/31限時買3送1，揪團分享最划算
為迎接炎炎夏日，初韻自7月10日至7月31日推出限時優惠活動，酪梨優格與芝士奶蓋酪梨兩款飲品可自由搭配，享有買3送1優惠。無論是辦公室下午茶、好友聚會，或是全家一起分享，都能一次品嚐不同風味的酪梨飲品。初韻也希望透過季節限定水果，持續帶來更多元的水果系飲品選擇，讓消費者在炎炎夏日喝到新鮮、濃郁又充滿療癒感的清爽滋味。
精華 FAQ
-
品牌以當季新鮮酪梨現打入飲，結合水果飲品與輕乳風味，強調濃郁卻不厚重、香醇又清爽的夏日限定口感，鎖定喜愛酪梨的消費者。
-
活動自7月10日至7月31日，酪梨優格與芝士奶蓋酪梨兩款飲品可自由搭配，享有買3送1優惠，適合揪團或家庭、同事一起分享。
-
酪梨優格將酪梨結合優酪乳，口感滑順且帶酸甜乳香；芝士奶蓋酪梨則在酪梨基底上加鹹甜奶蓋，風味更濃厚飽滿，像在喝甜點。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數