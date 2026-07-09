台北美食新亮點！FoodSeason食材專門店開幕，杏桃鬆餅屋芒果瀑布回歸

夏天就是要把味蕾打開！想在家端出有餐廳感的料理，或是找一份拍照超美、吃起來清爽酸甜的夏日甜點，近期美食圈一次迎來兩大亮點。深耕特殊食材多年的「FoodSeason 食時可樂」推出全新品牌空間「FoodSeason SHOP 地平線食材專門店」，匯聚世界各地特色食材、實驗廚房、甜點選物與餐桌美學；而杏桃鬆餅屋也趁著芒果盛產季，推出「熱帶風情芒果季」，把愛文芒果變成鬆餅、飲品與人氣芒果蒙布朗瀑布，讓夏日午後甜到剛剛好。

FoodSeason SHOP ：地平線食材專門店開幕，料理控的靈感基地來了

深耕特殊食材多年的「FoodSeason 食時可樂」，長期開發與引進來自世界各地及台灣在地的特色食材，也是多家星級餐廳與高級飯店信賴的食材供應商。2026年夏季，品牌推出全新空間「FoodSeason SHOP 地平線食材專門店」，結合食材選物、實驗廚房、餐飲體驗與生活風格，打造料理創作者與美食愛好者都能挖寶的靈感基地。

店內以「食材地平線」為概念，匯集世界各地特色食材與風味選品，從澳洲拇指檸檬、英國藍龍蝦、秘魯白蘆筍到馬達加斯加香草莢都能找到。憑藉 FoodSeason 多年國際採購經驗，部分食材每週空運直送，並透過採購優勢讓價格更貼近產地，讓過去常出現在高級餐廳的特殊食材，也能更輕鬆走進日常餐桌。

圖片來源：FoodSeason SHOP

FoodSeason SHOP ：從特色食材到餐桌選物，在台北也能吃出世界風味

FoodSeason SHOP 不只販售進口食材，也展售品牌與專業主廚共同研發的自有商品，包括 CRAFT LAB 台灣風味精釀茶、食物香氛噴霧、台灣原生香料鹽等，從味覺到嗅覺都充滿生活風格感。

店內也能選購歐洲新鮮起司、熟成火腿等風味逸品，並提供以起司、火腿、手揉法國麵包為主的「地平線南法列車套餐」，讓人不用飛出國，也能在台北感受南法午後的餐桌氛圍。

圖片來源：FoodSeason SHOP

FoodSeason SHOP ：desertLAND 綠洲沾醬甜點店進駐，甜點也變成食材實驗場

以巨無霸瑪德蓮與沾醬甜點聞名的「desertLAND 綠洲沾醬甜點店」也進駐 FoodSeason SHOP。現場除了販售每日新鮮製作的甜點，也推出由 FoodSeason 食材策展團隊與甜點師共同企劃的季節甜點內用組合。

空間內規劃開放式實驗廚房，透過食材產地、風味特性與搭配靈感，讓甜點不只是好吃，也能看見食材被重新詮釋的創意。對喜歡甜點、料理或餐桌生活感的人來說，這裡很適合當作夏日午後的小旅行。

圖片來源：FoodSeason SHOP

FoodSeason SHOP ： 本季推薦品項一次看

FoodSeason SHOP 每一季都會依照當季食材推出不同菜單與選品，開幕期間本季主打「土地孕育的魚子醬・香草莢甜點禮盒」，以馬達加斯加香草莢打造，內容包含香草莢、香草海鹽、香草攪拌糖棒、香草優格司康、蘭姆葡萄夾心餅乾、香草奶油與綜合莓果果醬。原價1280元，即日起至8月31日推出開幕優惠價990元，限定100組。

圖片來源：FoodSeason SHOP

內用甜點則有「香草莢劇場甜點組合」，包含芒果香草聖多諾黑、香草焦糖流心爆米花、香草焦糖布丁、白蘆筍香草竹炭鹹派與當日茶飲無限暢飲，售價550元；若想讓風味更有層次，也可加購起司，售價50元。

圖片來源：編輯拍攝

圖片來源：編輯拍攝

另外還有「CRAFT LAB 台灣風味茶精釀茶〈礦石系列〉」，以台灣高山茶、原生香料與在地食材打造，共有旭日晨露、落日琥珀、綠洲之境、赤火森林、花漾精靈五款風味，售價800元／瓶。喜歡餐桌佈置的人，也可以留意「Table Re 循環器皿」，分別售價200元、500元、800元。

圖片來源：FoodSeason SHOP

圖片來源：FoodSeason SHOP

FoodSeason SHOP ：全店無現金交易，小包裝更適合日常下廚

FoodSeason SHOP 採用無現金交易與線上自助結帳系統，讓選購流程更直覺。店內多數食材也規劃為適合1至2人份的小包裝，對小家庭、情侶、單身族或想少量嘗鮮的人來說更友善，既能減少食材浪費，也讓特殊食材變得更貼近日常。

杏桃鬆餅屋：「熱帶風情芒果季」登場，愛文芒果變身夏日甜點主角

如果說 FoodSeason SHOP 是料理控的靈感基地，那杏桃鬆餅屋的「熱帶風情芒果季」就是甜點控的夏日快樂開關。今夏杏桃鬆餅屋以台灣愛文芒果為主角，結合百香果、椰子、北海道鮮奶油等元素，推出多款限定新品。

主廚團隊嚴選香氣濃郁、果肉細緻又多汁的愛文芒果，每日於店內新鮮現切，搭配杏桃鬆餅屋招牌彈力系鬆餅，把夏天最迷人的金黃酸甜感完整端上桌。

圖片來源：杏桃鬆餅屋

杏桃鬆餅屋：鮮芒鮮奶油薄鬆餅、厚鬆餅，酸甜果香清爽不膩

「鮮芒鮮奶油薄鬆餅」售價280元，結合新鮮芒果粒與芒果義式冰淇淋，讓每一口都能吃到不同溫層的芒果香氣。再搭配獨家配方熬煮的百香果醬與泰國進口椰子脆片，酸、甜、香、脆一次到位，最後以日本北海道鮮奶油串聯整體風味，吃起來清爽又有熱帶感。

圖片來源：杏桃鬆餅屋

喜歡厚實口感的人，則可以選擇「鮮芒鮮奶油厚鬆餅」，同樣售價280元。4公分高的厚鬆餅有著紮實綿密口感，搭配鮮甜芒果丁、芒果義式冰淇淋、百香果醬、椰子脆片與北海道打發鮮奶油，鬆餅本身的蛋奶香能襯托芒果酸甜，整體濃郁卻不厚重。

圖片來源：杏桃鬆餅屋

杏桃鬆餅屋：芒果歐蕾、金芒奶蓋綠茶，夏天就是要一杯金黃系清涼飲

杏桃鬆餅屋這次也推出兩款芒果飲品。「芒果歐蕾」售價180元，以特製芒果果泥、香醇牛奶與新鮮芒果丁調配而成，口感柔潤甘美，喝起來像把芒果牛奶變得更有層次。

「金芒奶蓋綠茶」售價180元，以清爽綠茶與芒果果泥為基底，上層覆蓋北海道鮮奶油、鮮奶與海鹽製成的綿密奶蓋。微鹹奶蓋能平衡芒果甜度，尾韻帶有茶香，比起一般甜飲更清爽耐喝。

圖片來源：杏桃鬆餅屋

杏桃鬆餅屋：芒果蒙布朗薄鬆餅雙人套餐回歸，金黃瀑布超適合拍照

最吸睛的亮點，絕對是人氣回歸的「芒果蒙布朗薄鬆餅雙人套餐」，售價449元。店內使用日本進口專屬設備，將特製芒果蒙布朗餡以細緻線條擠出，像金色瀑布一樣覆蓋在現做薄鬆餅、北海道鮮奶油與芒果丁上。

圖片來源：杏桃鬆餅屋

視覺上是滿滿金黃芒果山丘，拍照打卡效果直接拉滿；口感上則有薄鬆餅的彈性、鮮奶油的滑順、芒果丁的多汁與蒙布朗餡的細緻香甜，適合和朋友、另一半一起分享，替夏日午後加一點甜蜜儀式感。

圖片來源：杏桃鬆餅屋