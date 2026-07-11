穿越600年歷史～日本岡山國寶「吉備津神社」數位展覽

AI重點 文章重點整理： 重點一： 岡山吉備津神社為紀念重建600週年舉辦數位展覽。

岡山吉備津神社為紀念重建600週年舉辦數位展覽。 重點二： 結合LiDAR掃描、600吋螢幕與Minecraft重現本殿。

結合LiDAR掃描、600吋螢幕與Minecraft重現本殿。 重點三：展期07/14至07/19，設有木組體驗與環保御守工作坊。

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】暑假赴日旅遊又有新亮點！位於日本岡山縣的國寶級古蹟「吉備津神社」，為紀念本殿及拜殿重建600週年，特別與岡山縣立大學設計學部攜手合作，將於07/14-07/19，在岡山「天神山文化廣場」舉辦一場「吉備津神社『體驗設計展』」。

旅客從 JR岡山站搭乘路面電車往「東山」方向，於「城下」站下車步行3分鐘即可抵達；亦可搭乘前往「四御神」或「瀨戶站」的巴士於「表町入口」下車，或搭乘往「藤原團地」方向的巴士於「天神町」下車後步行即達（自行開車距 JR岡山站約5分鐘）。這場展覽透過數位科技與互動裝置，讓歷史建築變得鮮活有趣，絕對是親子共遊或深度文化體驗的絕佳選擇。

▲傳統榫卯結構實際體驗。 圖：吉備津神社／提供

展覽內容豐富多元，最吸睛的莫過於以600吋巨型螢幕呈現的沉浸式影像，利用精密的 LiDAR 雷射掃描數據，讓你彷彿親身走入國寶本殿中，將建築細節盡收眼底。

此外，現場更設置了原寸大小的「千木」（神社屋頂的裝飾結構）模型，遊客不僅能近距離觀察，甚至可以直接穿梭其中，親身感受古建築的震撼尺度。對於喜歡動手做的旅客，現場還有傳統「木組」建築體驗，透過不需釘子的榫卯結構拼裝，深入淺出地了解日本建築的獨特智慧。

▲DIY 木製御守製作報名資訊。 圖：吉備津神社／提供

展覽更結合了現代科技與創意，學生團隊還在熱門遊戲「Minecraft」中完美復刻了神社本殿，讓玩家能透過虛擬視角進行前所未有的探索。現場還有大型實體圖面塗鴉、集章送好禮等趣味活動，非常適合帶孩子一同體驗。

此外，07/18、07/19兩天，還將舉辦運用在地間伐木材製作「御守」的環保工作坊，讓旅客能親手製作獨一無二的紀念品帶回家。

活動為期6天，若您正好安排在7月中旬造訪岡山，千萬別錯過這次將傳統文化、尖端數位技術與在地資源完美結合的難得體驗。無論您是建築愛好者、遊戲迷還是帶著小朋友的家庭，絕對能為您的岡山之旅增添豐富的知識與回憶。

詳細展覽地點位於岡山「天神山文化廣場」，開放時間為每日09:00-17:00（最終日提早至16:00結束），誠摯邀請台灣旅客前往感受不一樣的日本傳統文化之美。

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