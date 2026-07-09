2026中秋送禮禮盒推薦！哈根達斯玩具總動員、法絨月宴、香港皇玥流心月餅、詩特莉公益禮盒一次看

中秋節還沒到，送禮清單已經可以先存起來了！2026中秋禮盒不只拚口味，更拚設計感、收藏感和送禮體面度，從迪士尼皮克斯《玩具總動員》冰淇淋月餅、法式甜點禮盒、精品級港式流心月餅，到結合公益永續的手工餅乾禮盒，每一款都很有話題。想送長輩、客戶、主管、朋友或孩子，這篇一次整理熱門中秋禮盒推薦，幫你快速找到最適合的團圓心意。

哈根達斯今年把《玩具總動員》人氣角色搬上中秋禮盒，推出迪士尼皮克斯《玩具總動員》系列冰淇淋月餅禮盒，讓中秋不只吃月餅，也多了滿滿童趣感。禮盒共5入，售價NT$2,180，口味包含芒果&香草、草莓、夏威夷果仁、淇淋巧酥與藍莓，從果香到濃郁堅果風味都有，適合全家一起分享。

圖片來源：品牌提供

最吸睛的是，每盒隨機附贈胡迪、巴斯光年、三眼怪或叉奇限量玩偶吊飾盲盒，讓開盒像抽驚喜包一樣有期待感。禮盒也附有玩具總動員主題輕便保冷袋，送禮實用度再加分。這款很適合送給有小孩的家庭、迪士尼粉絲，或是想用可愛感打破傳統中秋送禮印象的人。

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2. 法絨「月宴」中秋禮盒：台灣食材遇上法式甜點，送禮雅緻又不老派

職人級法式甜點品牌法絨法式手工甜點，2026年推出中秋限定「月宴」禮盒，以「月下開宴，幸福團圓」為主題，將山巒、流雲與明月意象融入包裝設計，整體走現代古風路線，視覺上很有東方美學質感。

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風味上，法絨把紅心芭樂、炭焙烏龍、高山金萱等台灣特色食材融入法式甜點。限定品項包含紅心芭樂烏龍瑪德蓮、鹹太妃糖蝴蝶酥夾心、黑糖奶茶曲奇、高山金萱濃茶酥餅等，從果香、茶香到鹹甜口感都有層次。禮盒也收錄瑪黑伯爵旅人蛋糕、布列塔尼酥餅、蜜桃玫瑰酥餅、帕瑪森起司紅椒餅乾等品牌經典，適合喜歡精緻甜點、茶香系點心的人。

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法絨「月宴」推出L、M兩種盒型與典藏款、酥餅款選擇，售價從NT$628至NT$898不等，早鳥預購價最低NT$584起。即日起至2026年9月6日可享早鳥優惠，購買L款禮盒還有機會獲得品牌經典鑰匙圈，官網訂單滿NT$3,000享免運優惠，企業贈禮也有大宗採購專案。

3. 臺中勤美洲際酒店明娟樓《釀月成光》：送重要客戶、長官最有儀式感

想找一款更高端、具收藏感的中秋禮盒，臺中勤美洲際酒店明娟樓推出的《釀月成光 Where the Moon is Aged into Light》會很適合。這款禮盒售價NT$3,088，以「熟成」為靈感，結合廣式月餅、精品設計與烈酒風味概念，整體定位很適合商務送禮、重要客戶或高階主管。

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禮盒採深海藍八角錦盒設計，搭配燙金圓月、桂花紋飾與雙層開盒結構，視覺上很像精品收藏盒。內容包含六款廣式月餅，以及皇家禮炮21年威士忌50ml、馬爹利藍帶干邑50ml各一款。月餅風味包括皇家禮炮21年威士忌 × 酒釀桂圓、馬爹利藍帶干邑 × 滷肉豆沙，以及東方美人桑葚、金月流芯、芋香核桃、香濃巧克力等經典口味。

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特別的是，這款並不是單純把酒加入月餅，而是以酒體香氣與熟成韻味作為靈感，設計能互相襯托的月餅風味，讓中秋送禮更有Fine Dining感。《釀月成光》自2026年7月1日起預購至售完為止，提貨期間為2026年8月26日起，單筆訂購50盒以上享9折優惠。

4. 香港皇玥中秋禮盒：流心月餅控必看，從經典奶黃到開心果都有

香港皇玥由香港奶黃月餅創始人葉永華大師領軍，2026年推出多款中秋禮盒，主打港式流心月餅與多元送禮選擇。品牌人氣代表「經典雙輝流心月餅」連續八年榮獲Monde Selection世界品質評鑑最高金獎，禮盒內含流心奶黃與流心芝麻各4入，每盒8入售價NT$1,598，是喜歡經典港式月餅的人可以優先考慮的款式。

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今年皇玥也推出多款話題新品，包括「軟心開心果月餅禮盒」，搭上近年開心果甜點熱潮，以伊朗A+頂級開心果製成綿密滑順內餡，搭配開心果碎粒，口感濃郁又有顆粒香氣。另有全新「流心奶黃月餅」米金色雙開門禮盒，主打室溫即可品嚐流心口感。

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想送給重視健康飲食的人，皇玥也有「低糖奶黃月餅禮盒」，以天然麥芽糖醇取代白糖，糖分控制在5%以內；今年也首次推出通過國際清真認證的「Vegan純素雙輝月餅禮盒」，不含蛋、奶與動物性成分，包含芝麻與陳皮紅豆沙口味。若是送VIP客戶，則可考慮「金玥流心三色月餅禮盒」，內含流心奶黃、流心芝麻、流心陳皮紅豆沙三款風味，每盒9入售價NT$1,788。

5. 和生御品中秋禮盒：老字號宮廷御點，經典派送禮不出錯

老字號品牌和生御品以宮廷御點工藝聞名，2026年中秋推出多款禮盒，由招牌「金磚綠豆黃禮盒」領軍，搭配「蘇式拼圖禮盒」、「金月饌蛋黃酥禮盒」與「奶黃流心月餅禮盒」，整體很適合送長輩、企業客戶或喜歡傳統糕餅的人。

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品牌經典「金磚綠豆黃」傳承50年，外型如金磚般討喜，象徵富貴與好運，口感綿密細緻，入口有綠豆仁的清香與奶油香氣。口味包含原味、芝麻、核仁、棗泥與紅豆，是長年熱銷的高人氣禮盒。

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另一款「蘇式拼圖禮盒」售價NT$860，以拼圖象徵團圓，收錄翻毛棗泥、芝麻椒鹽、白玉相思、綠豆凸、綠豆椪、芋泥酥、豆沙蛋黃酥、杏仁豆腐酥等八款蘇式茶點。禮盒設計結合小橋青瓦與幾何拼圖概念，既有傳統糕點底蘊，也有現代包裝美感。和生御品即日起開放預購，8月31日前享早鳥優惠。

6. 望月中秋月兔禮盒：香港精品級烘焙，企業送禮很有故事感

香港精品級烘焙品牌望月，2026年以「一起望月」為主題，推出「月行、月杵、月桂」三款台灣限定月兔禮盒，包裝以中式花窗與月兔故事為靈感，把嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐桂轉化為不同送禮祝福，很適合重視設計與寓意的企業送禮。

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「月行」雜錦禮盒6入，售價NT$1,450，內含招牌奶黃月餅、蛋黃蓮蓉月餅與陳皮紅豆月餅，適合送核心客戶與長輩。「月杵」雜錦禮盒18入，售價NT$1,250，收錄招牌奶黃月餅、經典蝴蝶酥、朱古力曲奇與抹茶曲奇，分量澎湃，適合企業福委會或家庭聚會。「月桂」雜錦禮盒18入，售價NT$1,150，包含蛋黃蓮蓉月餅、蝴蝶酥、伯爵茶曲奇與玄米茶曲奇，適合送給合作夥伴，寓意事業順遂。

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望月今年也推出全新流心奶茶、黑芝麻口味，並首度推出「流心四式月餅禮盒」4入組，讓送禮更輕巧、選擇更彈性。早鳥95折優惠即日起限時開跑。

7. open it. 中秋限量設計禮盒：不想送傳統月餅，這款最有設計感

如果想避開傳統月餅，open it. 今年的中秋限量設計禮盒很適合送給年輕朋友、設計控或喜歡法式甜點的人。品牌攜手設計團隊O.OO™，以「COSMIC DUST 宇宙星塵」為靈感，打造限量收藏版禮盒，將月光、星辰與瑪德蓮甜點想像結合，讓禮盒本身就像一件可以收藏的設計作品。

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open it. 今年推出多款全新限定風味，包括檸檬糖霜瑪德蓮、金沙乳酪瑪德蓮、金宴菓韻瑪德蓮。其中檸檬糖霜選用台灣檸檬原汁，清爽酸甜；金沙乳酪將鹹蛋黃、乳酪與麻糬融入瑪德蓮，帶有熟悉台式鹹甜感；金宴菓韻則使用國宴級果醬，搭配法國柑曼香橙酒、宜蘭貴妃金橘與核桃，走精品甜點路線。

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禮盒也收錄義式松露脆米、可可胡桃餅乾與杏仁葡萄餅乾，讓口味更豐富。7月3日至7月31日期間，購買2026中秋禮盒與品牌禮盒可享單件96折早鳥優惠；單筆滿NT$5,200贈法式香草6入禮盒，滿NT$1,500享指定到貨日宅配免運。

8. Aunt Stella詩特莉中秋禮盒：手工餅乾、日式月餅加公益永續一次到位

來自東京的手工餅乾品牌Aunt Stella詩特莉，2026年中秋推出全新禮盒系列，以「星穹」與「流金」為設計靈感，將月夜、星河、月兔與手工餅乾結合，整體溫暖又有故事感。

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今年詩特莉推出兩款全新日式月餅，「靜岡焙茶紅豆月餅」選用日本靜岡焙茶，結合綿密紅豆餡與法國奶油，茶香醇厚；「日本和歌山柚香月餅」則使用和歌山柚子丁、柚子醬與柚子原汁，果香清新、微酸回甘，很適合不愛太甜的人。

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禮盒設計也很有亮點。「流金拾光」松木提籃絲巾禮盒以月兔傳說為靈感，提籃搭配可拆式絲巾，兼具收藏與實用機能；「星穹」點心桌禮盒打開後可化身精緻點心桌，讓禮盒直接成為團聚餐桌的一部分。

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詩特莉今年也推出兩款公益永續禮盒，「星穹映月」攜手荒野保護協會，支持宜蘭雙連埤農地棲地守護計畫；「流金星兔」則支持陽光基金會顏損弱勢家庭專案計畫。兩款公益禮盒每售出一盒皆捐贈NT$15，讓中秋送禮不只傳遞祝福，也能支持環境與公益。優惠活動即日起至9月25日止。