燒肉火鍋祭登場　食在力量串聯百家品牌拓展餐飲商機

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣餐飲業營收首破1兆元，但實質消費力未同步增加。

台灣餐飲業營收首破1兆元，但實質消費力未同步增加。 重點二： 食在力量整合燒肉火鍋品牌、供應鏈與行銷資源。

食在力量整合燒肉火鍋品牌、供應鏈與行銷資源。 重點三：燒肉祭火鍋祭串聯百家品牌，目標創造億元效益。

台灣餐飲市場首度突破1兆元，但市場愈大，不代表品牌營收越高。在缺工、租金、原物料成本持續攀升下，餐飲業正從「品牌競爭」走向「生態系競爭」。食在力量美食產業交流協會宣布整合燒肉、火鍋兩大市場，串聯百家品牌、供應鏈與行銷資源，推出「燒肉火鍋祭」，希望打造全新的跨品牌合作模式。首波已有千葉餐飲、一鷺炭火燒鳥工房、雞湯大叔、撈王、焦糖楓等知名品牌共同響應，預計創造億元市場價值。

營業額首破兆元 實際消費力沒增加

根據經濟部統計處最新數據，2025年餐飲業全年營業額年增2.9%，首度突破1兆元，再創新高；然而，扣除物價因素後，營業額指數年減1.58%，顯示餐飲市場規模雖持續成長，但品牌獲利並未同步提升。如何降低獲客成本、提升會員價值，已成為餐飲經營的重要課題。

燒肉、火鍋難經營 台灣百貨餐飲地下教父開解方

「台灣餐飲業近2年市場仍大，但壓力更重！」天帷企管顧問公司負責人、被譽為「台灣百貨餐飲地下教父」的林剛羽顧問指出，燒肉的挑戰在於肉品成本高、裝修投入大，人力訓練與現場服務更直接影響消費體驗；若只靠裝修與食材，很容易被新品牌快速複製，中價位燒肉更容易受到高端與平價市場兩面夾擊。至於火鍋市場，同質化程度高，競爭重心早已不只是湯底特色與裝潢。

「單靠個人摸索，成本越來越高！」林剛羽顧問分析，未來餐飲真正的競爭，不只是品牌與品牌，而是品牌背後整個生態系的競爭。真正能長期勝出的，不是單一產品，而是整合品牌、供應鏈、會員經營與營運能力。

食在力量協會理事長許淳凱表示，將持續整合資源，打造跨品牌合作平台。食在力量/提供

食在力量整合資源 打造跨品牌合作平台

食在力量協會理事長許淳凱表示，近年持續整合不同主題的餐飲市場，串聯品牌、供應鏈、通路與專業服務，打造更多跨域合作機會，讓會員不只是交流，而是真正找到合作夥伴、拓展市場，共同創造新的商業價值。

除了B2B資源整合之外，許多品牌更期待直接接觸消費者，因此協會也開始跨足C端市場經營，透過內容、社群、活動及媒體資源，協助會員提升品牌能見度，也讓消費者更容易接觸優質品牌。今年的「燒肉火鍋祭」，就是邁向C端市場的重要起點。

擁有2,500位成員的食在力量表示，燒肉祭將於8月1日至9月30日舉行，火鍋祭則自10月1日至11月30日接力登場。參與品牌僅需提供價值2萬元的優惠方案，即可取得桂冠實業、皇家可口讚岐急凍熟麵等企業提供的食材資源，以及協會安排的媒體、網紅及社群曝光，透過共同導流降低單一品牌的行銷成本。協會預估，透過品牌共同導流、會員互導及社群曝光，可望創造超過億元整體市場效益。

一鷺炭火燒鳥工房：打造消費者願意支持、品牌共同成長的餐飲生態圈

在品牌經營方面，一鷺國際餐飲集團社長劉士綱表示，一鷺邁入第13年，一路走來始終相信，真正能夠長久經營的，不只是產品本身，而是品牌與顧客之間所建立的信任與認同感。這樣的理念，也與食在力量推動的方向非常一致。因此，希望透過這次合作，不只是讓更多人認識一鷺，更期待與所有合作品牌共同打造一個讓消費者願意支持、品牌共同成長的餐飲生態圈。

焦糖楓：讓台灣燒烤文化成為品牌競爭力

在品牌文化推廣方面，焦糖楓串燒顧問周政緯指出，本次參與食在力量燒肉祭，希望分享的不只是一款調味產品，更是一份對台灣飲食文化的熱愛與堅持。我們相信，美味能凝聚人心，燒烤能拉近彼此距離。而一把用心研發的漢方灑粉，則能成為串起家庭、朋友與土地情感的重要力量。未來，焦糖楓將持續以品牌的專業與創新，結合台灣在地飲食文化，讓更多人透過每一次燒烤、每一口美味，感受屬於台灣的「食在力量」，並將這份溫暖與感動傳遞到更多人的餐桌上。

千葉餐飲：讓每個亞洲人心中都有來自台灣的千葉火鍋

在國際布局方面，千葉餐飲執行長呂秀春表示，千葉火鍋在台22年，陪伴許多人長大，承載的是家庭聚餐、朋友相聚與回憶中的味道。未來希望持續把台灣火鍋特色做好，紮根台灣，帶著千葉供應鏈與合作夥伴走向國際。目前集團已深耕越南市場10年，希望把千葉IP帶向海外，讓台灣品牌成為世界品牌，讓每個亞洲人心中都有一鍋來自台灣的「千葉火鍋」。

食在力量協會理事長許淳凱表示，將持續整合資源，打造跨品牌合作平台。食在力量/提供

雞湯大叔、撈王：以品牌實力布局亞洲市場

從資本市場與國際布局角度來看，旗下擁有雞湯大叔、撈王等品牌的阿爾法餐飲集團市場增長中心首席增長官曾怡華表示，IPO 不只是企業發展的重要里程碑，更是加速全球化布局、提升國際競爭力的重要引擎，目前相關規劃仍持續推進中。

她指出，阿爾法餐飲集團的戰略核心是「立足台灣，放眼國際」。2025 年首間海外據點已於新加坡成功落地，未來將逐步布局馬來西亞、越南與日本等亞洲市場。透過旗下品牌的數位整合、供應鏈資源與營運管理能力，持續建立具備國際影響力的高成長基礎，也期待與更多餐飲品牌攜手合作，讓台灣餐飲實力在世界發光。

桂冠實業：從企業成為大家的盟友

作為供應鏈合作夥伴，桂冠實業表示，不論大環境和市場變化，桂冠都致力於與著通路與餐廳店家一起進化。本次除了穩定供應經典火鍋料產品之外，更跨品項導入「桂冠冰菓室」資源。活動期間，參與品牌店家訂購指定桂冠商品，即可獲得小雪酪互動贈品，不僅實質為店家建立吸客誘因、共同挺餐飲實體營運，也為消費者的盛夏用餐時光增添多元亮點。

皇家可口讚岐急凍熟麵：以標準化供應協助餐飲品牌提升競爭力

作為本次活動的重要供應鏈合作夥伴，皇家可口讚岐急凍熟麵副董事長高長慶表示，面對燒肉與火鍋市場持續成長，「主食升級」已不只是餐點搭配，更是提升品牌差異化與顧客體驗的重要策略。透過急凍熟麵的標準化供應，不僅能協助餐飲品牌提升出餐效率，也有助於降低人力負擔，創造更穩定的營運品質。

高長慶表示，未來皇家可口讚岐急凍熟麵將持續以食品科技與產品創新，協助餐飲品牌因應缺工與標準化需求，讓美味能被穩定複製、快速呈現，成為餐飲品牌值得信賴的供應鏈夥伴。

食在力量：將推出更多主題美食祭

食在力量表示，今年的燒肉祭、火鍋祭只是開始。未來將持續推出更多主題美食祭，希望建立的，不只是一次性的活動，而是一個讓品牌共同成長、共同拓展市場的長期平台，持續串聯品牌、供應鏈與行銷資源，提升台灣餐飲產業的整體競爭力，並攜手走向國際。

參與燒肉火鍋祭的廠商，即可取得皇家可口讚岐急凍熟麵等企業提供的食材資源。食在力量/提供