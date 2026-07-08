臺南美食與四草綠色隧道穿梭香港街頭，叮叮車與臺南古都共舞

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺南觀光局將四草綠色隧道與小吃登上香港叮叮車。

臺南觀光局將四草綠色隧道與小吃登上香港叮叮車。 重點二： 廣告行經中環灣仔銅鑼灣，觸及香港核心通勤人潮。

廣告行經中環灣仔銅鑼灣，觸及香港核心通勤人潮。 重點三：臺南鎖定重視美食文化的香港旅客，強化港澳能見度。

臺南觀光廣告跑去香港叮叮車上了？對，你沒看錯！臺南市政府把四草綠色隧道和臺南小吃刊上香港百年雙層電車，就這樣叮叮叮地穿梭在中環、灣仔、銅鑼灣的街頭。說真的，這個畫面可愛又浪漫，一座 400 年的古都，搭上超過 122 年的叮叮車，兩個城市的時間感在香港街頭融合成復古畫面。

叮叮車，香港最有靈魂的交通工具

來香港旅遊，叮叮車是一定要搭的。這台雙層有軌電車從 1904 年開始營運，超過 122 年歷史，因為行駛時司機踩下腳踏會發出「叮叮叮」的聲音而得名，行駛路線橫貫香港島北部，途經上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣等港人最熟悉的街區。

叮叮車和天星小輪、山頂纜車，並列為香港三大具有百年以上歷史的交通工具，每天服務乘客多達 20 萬人次，坐在二樓靠窗，窗外是銅鑼灣人來人往的街景，叮叮叮的鈴聲提醒你還在香港——那種節奏感和生活感，一定要體驗過。

四草綠色隧道與臺南特色美食，就在香港街巷

這次臺南市政府觀光旅遊局以「Feel Tainan」為主題，把兩個臺南最具代表性的畫面印上叮叮車車體：四草綠色隧道，以及臺南特色美食。廣告路線橫跨上環、中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣等核心區域，也就是說叮叮車每天載著臺南的樣子在香港最繁忙的街道穿梭，觸及的不只是遊客，還有每天在這些路段通勤的香港人。

臺南市政府觀旅局

香港旅客多愛來臺南？

臺南市長黃偉哲表示，依據交通部觀光署統計，香港及澳門為臺灣第二大入境客源市場，2025年來臺旅客逾130萬人次，其中香港旅客占港澳市場約占九成，為主要客源來源。香港是臺南主要拓展觀光市場之一，香港旅客偏好美食、文化及深度旅遊體驗，與臺南古都文化、生態旅遊及特色美食等觀光資源高度契合，是香港旅客的最佳選擇，透過香港具代表性的叮叮車廣告進行城市行銷，可有效觸及主要潛在客群，提升臺南於港澳市場之能見度及吸引力。

臺南其實非常符合香港旅客的旅遊口味，不是那種趕行程、打卡完就走的景點密集型，而是可以慢慢深入的那種城市。臺南的牛肉湯、虱目魚粥、擔仔麵、棺材板，每一樣都有自己的歷史，是街邊文化、是排隊文化，是會為了某一碗特地改行程的那種認真。

臺南市政府觀旅局

臺南擁有整整 400 年的城市積累，安平古堡、赤崁樓、神農街、老屋文青空間，每個角落都有說不完的故事。這對偏好深度旅遊的香港自由行旅客來說，是最大的加分。 臺南的步調緩慢而舒服，慢食、慢逛、隨便走進一條巷子都可能意外發現一家開了幾十年的老店，能讓你吃飽、走慢、在綠色河道裡發呆、看夕陽！