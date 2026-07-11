2026-07-11 14:03 旅遊經
2026臺北國際牛肉麵節 黑白大廚「鄭智善」任親善大使，牛肉麵王 總獎金上看20萬！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026臺北國際牛肉麵節將於10月9日至11日登場。
- 重點二：韓國黑白大廚鄭智善受邀擔任活動親善大使。
- 重點三：賽事首度加碼總獎金20萬元，並辦南北初賽。
韓國黑白大廚明星廚師鄭智善(左二)來臺擔任「2026臺北國際牛肉麵節」親善大使
【旅遊經 洪書瑱報導】
牛肉麵絕對是台灣的代表性美食，佔有舉足輕重的地位，是台灣「庶民美食精神」的極致體現，而在台灣的牛肉麵文化中，台北市無疑扮演了最強大的推手與一級戰場！臺北市為推廣牛肉麵特色產業，每一年持續推動臺北國際牛肉麵節，至今邁向第22年，今「2026」年以「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」為主題，將於10月9日至11日在圓山花博公園辦理為期3天的競賽活動外。
牛肉麵是台灣代表的庶民美食(攝影：洪書瑱)
今年較往年不同的是──特別邀請國際知名的韓國黑白大廚明星廚師鄭智善師父跨海來臺擔任「2026臺北國際牛肉麵節」親善大使，互相交流同時宣傳臺灣牛肉麵。另，將於北部及南部辦理初賽後再進行決賽，選出金、銀、銅獎得主，即日起至8月9日止廣招臺灣頂尖及最強的廚師以鮮食組(有紅燒與清燉)及調理包組雙組別展開廚藝競賽，今年除擴大辦理跨區初賽，也首度祭出總額高達新台幣20萬元的獎金，來獎勵脫穎而出的金獎得主，主辦單位歡迎全臺頂尖的牛肉麵店家踴躍報名，而今年牛肉麵王究竟花落誰家，令人期待!
「2026臺北國際牛肉麵節」於10月9日至11日在圓山花博公園辦理為期3天的競賽活動
台北市副市長——林奕華表示，台北長期推廣牛肉麵產業，期間透過補助促進產業自主發展與提升競爭力，並持續辦理競賽，鼓勵本市牛肉麵店家精進廚藝，推出獨特美味的牛肉麵。至今吸引累計將近2,000家次牛肉麵店參與，產生多位冠軍，成功地將臺北的牛肉麵美食推向國際舞臺。
今年將有重大賽制革新，除擴大跨區分別於9月7日及9月11日辦理「南北初賽」，更重金推出競賽獎金，於決賽時進行頒獎，這些總總的加碼措施是為了推廣牛肉麵產業的發展與商機。
今年「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」即日起開始報名，凡具有商業登記、公司登記、營業登記證明文件之牛肉麵店家皆可參加，競賽將以「美味、外觀、創意、衛生及價格」五大面項進行評選，邀請全臺最牛的牛肉麵店家互砌技勢、一決高下!2026臺北國際牛肉麵節「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸賽」將於10月9日至10月11日在臺北花博公園長廊廣場舉行。
相關活動訊息與報名資訊可至台北市牛肉麵交流發展協會粉絲團（https://www.facebook.com/TPEBEEFNOODLESOUP/）及「臺北市商業處-我是商Ya人」臉書(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。
以上圖片：主辦單位提供
精華 FAQ
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活動將於10月9日至11日在臺北圓山花博公園舉行，競賽地點為花博公園長廊廣場，預計辦理為期3天的牛肉麵廚藝競賽與頒獎活動。
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今年特別邀請韓國黑白大廚明星廚師鄭智善來臺擔任親善大使，目的在於與臺灣業者交流，也藉由她的國際知名度協助宣傳臺灣牛肉麵。
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今年首度辦理南北初賽，並分鮮食組與調理包組競賽，最後選出金、銀、銅獎；其中金獎總獎金上看20萬元，以鼓勵優秀店家參與。