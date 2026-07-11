東北角夏季旅遊專「暑」「美」色 莫錯過海洋珍饈──「紫海膽」正鮮甜！

夏天一到，手搖飲新品也跟著進入戰場模式！從可愛聯名、甜點系飲品，到西瓜、芒果、玫瑰醋等清爽果香系通通登場。這次不只新品好喝，周邊也很有收藏感，Mr.WISH 攜手《小小兵》推出限定保冷袋與造型隨手罐，迷客夏聯名 beard papa’s 把泡芙變成手搖飲，功夫茶、再睡5分鐘、茶湯會、珍煮丹也陸續端出夏季限定新品。想找一杯消暑飲料，這篇可以直接筆記起來。

1. Mr.WISH ×《小小兵》：桃喜烏龍系列開喝，2杯送保冷袋

暑假電影熱潮也吹進手搖飲！Mr.WISH 攜手《小小兵》推出聯名企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，從6月30日起全台門市換上小小兵主題視覺，讓買飲料也像走進小小兵片場。

本次飲品主打「好茶Action_桃喜烏龍系列」，以 Mr.WISH 經典茶底「黃枝香烏龍」為主角，推出「桃喜烏龍冰沙」與「桃喜枝香烏龍」兩款新品。「桃喜烏龍冰沙」結合黃枝香烏龍、蜜桃果泥與芝士奶蓋，還加入晶球啵啵增加咀嚼感，喝起來有冰沙的沁涼，也有蜜桃果香與烏龍茶韻的層次；「桃喜枝香烏龍」則以蜜桃果泥搭配黃枝香烏龍，果香清甜、茶感回甘，是比較清爽耐喝的選擇。

聯名周邊同樣很有吸引力，購買全品項飲品任1杯加價40元，可加購「小小兵造型隨手罐」；購買桃喜烏龍系列任2杯，即可獲得「小小兵聯名保冷袋」1個，款式隨機贈送，送完為止。另有「壓克力立牌吊飾盲盒」共6款、手把款不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯等加價購商品，小小兵粉絲真的很難空手離開。

新品資訊：

桃喜烏龍冰沙 95元

桃喜枝香烏龍 75元

活動時間：6月30日起，數量有限，送完為止

2. 迷客夏 × beard papa’s：把香草卡士達泡芙變成手搖飲

甜點控這次要注意！迷客夏首度攜手日本泡芙品牌 beard papa’s，推出「香草雲朵季」系列，把招牌香草卡士達泡芙的甜點感搬進手搖杯。這波聯名主打香草卡士達奶霜、卡士達奶酪與迷客夏茶底的搭配，喝起來有濃濃甜點感，很適合喜歡奶香、茶香、滑順口感的人。

圖片來源：品牌提供

「夏日卡士達紅茶」以娜杯紅茶為基底，搭配香草卡士達奶霜，讓紅茶焦糖香氣和細緻奶香互相襯托；「香草雲朵拿鐵」則加入綠光鮮奶與卡士達奶霜，整體更濃郁滑順，喝起來像液態泡芙；「香草夾心拿鐵」再升級加入卡士達奶酪，奶霜、奶酪雙重堆疊，甜點感更明顯。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了手搖飲，beard papa’s 也同步推出限定「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，將迷客夏茶香融入泡芙內餡，讓這波聯名不只可以喝，也可以吃。7月起還有多波優惠活動，包含指定飲品現折、抽泡芙兌換券、指定茶飲免費加料卡士達奶酪等，想喝甜點系手搖可以鎖定。

3. 功夫茶：西瓜烏龍登場，第二杯半價優惠開跑

如果說夏天一定要有代表水果，那西瓜絕對不能缺席。KUNG FU TEA 功夫茶推出「大西哈時代」系列，以西瓜結合不同烏龍茶底，打造兩款夏季新品「西瓜輕烏龍」與「西瓜焙烏龍」。

圖片來源：品牌提供

「西瓜輕烏龍」使用隱山烏龍作為基底，入口先是西瓜的清甜果香，尾韻帶出淡雅烏龍茶香，整體清爽不厚重，很適合高溫天氣來一杯。「西瓜焙烏龍」則以鐵觀音焙香烏龍為基礎，焙火香氣能平衡西瓜甜味，喝起來比一般水果茶更成熟、有層次，適合偏愛茶感的人。

優惠新品資訊：

西瓜輕烏龍 70元

西瓜焙烏龍 70元

7月1日至7月5日：西瓜系列第2杯半價

7月6日至7月20日：每杯現折10元

7月21日至7月31日：西瓜輕烏龍＋隱山烏龍組合價99元

8月1日至8月15日：西瓜焙烏龍＋烏龍鐵觀音拿鐵組合價119元

4. 再睡5分鐘：夏日芒Go季，楊枝甘露冰沙、芒果奶蓋一次滿足

芒果控今年夏天也有新選擇！再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，主打芒果果香、奶蓋與冰沙口感，很適合想喝一杯有飽足感又消暑的手搖飲。其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成特製果露，搭配午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露與葡萄柚果粒，中間再堆上芒果奶蓋，喝起來有楊枝甘露的熱帶果香，也有冰沙的清涼感。原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

圖片來源：品牌提供

「芒果奶蓋」系列則可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等。另有新配料「芒果風味水果凍」，可以讓整杯飲料更有咀嚼感。芒果系列自7月1日至7月31日限時販售，喜歡芒果的人可以把握一個月開喝。

優惠新品資訊：

楊枝甘露雲朵沙沙 原價95元，7月30日前嚐鮮價85元

芒果奶蓋系列 80至85元

芒果風味水果凍 20元

販售時間：7月1日至7月31日

5. 茶湯會 × plantica：玫瑰醋飲登場，酸甜系女孩必收

茶湯會這次聯名日本花藝美學品牌 plantica，推出「玫瑰醋系列」飲品，把花香、果香、茶香與醋飲酸甜感結合，走的是比較輕盈優雅的夏日路線。「四季春玫瑰醋飲」以大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，搭配四季春茶，喝起來有玫瑰香氣與茶感回甘；「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，加入荔枝香，酸甜中多了果香層次。兩款飲品一般門市售價80元，百貨店85元，7月1日開賣，7月5日前享第二杯75折優惠。

聯名周邊也很適合日常使用，「花漾轉轉袋」可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋；「聯名小燈箱」則以花卉視覺打造療癒感，喜歡花藝風、清新小物的人可以留意。

新品資訊：

四季春玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

荔枝翡翠玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

7月1日開賣

7月1日至7月5日：第2杯75折，每人限購2組