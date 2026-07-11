2026-07-11 12:03 旅遊經
東北角夏季旅遊專「暑」「美」色 莫錯過海洋珍饈──「紫海膽」正鮮甜！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：東北角夏季正值紫海膽盛產，鮮甜細緻最適合品嚐。
- 重點二：貢寮卯澳以潮間帶養殖池混養紫海膽與九孔鮑。
- 重點三：新北設保育區與復育放流，兼顧海膽資源永續。
東北角夏季旅遊專「暑」「美」色 莫錯過海洋珍饈──「紫海膽」正鮮甜！
【旅遊經 洪書瑱報導】
夏日是海膽品鮮重要的季節，不同大家較熟悉的馬糞海膽甜美的直球告白，台灣夏日較常見的「紫海膽」的風味則具清雅甘甜，且層次細緻！其中新北市東北角海岸擁有優美壯闊的海岸景觀與豐富多樣的海洋生態，每到夏季也正是紫海膽盛產時節，也是品嚐紫海膽最鮮美的好時機。紫海膽滋味甘甜、香氣細緻，口感滑順綿密，因其鮮甜風味與豐富營養價值，向來是日式料理中備受喜愛的高級食材，也是東北角漁村最具代表性的季節海味之一。若民眾在暑假期間前往東北角遊玩，不妨把握產季，到漁村品嚐來自產地的新鮮紫海膽。
紫海膽在養殖池中啃食龍鬚菜
透過放流人工培育的紫海膽，協助恢復海域生態
東北角海域海洋資源豐富，夏季是紫海膽的盛產季節，許多人喜愛的金黃色或橙黃色「海膽膏」，其實是海膽的生殖腺。每顆海膽體內具有五片生殖腺，夏季海膽大量攝食海中大型藻類，吸收充足養分，生殖腺逐漸發育飽滿，也讓海膽膏更加濃郁，此時品嚐最能感受海膽細緻鮮甜的風味。
貢寮在地漁民陳振益表示，卯澳紫海膽養殖於潮汐換水的潮間帶養殖池中，並與九孔鮑共同混養，利用純淨海水培育，風味鮮美不輸野生紫海膽。新鮮食材最適合以簡單方式料理，最能品嚐食材的鮮甜。建議吃法有三：
紫海膽炒蛋料理，味道鮮美
一、將紫海膽剖開後取出海膽膏直接生食，便能品嚐到最原始的鮮甜與滑嫩。
二、搭配米飯與海苔製成壽司、手卷，或鋪在熱騰騰的白飯上，成為香氣濃郁的海膽蓋飯。
三、將海膽與雞蛋混合後煎熟，再撒上少許蔥花，也是一道充滿漁村風味的私房料理，民眾若至貢寮品嚐紫海膽，可前往附近的海鮮餐廳，享用新鮮美味的在地漁產料理。
新北市漁業處表示，為維護紫海膽資源永續，新北市已於貢寮、瑞芳及萬里設置水產動植物保育區，規範禁止採捕不含刺殼長未滿8公分的海膽，並於每年9月1日至次年6月15日禁止採捕白棘三列海膽，也就是俗稱的馬糞海膽。其中野柳水產動植物保育區更全面禁止以任何方式採捕海膽，提供海膽族群穩定生長與繁衍的棲地。除採捕管理外，新北市政府也與國立臺灣海洋大學團隊合作，於新北市海洋資源復育園區推動紫海膽復育與放流工作，透過保育、復育並行，持續增裕海域資源。
民眾到東北角遊玩，感受山海情之際，不妨品嚐當季海味，並順遊馬崗潮間帶，欣賞退潮時海面倒映藍天白雲的自然美景，或前往臺灣極東點三貂角燈塔步道漫遊，遠眺遼闊海景與特殊岩石地景，用味覺與視覺一同感受東北角漁村的獨特魅力。
※.在地精選紫海膽料理餐廳：
富士海鮮： 228 新北市貢寮區東興街8號 0224991001
海味鮮食坊： 228 新北市貢寮區福連里馬崗街5號 0963528373
卯澳灣食堂： 228 新北市貢寮區福連里福興街1-1號 0910147692
以上圖片：新北市政府漁業處提供
精華 FAQ
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因為夏季是紫海膽盛產期，海膽大量攝食海藻後生殖腺飽滿，風味最為濃郁鮮甜。東北角海域水質與生態條件佳，因此特別適合在產地享用。
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卯澳紫海膽養殖於潮汐換水的潮間帶養殖池，並與九孔鮑共同混養，利用純淨海水培育。當地漁民認為這樣養出的紫海膽風味鮮美，不輸野生個體。
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新北市在貢寮、瑞芳及萬里設保育區，限制採捕未達規格的海膽，並禁止特定季節捕捉馬糞海膽，野柳更全面禁採，同時推動紫海膽復育與放流。