2026廣島6大煙火盛典 瀨戶內海海景與內陸山谷各展不同風情！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣島港夢幻煙火大會以約1萬發煙火點亮瀨戶內海夜空。

廣島港夢幻煙火大會以約1萬發煙火點亮瀨戶內海夜空。 重點二： 尾道住吉煙火祭結合神事傳統與1.3萬發華麗水中煙火。

尾道住吉煙火祭結合神事傳統與1.3萬發華麗水中煙火。 重點三：廣島另有三原、世羅、庄原、三次等多場山海煙火盛典。

以瀨戶內海為舞台的「2026廣島港夢幻煙火大會～煙火博物館～」

【旅遊經 洪書瑱報導】







日本四季皆「遊」不同風情，春追櫻、夏觀祭、秋賞楓、冬泡湯！在夏日之際，日本各地都有不少慶典，其中位於日本本州島的西南部的「廣島」，即將迎來一系列令人目不暇給的煙火盛事。廣島的夏夜向來以多變的地理舞台著稱，從浪漫的港灣夜空、充滿歷史底蘊的神事祭典，到山谷間迴盪的震撼視覺饗宴，各大市町也紛紛推出獨具特色的煙火大會。今年各會場不僅在煙火數量與特效上，讓感官體驗更加全面升級。不論是結合科技音浪的萬發全景演出、在湖面上演的「光之瀑布」，還是讓全城陷入瘋狂的40分鐘沉浸式高潮，都將在2026年的夜空中畫下最耀眼的軌跡，為此為讀者蒐羅廣島6大煙火盛典──



一、廣島港夢幻煙火大會：萬發全景音浪交織宛如煙火博物館：







「2026廣島港夢幻煙火大會～煙火博物館～」是廣島市代表性的夏日視覺盛宴。





「廣島港夢幻煙火大會～煙火博物館～」絕對是廣島市最具代表性的夏日慶典之一，今(2026)年將於7月25日(六)晚間八點，在廣島港1萬噸級碼頭外海浪漫施放。今年活動以「夢想」為主題，伴隨著瀬戶內海的海洋調香氣，約10,000發煙火，在一個小時內密集綻放，透過名匠設計的創作煙火與音樂同步共鳴，將夏夜星空點綴得如夢似幻，彷彿一座開在夜空中的期間限定博物館。



二、尾道住吉煙火祭：古老神事與滿天流金的跨時空對話：









在遠離喧囂的千光寺山頂，俯瞰「尾道住吉煙火祭」，靜靜感受尾道夜空與水道的光影變奏。

2026尾道住吉煙火祭與7月25日登場的「廣島港夢幻煙火大會～煙火博物館～」同一天在尾道市舉行。這場擁有悠久歷史的祭典本質上是奉獻給住吉神社的神事，主辦方特別將煙火施放船與神社垂直排列，就是為了讓神明能欣賞到最美的視角。高達13,000發煙火在夜空中綻放，除了有壯觀的速射連發煙火與華麗的水中煙火外，第四幕的壓軸更將結合音樂，以滿開的「枝垂櫻」煙火震撼收尾，配合水道上出巡的傳統提燈船，展現濃厚的歷史情緒之美。



三、三原Yassa祭：直擊40分鐘無冷場，引爆感官極限的夜空光影風暴；









「三原Yassa祭」萬人街頭齊跳Yassa舞，展現廣島最具生命力的在地祭典魂。









「三原Yassa祭」的壓軸煙火秀，讓整座城市隨之沸騰的視覺盛宴。





邁入八月，廣島三原市即將迎來年度盛事「三原Yassa祭」。今年將邁入第51屆，每年祭典期間皆吸引高達30萬至35萬人次的龐大人潮前來共襄盛舉。其重頭戲煙火秀將於8月9日星期日晚間八點璀璨施放，在短短40分鐘內密集打高達8,000發煙火。這不僅僅是單純的仰望夜空，而是結合了多變特效與多元主題，讓整座城市與數十萬遊客融為一體的狂熱體驗。想要感受廣島在地最具生命力與規模感的火樹銀花，絕對不能錯過這場令人心跳加速的盛夏視覺饗宴。



四、世羅商工祭：高原星空下的多元文化與極速煙火慶典：









色彩斑斕的速射煙火在高原夜空細密炸裂，拉開「世羅商工祭煙火大會」的序幕。



「世羅商工祭」將在8月20日(二)登場，是一場精緻卻震撼力十足的高原煙火秀。從廣島市出發車程或巴士約90分鐘即可抵達。在短短15分鐘內，特製速射煙火以及3號煙火將密集在世羅高原的夜空炸裂。而在煙火施放前，特設舞台還會帶來街舞、傳統舞踊、樂團、獅子舞、草裙舞及阿波舞等豐富的多元表演，現場更設有熱鬧屋台，為遊客營造最道地的日本夏祭氛圍。





五、庄原夏祭煙火大會：傾瀉而下的尼加拉瓜光之瀑布與山谷重低音：











倒映在湖面上的絕美雙重奏！「庄原夏祭煙火大會」的彩色煙火在夜空與上野池水面同步綻放，交織出夢幻的倒影景致。

「庄原夏祭煙火大會」於8月下旬在庄原市上野公園的上野池舞台登場，值得一提的是──「庄原夏祭煙火」自大正時代延續至今、深得在地居民喜愛。緊湊的速射煙火與在水面上浪漫展現的「水中煙火」交相輝映。由於周圍環山，煙火的爆炸聲會在山谷間反響，帶來大震撼的重低音體驗，最不可錯過的是尾聲的「尼加拉瓜大瀑布」煙火，耀眼的光之窗簾一齊流向水面，這場美麗的演出，為庄原的夏天畫下完美句點，彷彿也正在悄悄迎來了涼爽的秋天。





六、三次市民煙火祭：三川匯流處的光影幻彩與初秋浪漫交響









「三次市民煙火祭2026」在三次市著名的紅拱橋畔，大朵煙火於夜空與水面同步盛開，交織出光影震撼的初秋協奏曲。



若在夏日之際走訪廣島，不妨挑一場海上或山谷煙火欣賞，不妨再配上廣島名產烤牡蠣與冷啤酒，來感受最道地的日式廣島夏天！相關訊息可至廣島旅遊觀光官網(https://dive-hiroshima.com/tw/)查詢！



圖片：HIT廣島縣觀光聯盟提供