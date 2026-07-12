2026大稻埕夏日節攜手「蜘蛛人」震撼登場！「台北凱達」煙火景觀房、「捷絲旅」VIP席，限量開搶！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026大稻埕夏日節首度聯名蜘蛛人，結合煙火與無人機秀。

2026大稻埕夏日節首度聯名蜘蛛人，結合煙火與無人機秀。 重點二： 活動於7月25日至8月15日登場，三場主題煙火最受矚目。

活動於7月25日至8月15日登場，三場主題煙火最受矚目。 重點三：台北凱達與捷絲旅推出住房專案，並送VIP賞煙火座席。

「大稻埕夏日節」首度結合「蜘蛛人」電影IP，打造主題水岸光廊，並將上演結合經典角色的無人機燈光秀與煙火秀。(圖／台北市政府觀光傳播局提供)



【旅遊經 洪書瑱報導】



台北夏季最受矚目的浪漫盛事「2026大稻埕夏日節」即將於7月25日至8月15日登場，今年的大稻埕夏日節首度攜手國際超人氣電影IP「蜘蛛人」，不僅打造主題水岸光廊，經典角色化身為無人機燈光秀結合精彩煙火秀，共同打造台北夏夜浪漫慶典！活動預計施放三場主題煙火，分別為7月25日開幕場、8月5日平日場，以及8月15日閉幕場。其中，開幕日與閉幕日更特別加碼長達20分鐘的「煙火×無人機」雙重燈光展演，勢必將點亮整片大稻埕河岸夜空。想一睹璀璨煙花又不想在岸邊人擠人嗎？台北指標型飯店「台北凱達大飯店」與晶華國際酒店集團旗下的「捷絲旅」，台北三館紛紛祭出限時住房專案，不僅能讓旅客在景觀房內舒適欣賞煙火，還大方贈送限量VIP座席與精緻好禮。



一、台北凱達：房內直擊璀璨夜空，啜飲精品蜂蜜氣泡飲──







台北凱達攜手MELISSA推出「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，豪華套房含早餐8999元起，加贈MINI BAR、蜂蜜氣泡飲、紅酒乙瓶，打造專屬盛夏的浪漫假期。《禁止酒駕，滿18歲請勿飲酒》

台北凱達擁有多間可遠眺大稻埕夜景高樓景觀房，今年特別與天然蜂蜜氣泡飲品牌「MELISSA」聯名，推出「夏日氣泡．璀璨煙花」主題住房專案 。雙人平日入住含早餐每房3,399元起，入住此專案的旅客，免去戶外烈日與人潮擁擠之苦，在舒適的冷氣房內就能輕鬆欣賞窗外大稻埕煙火綻放的絕美瞬間。此外，每房皆贈送以低溫熟成工法製成、帶有宛如香檳般細緻氣泡的MELISSA精品蜂蜜氣泡飲，在煙花映照下啜飲一口，甜蜜浪漫情調直接拉滿。飯店還加碼推出限定抽獎活動，凡入住就有機會免費獲得價值1,200元的MELISSA木質龍眼蜜。想要進一步升級浪漫氛圍的旅人，飯店也提供原價22,800元、專案優惠價每房8,999元起的「豪華套房」。擁有獨立客廳、寬敞臥室以及專屬景觀泡澡浴缸，除含兩客自助式早餐、MELISSA蜂蜜氣泡飲外，再加碼送Mini Bar及紅酒乙瓶，打造奢華的都會時尚度假體驗。











台北凱達大飯店攜手MELISSA推出「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，平日每房含早3399元起，入住即贈MELISSA蜂蜜氣泡飲，打造專屬盛夏的浪漫假期。圖：台北凱達大飯店提供







台北凱達大飯店響應大稻埕夏日節推出住房專案，擁有全景落地窗的豪華套房，可完美直擊燦爛花火的浪漫展演，原價22800元優惠價每房含早餐8999元起。圖：台北凱達大飯店提供

二、捷絲旅台北三館：攜手「美味獵人」送祝福，限量VIP煙火座席免費抽──









捷絲旅台北西門館、台北中山館及臺大尊賢館今年攜手台灣文創肉干品牌「美味獵人」，推出「搭高鐵‧遊台北大稻埕夏日節」及「夏夜捷伴」兩款住房專案。圖／捷絲旅提供。









捷絲旅「夏夜捷伴」住房專案，每房加贈美味獵人「Good Luck」禮盒，集結四大祝福，每款口味皆附有專屬幸運籤卡與互動抽籤設計。圖／捷絲旅提供。

晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅，西門館、中山館及臺大尊賢館等台北三館，今年則攜手台灣文創肉干品牌「美味獵人」，邀請國內外旅客一同參與這場夏日慶典，雙人同行台北中山館每晚2,470元起、台北西門館3,534元起、臺大尊賢館3,720元起。另，針對不同需求的旅客量身打造兩款專案：









捷絲旅台北西門館鄰近西門町商圈，適合安排潮流美食之旅。圖／捷絲旅提供。







全新開幕的台北中山館坐落八條通商圈，以《華燈初上》為設計靈感，打造復古摩登的城市夜生活氛圍。圖／捷絲旅提供。







臺大尊賢館則緊鄰臺大校園與公館商圈，提供兼具綠意與人文氣息的住宿體驗。圖／捷絲旅提供。

1.「搭高鐵 ‧ 遊台北大稻埕夏日節」高鐵聯票專案：專為中南部北上的旅客設計，入住加購高鐵票即贈送融合北歐盧恩符文的美味獵人「招桃花、迎幸福」肉干禮包。活動期間每週三、四加購車票可享82折、翌日延遲退房至中午12點，登錄活動還能抽人氣下午茶與高鐵半價券。凡於7月25日及8月15日兩大煙火重點日入住西門館，加碼再送限量「大稻埕夏日節VIP賞煙火座席」雙人票！

2.「夏夜捷伴」住房專案：適合雙北居民或城市輕旅行民眾，每房加贈美味獵人「Good Luck」禮盒，集結招財、健康、貴人及勝利四大祝福，每款口味皆附有專屬幸運籤卡與互動抽籤設計，讓旅人能與親友共享好運 。

此外，捷絲旅官方Facebook粉絲專頁即日起至7月12日止，也舉辦社群抽獎，參與指定活動就有機會直接抽中8月5日平日場的「大稻埕夏日節VIP賞煙火座席」雙人票。

今年夏天的台北大稻埕絕對精彩可期，不論是想待在台北凱達大飯店的景觀房內靜靜享受專屬二人的香檳感蜜香微醺 ，還是想入住捷絲旅奪下限量的VIP尊榮煙火煙火座席，即日起皆已開放搶購與預訂，名額有限，趕緊規劃一場難忘的盛夏台北之旅，或提前為自己和您的他(她)締造一場七夕浪漫之旅！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！





