2026大稻埕夏日節攜手「蜘蛛人」震撼登場！「台北凱達」煙火景觀房、「捷絲旅」VIP席，限量開搶！

2026-07-12 09:03 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026大稻埕夏日節首度聯名蜘蛛人，結合煙火與無人機秀。
  • 重點二：活動於7月25日至8月15日登場，三場主題煙火最受矚目。
  • 重點三：台北凱達與捷絲旅推出住房專案，並送VIP賞煙火座席。


大稻埕夏日節」首度結合「蜘蛛人」電影IP，打造主題水岸光廊，並將上演結合經典角色的無人機燈光秀與煙火秀。(圖／台北市政府觀光傳播局提供)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

台北夏季最受矚目的浪漫盛事「2026大稻埕夏日節」即將於7月25日至8月15日登場，今年的大稻埕夏日節首度攜手國際超人氣電影IP「蜘蛛人」，不僅打造主題水岸光廊，經典角色化身為無人機燈光秀結合精彩煙火秀，共同打造台北夏夜浪漫慶典！活動預計施放三場主題煙火，分別為7月25日開幕場、8月5日平日場，以及8月15日閉幕場。其中，開幕日與閉幕日更特別加碼長達20分鐘的「煙火×無人機」雙重燈光展演，勢必將點亮整片大稻埕河岸夜空。想一睹璀璨煙花又不想在岸邊人擠人嗎？台北指標型飯店「台北凱達大飯店」與晶華國際酒店集團旗下的「捷絲旅」，台北三館紛紛祭出限時住房專案，不僅能讓旅客在景觀房內舒適欣賞煙火，還大方贈送限量VIP座席與精緻好禮。

 

一、台北凱達：房內直擊璀璨夜空，啜飲精品蜂蜜氣泡飲──


台北凱達攜手MELISSA推出「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，豪華套房含早餐8999元起，加贈MINI BAR、蜂蜜氣泡飲、紅酒乙瓶，打造專屬盛夏的浪漫假期。《禁止酒駕，滿18歲請勿飲酒》

台北凱達擁有多間可遠眺大稻埕夜景高樓景觀房，今年特別與天然蜂蜜氣泡飲品牌「MELISSA」聯名，推出「夏日氣泡．璀璨煙花」主題住房專案 。雙人平日入住含早餐每房3,399元起，入住此專案的旅客，免去戶外烈日與人潮擁擠之苦，在舒適的冷氣房內就能輕鬆欣賞窗外大稻埕煙火綻放的絕美瞬間。此外，每房皆贈送以低溫熟成工法製成、帶有宛如香檳般細緻氣泡的MELISSA精品蜂蜜氣泡飲，在煙花映照下啜飲一口，甜蜜浪漫情調直接拉滿。飯店還加碼推出限定抽獎活動，凡入住就有機會免費獲得價值1,200元的MELISSA木質龍眼蜜。想要進一步升級浪漫氛圍的旅人，飯店也提供原價22,800元、專案優惠價每房8,999元起的「豪華套房」。擁有獨立客廳、寬敞臥室以及專屬景觀泡澡浴缸，除含兩客自助式早餐、MELISSA蜂蜜氣泡飲外，再加碼送Mini Bar及紅酒乙瓶，打造奢華的都會時尚度假體驗。




台北凱達大飯店攜手MELISSA推出「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，平日每房含早3399元起，入住即贈MELISSA蜂蜜氣泡飲，打造專屬盛夏的浪漫假期。圖：台北凱達大飯店提供


台北凱達大飯店響應大稻埕夏日節推出住房專案，擁有全景落地窗的豪華套房，可完美直擊燦爛花火的浪漫展演，原價22800元優惠價每房含早餐8999元起。圖：台北凱達大飯店提供

二、捷絲旅台北三館：攜手「美味獵人」送祝福，限量VIP煙火座席免費抽──



捷絲旅台北西門館、台北中山館及臺大尊賢館今年攜手台灣文創肉干品牌「美味獵人」，推出「搭高鐵‧遊台北大稻埕夏日節」及「夏夜捷伴」兩款住房專案。圖／捷絲旅提供。



捷絲旅「夏夜捷伴」住房專案，每房加贈美味獵人「Good Luck」禮盒，集結四大祝福，每款口味皆附有專屬幸運籤卡與互動抽籤設計。圖／捷絲旅提供。

晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅，西門館、中山館及臺大尊賢館等台北三館，今年則攜手台灣文創肉干品牌「美味獵人」，邀請國內外旅客一同參與這場夏日慶典，雙人同行台北中山館每晚2,470元起、台北西門館3,534元起、臺大尊賢館3,720元起。另，針對不同需求的旅客量身打造兩款專案：



捷絲旅台北西門館鄰近西門町商圈，適合安排潮流美食之旅。圖／捷絲旅提供。


全新開幕的台北中山館坐落八條通商圈，以《華燈初上》為設計靈感，打造復古摩登的城市夜生活氛圍。圖／捷絲旅提供。


臺大尊賢館則緊鄰臺大校園與公館商圈，提供兼具綠意與人文氣息的住宿體驗。圖／捷絲旅提供。

1.「搭高鐵 ‧ 遊台北大稻埕夏日節」高鐵聯票專案：專為中南部北上的旅客設計，入住加購高鐵票即贈送融合北歐盧恩符文的美味獵人「招桃花、迎幸福」肉干禮包。活動期間每週三、四加購車票可享82折、翌日延遲退房至中午12點，登錄活動還能抽人氣下午茶與高鐵半價券。凡於7月25日及8月15日兩大煙火重點日入住西門館，加碼再送限量「大稻埕夏日節VIP賞煙火座席」雙人票！


2.「夏夜捷伴」住房專案：適合雙北居民或城市輕旅行民眾，每房加贈美味獵人「Good Luck」禮盒，集結招財、健康、貴人及勝利四大祝福，每款口味皆附有專屬幸運籤卡與互動抽籤設計，讓旅人能與親友共享好運 。

此外，捷絲旅官方Facebook粉絲專頁即日起至7月12日止，也舉辦社群抽獎，參與指定活動就有機會直接抽中8月5日平日場的「大稻埕夏日節VIP賞煙火座席」雙人票。

今年夏天的台北大稻埕絕對精彩可期，不論是想待在台北凱達大飯店的景觀房內靜靜享受專屬二人的香檳感蜜香微醺 ，還是想入住捷絲旅奪下限量的VIP尊榮煙火煙火座席，即日起皆已開放搶購與預訂，名額有限，趕緊規劃一場難忘的盛夏台北之旅，或提前為自己和您的他(她)締造一場七夕浪漫之旅！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！


 

精華 FAQ

  • 今年首度結合國際超人氣電影IP「蜘蛛人」，打造主題水岸光廊，並以經典角色搭配無人機燈光秀與煙火秀，讓大稻埕河岸夜空成為夏夜主視覺。

  • 活動期間為7月25日至8月15日，共有7月25日、8月5日與8月15日3場主題煙火；其中開幕與閉幕日還加碼20分鐘「煙火×無人機」雙重燈光展演。

  • 台北凱達推出景觀房與豪華套房專案，含早餐、蜂蜜氣泡飲與紅酒等；捷絲旅台北3館則有高鐵聯票與住房方案，部分日期還送限量VIP賞煙火座席雙人票。

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#台北凱達 #大稻埕夏日節

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





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精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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暴雨中的一句話，讓我記住了潮州《日上微旅》這間民宿

暴雨中的一句話，讓我記住了潮州《日上微旅》這間民宿

2026-07-05 23:29 巧比。針線包

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：潮州《日上微旅》位於市區巷弄，鄰近景點與小吃，交通便利。
  • 重點二：民宿採自助入住，房間簡潔寬敞，營造出舒適放鬆的住宿氛圍。
  • 重點三：豪雨成災時店家主動提出取消可全額退款，展現貼心服務。

【小鎮風情。民宿寫意】

這間是潮州市區《日上微旅》，隱身於幽靜的小巷，離潮州日式歷史建築文化園區不遠，而著名的燒冷冰、牛肉福、三山國王廟等小吃與景點，都在步行可及的範圍，對商務出差或旅遊住宿都相當方便。

民宿一樓是一間咖啡店，二樓以上為客房，採 QR Code 自助入住。房間比預期寬敞，木質調搭配暖色燈光，沒有過多華麗裝飾，反而營造出簡單舒適的居住氛圍，讓人在忙碌一天後，可以真正放鬆休息。

只是，這趟住宿最大的記憶，並不是房間。

入住當天，屏東豪雨成災，戶外工作完全無法進行。我試著詢問店家是否能提早入住，沒想到得到的回答不是「請依照規定時間」，而是：

連日大雨出現積水擔心影響行程安全，需要取消住宿，我們願意全額退款。

做服務業的人都知道，豪雨已經影響生意，願意主動把選擇權交給客人，把可能的損失留給自己，並不是每一間旅宿都做得到。

那一刻，我忽然覺得，好的服務，不只是提供一張舒適的床，而是在旅人最狼狽的時候，先想到對方。

後來，屏東縣政府宣布下午及隔日停班停課，手機陸續收到四次大雨警報通知。考量工作安排，我最終還是如期入住。


傍晚雨勢稍歇，我走上街頭覓食，順道散步感受潮州夜晚。


也許受到豪雨影響，建基老街上的店家大多提早打烊，平日熱鬧的街道顯得格外安靜，只剩零星車輛緩緩經過。

比起住宿本身，我更記得的是一句簡單卻真誠的話：「如果需要取消住宿，我們願意全額退款。」

有些旅宿讓人記住的是漂亮的裝潢，有些旅宿讓人懷念的是舒適的床鋪；而這間民宿，讓我記住的是一份站在旅人角度思考的善意。

這次因為放颱風假，咖啡店跟著休息。下次南國差旅，再錯過咖啡店的早餐，我會繼續遺憾的。

精華 FAQ

  • 民宿位於潮州市區的幽靜巷弄中，距離潮州日式歷史建築文化園區不遠，燒冷冰、牛肉福與三山國王廟等小吃景點也能步行抵達。

  • 民宿一樓是咖啡店，二樓以上為客房，採 QR Code 自助入住。房間空間比預期寬敞，木質調與暖色燈光讓整體氛圍簡單、舒服又放鬆。

  • 入住遇上屏東豪雨成災，店家沒有要求照規定入住，而是主動表示若擔心安全可取消住宿，並願意全額退款，讓作者感受到站在旅人角度的善意。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #屏東旅遊

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