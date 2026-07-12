2026-07-12 09:03 旅遊經
秋天就到東海岸圍火同樂！「海派秋CHILL」圍火派對早鳥票限量開賣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：東海岸品牌月「海派秋CHILL」9月25日至10月25日登場。
- 重點二：國慶主活動圍火派對在石梯坪結合烤肉、卡拉OK與啤酒。
- 重點三：限量早鳥票近乎7折，另推扭蛋體驗與10條部落旅遊路線。
神秘嘉賓部落歌手也將蒞臨現場與大家一起熱情共度
【旅遊經 洪書瑱報導】
嚮往圍坐火堆、大口烤肉、開懷歡唱的部落聚會嗎？東管處於2024年推出「一烈！海派過生活」，邁入第三屆的今(2026)年，將於9月25日（五）至10月25日（日）登場，「海派秋CHILL」重頭戲就是一場「圍火派對」，神還原部落日常聚會的熱情歡樂，大家不妨揪親愛的家人、朋友一起體驗最原汁原味的部落烤肉聚會，度過東海岸最Chill的秋日時光。目前正推出限量早鳥優惠票，以近乎7折的超值價格，邀您以部落圍火派對，來感受不一樣的中秋及國慶假期！
一、中秋「釀酒節」×「釀派對」揭開序幕：
暢飲花東限定一烈啤酒
於中秋連假9月26日（六），率先與花蓮豐濱貓公部落合作推出「釀酒節」，邀請大家走進部落，透過「釀體驗」親身認識阿美族傳統釀造文化；部落青年更將創意與活力注入首度舉辦的「釀派對」，讓古老的釀文化與電音表演交織出令人驚喜的新風貌，為品牌月熱鬧開場。
二、國慶夜圍火開烤！殺魚秀、部落燒烤、一烈啤酒暢飲：
部落青年主廚刀工精湛的殺魚秀
國慶連假10月10日（六），主活動「圍火派對」於花蓮縣豐濱鄉石梯坪遊憩區熱烈登場。現場不僅能欣賞部落青年主廚刀工精湛的殺魚秀，更備有在地特色燒烤食材、自助熟食吧、調飲吧與花東限定一烈啤酒暢飲，帶領大家走進部落聚會與節慶的歡聚場景，品嚐最在地的部落美味，享受最愜意的假日時光。
一同在舞台點播經典卡拉OK歌曲
一起吃部落特色食材烤肉
部落趣味十足的遊戲互動、抽獎環節
除了美食，神秘嘉賓部落歌手也將蒞臨現場，與大家熱情共度！舞台上少不了部落聚會最經典的卡拉OK歡唱，現場並安排遊戲互動與抽獎環節。遊客與部落族人一同圍坐烤肉，在歌舞氣氛推升中大啖部落特色烤肉、暢飲花東限定一烈啤酒，再上台點播一首經典金曲，一起度過最熱烈的東海岸之夜。
三、海派扭蛋驚喜登場，10條主題路線邀您感受部落小旅行！
為期一個月的「海派秋CHILL」品牌月期間，也攜手「一烈！海派過生活」旗下部落住宿品牌「海人家」與部落旅遊資訊站「Pahanhan部落雜貨店」，推出限定「海派扭蛋機」體驗。想深入東海岸部落旅遊的朋友，「海派玩家」10條主題路線2人即可成團，半天或一天皆能彈性安排，輕鬆規劃專屬的部落小旅行。
海派秋CHILL「圍火派對」限量早鳥近乎7折優惠票現正開賣！超值價格，讓你揪家人、朋友一起暢遊東海岸！相關訊息可至活動官網(https://newpacific1.rezio.shop/zh-TW/product/SSKUK3)或「一烈！海派過生活」官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/Travelinseastyle/)查詢！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
以上圖片：東管處提供
精華 FAQ
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活動自9月25日至10月25日登場，內容包含中秋連假的釀酒節與釀派對、國慶連假的圍火派對，以及期間限定的海派扭蛋與部落旅遊路線。
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圍火派對於10月10日在花蓮縣豐濱鄉石梯坪遊憩區舉行，現場有殺魚秀、部落燒烤、自助熟食吧、調飲吧與一烈啤酒暢飲，還有卡拉OK、遊戲和抽獎。
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活動期間可體驗海派扭蛋機，並搭配「海人家」住宿與「Pahanhan部落雜貨店」資訊服務；另有10條主題路線，2人即可成團，半天或1天都能彈性安排。