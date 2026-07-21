[嘉義住宿]新悦花園酒店住一晚，旋轉木馬、小火車、溜滑梯主題房一次滿足｜嘉義親子住宿推薦｜新悦花園酒店Hsin Hotel

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新悦花園酒店位於嘉義市區，地點便利且附設停車場。

新悦花園酒店位於嘉義市區，地點便利且附設停車場。 重點二： 戶外有旋轉木馬、小火車、沙坑與賽車場等親子設施。

戶外有旋轉木馬、小火車、沙坑與賽車場等親子設施。 重點三：館內設有遊戲室、健身房與餐廳，退房後仍可續玩。

很少有機會在嘉義好好住上一晚，這次樂爸特別安排了一趟小假期，帶著我們入住位於嘉義市區的新悦花園酒店。平常總是走馬看花的我，出發前特別搜尋這間飯店不只是親子家庭的天堂，館內設施豐富，連地理位置也相當便利，驚覺很多之前來過的點原來都在附近 笑:)

還沒走進飯店就看到門口的小火車及白色旋轉木馬整個讓樂樂失心瘋，大門外提供自行車跟協力車借用，這裡就先來分享大廳、環境、房間~

新悦花園酒店雖然是很熱門的親子飯店，不過大廳及整個飯店也有不少藝術品與雕塑，並加入嘉義在地意象，搭配挑高空間，給人的感覺比較像商務或度假飯店，也不時加入一些娃娃、公仔等元素取得了不錯的平衡，飯店本身有地下停車場，也有戶外停車場，對自駕親子旅遊來說很方便。

比較特別的是，一樓設有簡易的星巴克服務，想喝咖啡不用再特地跑出去。





飯店每天都有安排一些親子活動，而且大多數都是免費參加。更棒的是，即使退房後，館內的親子設施大多仍可繼續使用，所以我們這趟幾乎沒有特別安排行程，把大部分時間都留給飯店。

這次入住的房型是雙床房，房間算半開放式，增加空間視覺感，住起來算是很輕鬆。

簡單的空間搭配自然採光，看起來乾淨舒服，這個畫面拍過去很清新，非常貼心且符合現代所需，床頭提供不少插座。

樂爸只要在房間，幾乎就窩在這個角落，他說沙發椅非常好坐。





該有的設備都有，還有提供嘉義在地的乖乖餅乾。

開箱完房間，接下來介紹一到就讓樂樂失心瘋的戶外設施，新悦花園酒店最大的亮點，就是戶外設施真的很吸睛，旋轉木馬、小火車、戶外賽車場、大草皮、沙坑、通通都有，對小朋友來說根本就是小型遊樂園。





旋轉木馬和小火車在營運時間內都可以搭乘，而且都有專人操作與服務。一搭再搭，想到再搭，很謝謝當天現場的工作人員，不管搭了多少次，始終都很有耐心、很熱情的服務，對新悅留下了很好的印象。

新悦幸福小火車也是館內人氣設施之一(一台車一次只能座一個家庭)，特別打造了仿阿里山森林鐵路的小火車，小小一段，不過對樂樂來說是個非常有趣的體驗。

戶外還有一座純白色、帶點教堂氛圍的建築，看起來應該是提供婚宴、證婚等活動使用。

戶外區有了兩座沙坑以、休閒座椅以及大草皮，也有提供各種沙坑玩具及大小球類讓小朋友放電使用。

一旁還有車道，付費設施，需要到櫃檯購票體驗，賽道非常大，所以讓樂樂自駕奔馳一下，人不多的時候服務人員還會讓他玩一下子，好感度直接上升~

賺爸媽錢錢的遊戲室是親子飯店必備的，樂樂對這沒什麼興趣，反到阿璇在夾娃娃機上貢獻不少，笑XD。

避開大太陽時刻，坐在這裡吹吹風、還蠻舒服的。

除了戶外設施外，館內3樓也有室內遊戲空間，整層打造親子及休閒空間，親子房也是在3樓，所以一開門就很童趣。

販賣機、洗衣機、茶水機及親子相關配件等都在這層樓

商務及休閒空間，座椅多到不怕不夠坐。





戶外空間很適合晚上在這裡聊天看星星

健身房雖然不大，但很喜歡它的採光。

兒童遊戲室「小菁英俱樂部」從閱讀區、大球池到AR互動投影，動靜態設施都相當豐富。樂樂在這裡就玩了好一陣子。

一路玩到晚餐時間，大家都懶得再開車出門，索性直接到二樓的頤粵軒享用港式烤鴨晚餐，吃完飯又繼續跑去玩室內設施。隔天早餐同樣也是在頤粵軒享用，中西式餐點都有。

吃完早餐後，我們又繼續到戶外一直玩到退房時間才準備離開，離開前還特地再去排隊搭最後一趟小火車。

以上就是這次入住新悦花園酒店的簡單分享，這次我們入住的是一般房型，沒有體驗到許多人推薦的親子主題房，不過光是館內設施就已經讓樂樂玩到捨不得回家。下次有機會再來嘉義，再安排入住親子房體驗看看。

另外，新悦花園酒店在 B1 停車場還設有專為毛小孩打造的「磨鼻子寵物旅館」，提供住宿服務及 24 小時監看系統，讓飼主入住時也能隨時掌握毛孩狀況。對於有毛小孩的家庭來說，也是一間相當友善的親子、寵物住宿選擇。