[南投住宿] 住過就忘不了！讀好回來了，魚池市區包棟民宿開箱，親子好友入住都超適合 │日月潭 讀好聚

AI重點 文章重點整理： 重點一： 讀好民宿改名為讀好聚，重回南投魚池市區。

讀好民宿改名為讀好聚，重回南投魚池市區。 重點二： 新民宿位置便利，鄰近日月潭與全聯，適合包棟入住。

新民宿位置便利，鄰近日月潭與全聯，適合包棟入住。 重點三：空間保留生活感與細節，親子長輩與好友聚會都合適。

曾經在入住過日月潭頭社的讀好民宿，那時候喜歡的，其實不只是住宿空間，而是主人威廉把民宿經營成很不一樣的樣子。後來聽到讀好搬至宜蘭的消息後覺得有點可惜，覺得日月潭少了一個很有溫度的民宿選擇，沒想到最近得知讀好改名為讀好聚又回歸南投魚池啦，超級興奮的啦，馬上安排一趟來回味~

【魚池住宿】全新讀好回歸魚池市區，交通便利、生活機能佳

這次回來讀好民宿，加上三五好友，雖然民宿外觀已然不同，但是仍能從許多細節中感受到屬於讀好老闆的細膩，而且新的讀好聚民宿地理位置更加方便，就在魚池市區，消防分隊旁邊！！！距離日月潭也相當近，最喜歡的一點是，三間房間通通在一樓，長輩親子都相當友善。

看到這個外觀與庭園的布置，就讓人覺得很讀好、很威廉(讀好老闆)。看似不起眼的小物件與細節巧思，卻恰到好處地點綴了每個角落，讓整個空間多了幾分溫馨與生活感。這條步道上去通往讀好聚的停車場，如果是包棟入住停放 3 台車應該不成問題。

可惜入住當天下午下起了小雨，不然坐在這裡放空、喝杯咖啡、吃點心，到了晚上聊天、看星空，都很愜意。

魚池讀好聚民宿並沒有刻意迎合大眾喜好而重新打造，從門口到室內空間，都保留了原有的房屋設計與格局，因此一走進來，就有種回到家般的親切感。

【魚池包棟】12人一層樓包棟，家族旅遊與好友聚會首選

讀好聚民宿整體以木質風格為主，不過最讓我意外的是竟然多了電視。因為讀好民宿的開設理念是希望回歸住宿最純粹的樣貌，讓三五好友或來自四面八方的旅人暫時放下 3C 產品，透過聊天、陪伴與相聚，找回人與人之間真實的連結。不過仔細想想，這樣的改變或許也是一種平衡，在保留放慢步調的初衷，同時兼顧不同旅人的住宿需求，讓陪伴依舊是主角，只是多了一點選擇。不過此次一同前往讀好民宿的友人們，幾乎沒有碰到電視，而是在茶几區或者中間沙發區大聊特聊~

讀好聚民宿延續了原本「讓人好好相聚」的理念，只要有機會坐下來聊天的地方，就一定看得到桌椅。整個公共空間共有 4 組不同形式的座位區，從最前方的電視區、中間的沙發區、茶几區，到廚房旁的餐桌區，無論是長輩泡茶聊天、親子共讀玩耍，還是三五好友小酌談心，都能自成一區小角落，尤其適合家族旅遊。

廚房內相關器具都是可以使用的，可以步行到全聯購買食材~

我們在這個沙發區一聊就聊到半夜~

一樣保留了熟悉的咖啡區與書架區，一樣藏著許多令人會心一笑的細節。這些佈置沒有刻意追求華麗，而是就像在替自己家中的某個小角落慢慢添購喜歡的物件、擺上珍藏的小擺飾或花草，也讓整個空間多了幾分生活感。

【讀好聚民宿房型】2間四人房、1間雙人房、1間和室，一次滿足多元需求

這間雙床四人房相當寬敞，木質調的空間搭配牆上的擺飾與畫作，少了飯店的制式感，多了幾分回到家般的自在，房內的壁爐，讓整個空間多了些歐式鄉村小屋的氛圍，前面的黑色電暖爐是真的可以使用哦~

這間雙人房走的是簡約舒適路線，梳妝台、書桌與電視等機能也一應俱全。

接下來這一間就厲害了，房內有房！透過拉門區隔出兩個不同的睡眠區域，保有隱私也更有彈性，和式空間完全是小朋友的天堂，小朋友肯定會相約好一起睡這裡，樂樂當天就說他要睡這裡~

主臥房旁的小空間也是小朋友很愛的角落哦~

以上就是這次魚池讀好聚民宿的簡單分享，很開心熟悉的讀好又重新回到南投，不用再特地跑到宜蘭，就能再次感受那份像回到家般的溫暖與自在。沒有過度華麗的裝潢，也沒有刻意營造的網美風格，而是透過一個個充滿細節的角落、讓人自在聊天的公共空間，以及保有生活感的佈置，重新找回旅行最單純的模樣。