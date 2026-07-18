2026-07-18 17:27 Rhsuan
[台南美食]在地人下班後最療癒的深夜食堂！自取串燒、現點現烤，吃不膩的聚會首選｜路邊烤肉 Wild BBQ 台南林森店
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南林森路深夜燒烤，適合下班後聚會小酌。
- 重點二：採自取點餐模式，串燒品項多且多為銅板價。
- 重點三：環境輕鬆熱鬧，但廁所少、停車較不方便。
這間位在林森路上的「路邊烤肉 Wild BBQ 台南林森店」是朋友帶路來的，也是樂爸他們打完球後最常報到的宵夜口袋名單，（到底是假打球真消夜，還是真的來運動，這就留給大家自行判斷了（笑）），每次經過總能看到店內坐滿聚餐聊天的客人，外觀看起來很有美式酒吧的氛圍，但其實是道地的台派燒烤店，三五好友圍坐在一起，邊吃串燒邊閒話家常，輕鬆自在的用餐氛圍。
這裡採自取的方式，喜歡吃什麼自己拿，從蔬菜、雞肉、牛肉、豬肉、海鮮到各式特色串物，種類相當齊全。不用拿著菜單猶豫半天，其實看著琳瑯滿目的食材整齊排列在冰櫃裡，莫名還有種紓壓感（笑）。冰櫃上方也貼有完整菜單，而樂爸他們每次來，總會固定加點一份乾拌麵，口味也算不錯。
價格從二、三十元左右，大部分落在銅板價區間
整體空間是開放式，座位以雙人、四人桌為主，即使多人聚餐也能輕鬆安排，不算擁擠，也是有不少人喜歡坐在吧檯區
樂爸他們常常打完球就把招牌品項都點了一輪分著吃，滿滿一桌看起來超級療癒，再搭配一杯冰涼的氣泡飲料，嗯……剛剛那兩個小時的運動，大概直接歸零，不過這裡最吸引人的，還是那份輕鬆自在的用餐氛圍。吃著串燒、聊著近況，簡單卻很放鬆，也難怪樂爸他們每次打完球，總會選擇來這裡聚聚。
以上就是路邊烤肉 Wild BBQ 台南林森店的簡單分享。如果真要說缺點，大概就是廁所數量少，加上用餐環境有提供飲酒，不時可能會遇到嘔吐物等狀況，而店內生意不錯、人手有限，未必能在第一時間清理。另外，周邊停車空間也比較仰賴運氣。撇除這些小缺點，整體來說仍是很適合下班後與三五好友放鬆小酌、吃串燒聊天的地方，收藏起來吧！
精華 FAQ
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這間店很適合下班後想放鬆的人、打完球想續攤的朋友，以及喜歡三五好友邊吃串燒邊聊天的客群。整體氣氛輕鬆，不太拘束，很有深夜食堂感。
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店內採自取方式，食材從蔬菜、雞肉、牛肉、豬肉到海鮮都很齊全，還有特色串物可選。現場也提供完整菜單，熱門品項常被一輪點走。
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主要缺點是廁所數量少，且因為有提供飲酒，偶爾可能遇到環境清理不即時的情況；另外周邊停車位不算好找，較需要碰運氣。
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