[台中住宿]洲際棒球場住宿首選！象迷看球超方便，免費停車、崇德商圈美食一次滿足｜中科大飯店

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中科大飯店鄰近洲際棒球場，交通便利適合象迷看球。

中科大飯店鄰近洲際棒球場，交通便利適合象迷看球。 重點二： 飯店附免費停車場，搭公車或計程車前往球場很方便。

飯店附免費停車場，搭公車或計程車前往球場很方便。 重點三：房間與浴室整潔寬敞，整體CP值高且周邊商圈機能佳。

身為象迷實在必須來分享，平常台中洲際主場看球賽要嘛來回，不然就一直找飯店，這次本來也已訂好另一間台中的飯店，但朋友大推中科大飯店後，立刻取消原訂房改訂這裡，只能說根本就是讓象迷來洲際棒球場看比賽的首選。

先來說實際入住的感想，只能說雖然不是那種新穎豪華型飯店，但以地點、交通便利性、房價以及停車條件來說，CP值真的非常高，尤其推薦給準備來台中洲際棒球場看球賽的象迷朋友。飯店位於崇德商圈，距離捷運文心崇德站約300公尺，還有多條公車路線可直達洲際棒球場，除了洲際棒球場，前往一中街、逢甲夜市都相當方便，而且飯店本身附設免費停車場，所以我們就將車子停在飯店停車場，搭公車或計程車的方式前往球場。

從停車場搭乘電梯到一樓大廳，是一種商務飯店與商辦結合的感覺，空間寬敞明亮，感覺應該是許多中科園區商務人士出差住宿地，所以服務人員多先以英文與日文招呼。

非常典型商務飯店風格，且看得出來有年代，但是該有的東西還是都有，尤其整潔度上，整體給予不錯的評價。

這次入住的是四人房型，開門的瞬間覺得CP值超高，整體維持得相當乾淨舒適，木質地板搭配大片採光窗戶，住起來相當舒服。

很有年代感，但該有的都有，房間比想像中寬敞許多。

房間裡最讓樂樂著迷的就一整面的落地窗，他時時刻刻待在窗邊看著樓下來來往往的車潮與行人，興奮的與我們分享他看到的世界(隔天崇德路有工程，大概介紹一個早上的工程車吧！)。





浴室中規中矩，但整理得相當乾淨。





大廳牆上也有「中科大飯店輕旅行美食地圖」，像是洲際棒球場、台中民俗公園、一中街、逢甲夜市，以及連附近的人氣餐廳都幫大家整理好了，不過我們這次走隨興風，沒有打算排任何行程。

退房前別忘了到櫃台索取代幣，可以搭乘大廳的旋轉木馬。館內另外還有商務中心、遊戲區、咖啡區以及早餐，這次都沒體驗到，就留待下次再來解鎖。

最後附上這次中信兄弟開幕戰的照片，也要特別謝謝周阿姨，給我們一個開心的開幕戰之旅，幫忙搶到超難搶的開幕戰門票，還帶著我們一起進場，不然以我們的手速，大概只能在家看轉播（笑）。