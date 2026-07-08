2026-07-08 17:26 Rhsuan
[台南美食]新營激推美食，開店就排隊！連在地人都要碰運氣的豬排飯
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新營中興路莊記豬排飯鍋燒麵，開店時間不固定。
- 重點二：豬排飯與鍋燒意麵是店內最受歡迎的招牌餐點。
- 重點三：價格親民、客人不斷上門，成為在地人老主顧。
以前在新營上班時，就默默收藏了不少口袋名單，而這次要跟大家分享的，正是近期有點「看運氣」才能吃到的超人氣豬排飯，想吃還真的不一定吃得到，打到這裡，或許不少在地人已經猜到是哪一間了（笑）。
莊記豬排飯鍋燒麵在新營中興路上，外觀看起來就是很傳統的小吃店，如果沒有特別留意，可能開車經過就直接錯過了，它的營業時間相當隨性，時開時不開(據說老闆娘做得太累)，所以只要有營業，幾乎都看得到客人不停上門，連樂爸到現在都還是忠實老主顧，只要當天知道有開店，當日午餐就會是豬排飯。
終於在午餐前提前抵達，才有辦法拍出空景照片，雖然店裡沒有什麼特別裝潢，但用餐時間總是很熱鬧，看著老闆娘熟練地準備餐點，一份接著一份出餐，就知道這家店為什麼可以累積這麼多死忠顧客。
這裡的豬排飯和鍋燒意麵，都是店裡很受歡迎的品項，樂爸則每次都點乾鍋燒加一份豬排，現煎豬排搭配洋蔥和醬汁一起上桌，乾鍋燒會附碗湯，這樣就可以滿足的飽足一頓。
除了主食之外，店裡還有魚丸湯、貢丸湯、蛋花湯、肉絲湯等湯品可以搭配，而且價格放到現在來看依然相當親民，莊記最厲害的地方，如果到新營，不妨找個時間來品嘗看看囉。
精華 FAQ
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因為店家營業時間相當隨性，常常時開時不開，據說是老闆娘太累所致。只要當天有開店，客人就會陸續上門，想吃的人通常得先確認是否營業。
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店內最受歡迎的是豬排飯和鍋燒意麵，常客也很愛點乾鍋燒再加一份豬排。豬排現煎後搭配洋蔥與醬汁，乾鍋燒還會附上一碗湯，份量相當有飽足感。
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除了主食選擇豐富，店裡還有魚丸湯、貢丸湯、蛋花湯和肉絲湯等湯品可搭配，價格也一直很親民。雖然裝潢普通，但出餐熟練、人氣穩定，深受在地人喜愛。
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