2026-07-08 16:11 舌尖上的旅人 Eric Hsu
府城美食吃到飽！凱菲屋集結台南人氣名店 米其林肉圓、糯夫米糕必吃
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：君悅凱菲屋推出「呷台南」活動，集結府城排隊名店進駐。
- 重點二：糯夫米糕、鮮蒸蝦仁肉圓與阿美嬤紅茶奶成為亮點。
- 重點三：現沖牛肉湯等台南經典菜色限時供應至8月30日。
迎接暑假到來，台北君悅酒店「凱菲屋」攜手人氣名店「糯夫米糕」、飲品「阿美嬤紅茶奶」與必比登推薦「鮮蒸蝦仁肉圓」合作，推出「凱菲屋．呷台南」活動，即日起至8月30日限定供應，現場祭出現沖牛肉湯、海鮮鍋燒意麵、台南玉井愛文芒果冰，讓老饕大飽口福。
凱菲屋此次攜手多家台南人氣名店，將排隊美食原汁原味搬進飯店餐檯。其中最受矚目的是台南「糯夫米糕」的招牌麻油豬軟骨米糕。不同於傳統肉燥米糕，店家傳承外婆手藝，以獨特「燉米糕」工法，選用台南後壁熟成長糯米與富含膠質的豬肩胛軟骨，歷經8小時慢燉，讓米粒完整吸收麻油、米酒與肉香精華，入口軟糯飽滿、香氣濃郁。
台南人氣小吃「鮮蒸蝦仁肉圓」更是國宴指定料理，並連續4年榮獲米其林必比登推薦。選用善化溫體母豬胛心肉搭配白蝦蝦仁，以在來米漿包覆後清蒸，再淋上自製柴魚醬油膏，外皮Q彈、內餡鮮甜。
飲品邀來近年爆紅的「阿美嬤紅茶奶」，源自1970年的阿美嬤雜貨店，承襲三代製茶工藝，以阿薩姆紅茶、決明子與鮮奶調和，茶香厚實、尾韻甘醇，是許多台南人共同的童年記憶。
活動期間，凱菲屋同步端出多道經典府城滋味，包括現沖牛肉湯、四神湯、鍋燒意麵、乾炒鱔魚意麵、炸蝦捲、擔仔麵、鹽水意麵，以及夏季限定的玉井愛文芒果冰，透過一道道充滿地方特色的料理，帶領饕客一次品味台南豐富的飲食文化。
即日起至8月30日，預訂凱菲屋享4人同行、1人免費。用餐後填寫問卷，有機會抽中總價值超過10萬元的美食好禮，包括漂亮廣式海鮮餐廳黃金燒鵝券、Ziga Zaga義大利餐廳週末四人分享餐、茶苑、凱菲屋、彩日本料理及寶艾西餐廳等多項餐券，以及台南人氣伴手禮「銀波布丁」與「香蘭男子電棒燙」等特色好禮。
精華 FAQ
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活動名為「凱菲屋．呷台南」，自即日起至8月30日限定供應，主打把台南人氣名店與經典小吃搬進飯店餐檯，讓消費者在台北就能品味府城風味。
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亮點包括糯夫米糕的麻油豬軟骨米糕、連續4年獲必比登推薦的鮮蒸蝦仁肉圓，以及阿美嬤紅茶奶；另外還有牛肉湯、鍋燒意麵等多道台南代表料理。
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預訂凱菲屋可享4人同行、1人免費；用餐後填寫問卷還有機會抽中總價值超過10萬元的餐券與伴手禮，包括黃金燒鵝券、各餐廳餐券、銀波布丁等。
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