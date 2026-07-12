「2026夏戀礁溪、礁心一夏」7/28登場 邀您見證精彩綻放的國際藝術盛會

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026夏戀礁溪礁心一夏將於7月28日在礁溪國小登場。

2026夏戀礁溪礁心一夏將於7月28日在礁溪國小登場。 重點二： 活動結合國際藝術團隊與臺灣表演，展現礁溪文化魅力。

活動結合國際藝術團隊與臺灣表演，展現礁溪文化魅力。 重點三：迷你熱氣球光雕、火舞、劇場與空中芭蕾輪番壓軸演出。

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭礁溪年度指標性國際藝術盛會「2026夏戀礁溪、礁心一夏」，將於07/28（二）19:00在「礁溪國小」盛大登場。 活動以「溫泉勝地、接軌國際」為核心，透過國際藝術團隊與臺灣特色表演團體的跨域合作，融合舞蹈、音樂及視覺藝術等元素，打造一場匯聚國際視野與在地特色的藝術盛會，帶領觀眾穿梭於文化交織的奇幻世界，感受礁溪獨有的仲夏魅力。

▲「2026夏戀礁溪、礁心一夏」邁入第四屆，匯聚各國精彩表演成為礁溪夏季最具代表性的國際藝文活動。 圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪溫泉聞名全臺，素有「美人湯」美譽，在交通部觀光署舉辦之「臺灣好湯金泉獎」評比中，連續三屆榮獲「十泉十美獎」金獎殊榮，充分展現礁溪溫泉優質的泉質特色及完善的觀光服務品質。

有鑑於「夏季泡湯排濕消暑」的養生理念，礁溪鄉公所長期致力推動健康旅遊創新發展，積極翻轉「泡湯僅屬冬季活動」的既定印象，倡導四季皆宜的溫泉旅遊新概念，透過整合療癒、養生與觀光等多元面向，打造兼具健康促進與休閒體驗的旅遊模式，引領溫泉文化朝向永續經營的新里程。

▲「2026夏戀礁溪、礁心一夏」-迷你熱氣球光雕秀。 圖：礁溪鄉公所／提供

邁入第四屆的「2026夏戀礁溪、礁心一夏」，歷年皆吸引眾多國內外遊客共襄盛舉，已成為礁溪夏季最具代表性的國際藝文活動。今年活動將由備受期待的「迷你熱氣球光雕秀」揭開序幕，在磅礡音樂與律動火焰的相互輝映下，超萌迷你熱氣球將緩緩升空，透過光影、火焰與音樂交織出的震撼演出，傳遞「自由飛翔、夢想啟航」的美好意象，絢麗光束與多層次燈光效果交錯流轉，將礁溪星空與場域景觀巧妙融合，營造出如夢似幻的沉浸式視覺饗宴，為年度仲夏盛會揭開精彩序章。

▲「2026夏戀礁溪、礁心一夏」-即將成真火舞團。 圖：礁溪鄉公所／提供

接續登場的是由全國火舞比賽冠軍舞者郭彥甫與《法國達人秀》總決賽亞軍蔡宏毅共同創立的「即將成真火舞團」，此次將帶來原創作品《神火礁溪》，以東方美學為創作主軸，透過精湛的肢體語彙與磅礡的舞台張力，淬鍊出一場動靜交織、剛柔並濟的視覺盛宴，引領觀眾展開一段奇幻想像的藝術旅程，感受東方文化深厚底蘊與當代表演藝術交融的獨特魅力。

▲「2026夏戀礁溪、礁心一夏」-法國奎達姆斯劇團。 圖：礁溪鄉公所／提供

緊接著為融合戲劇、舞蹈與馬戲藝術的「法國奎達姆斯劇團」登場演出，該團自1994年成立以來，演出足跡遍及全球50餘國，團隊擅長運用無對白敘事手法，結合大型街頭遊行與公共空間劇場，將日常街道與廣場轉化為充滿想像力的藝術舞台，營造沉浸式的觀賞體驗。本次於礁溪國小的演出，以戶外空間為舞台核心，透過光影設計與巨型裝置相互輝映，帶領觀眾感受跨越文化與空間的表演魅力。

▲「2026夏戀礁溪、礁心一夏」西班牙澤尼特空中芭蕾舞團。 圖：礁溪鄉公所／提供

最後由享譽國際的「西班牙澤尼特空中芭蕾舞團」隆重壓軸登場，該舞團以融合古典芭蕾、高空特技與現代劇場美學聞名，舞者懸吊於數十公尺高空之中，透過優雅流暢的肢體語彙與精湛細膩的空中技巧，在近乎無重力的空間中展現驚人的平衡控制與高度默契，於夜空中勾勒出如夢似幻的芭蕾藝術之美，帶來兼具藝術美感與視覺震撼的高空藝術饗宴，為觀眾留下難忘的夏夜回憶。

▲「2026夏戀礁溪、礁心一夏」結合藝術展演與在地文化特色，為礁溪帶動觀光人潮與產業發展。 圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永徳表示，期盼透過「夏戀礁溪、礁心一夏」結合藝術展演與在地文化特色，以多元國際級演出內容打造兼具藝術性與觀光魅力的夏季盛典，進一步帶動地方觀光人潮與產業發展，並展現礁溪作為「溫泉勝地、接軌國際」的城市定位與文化能量，提升國內外旅客對礁溪的認識。未來也將持續推動觀光創新與國際交流，朝向兼具文化底蘊、觀光品質與永續發展的國際溫泉城市邁進，讓世界看見礁溪。

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