2026-07-12 13:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多住一晚更好玩！頂奢住宿ｘ慢旅品味 重塑日本高端旅遊新樣貌
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：日本高端旅遊從走訪景點轉向重視住宿體驗與停留價值。
- 重點二：連泊慢旅可減少換飯店與拉車，讓旅客更從容深度體驗。
- 重點三：太平洋旅行社精選日本各地頂級旅宿，主打高級飯店與特色住宿。
【旅奇傳媒/編輯部報導】過去日本跟團旅遊以多城市、多景點展現行程豐富度，然而，對於多次造訪日本的旅客而言，單純增加景點已不再具有吸引力，尤其高端客群更重視飯店的停留價值、溫泉獨特性、餐食精緻度、景觀稀有性，以及整體行程能否放慢步調，從而享受更深度的旅遊體驗。
深耕日本旅遊市場、高端旅遊操作專家的太平洋旅行社指出，「近年旅客諮詢日本行程時，詢問重點已從『會去多少景點』，逐漸轉向『住得有多好』，除了飯店品牌、房型、溫泉設施、餐食品質與是否安排連住之外，熟齡旅客、高資產客群、夫妻同行及親友團，更普遍希望不要天天換飯店或長時間拉車，可將旅程節奏放慢。」
進一步分析旅客需求，他們更重視飯店本身是否值得停留、是否適合不同年齡組成同行，以及能否深度感受京都、北海道、富士山、溫泉鄉等景點的風土魅力，得以在一間值得停留的飯店裡，細細品味住宿、文化，成了高端旅客的首要訴求。
而在一間值得停留的飯店中，旅客品評的重點與關注的面向包括：
・飯店是否具備品牌知名度與代表性。
・是否安排溫泉旅館、景觀飯店或精品度假飯店等特色住宿。
・是否規劃連住兩晚，完整享受飯店設施與度假氛圍。
・晚餐、早餐及會席料理，是否展現當地飲食特色與精緻度。
・飯店是否融合當地自然景觀、文化底蘊與建築美學，帶來獨特的住宿體驗。
日本連泊特色眾多 成旅客規劃遊程的新寵
日本連泊行程的魅力，不僅在於減少整理行李與舟車勞頓，也讓旅客有充裕時間深度體驗飯店本身。許多日本頂級旅宿各具特色，從溫泉湯宿、湖畔景觀飯店、山岳度假村，到古都設計旅館與國際奢華品牌酒店，每一處都值得細細品味，若僅停留一晚，往往難以完整感受住宿體驗；透過與眾不同的「日本深度連泊之旅（https://url.pac-group.net/96uqe9）」，旅客得以從容享受飯店空間、精緻餐食、貼心服務，以及四季流轉的自然景致，讓住宿成為旅程中最值得珍藏的體驗核心。
連泊慢遊首選 探索日本特色旅宿
太平洋旅行社依各地區特色精選高級飯店與特色旅宿，規劃最適合連泊的住宿安排，讓飯店不只是旅途中停留的一站，更成為旅程中最值得細細品味的一部分。
【關東】
結合富士山景、湖畔溫泉、輕井澤度假與東京奢華飯店最受歡迎；兼具山景、湯宿到都會精品住宿等多元風格，適合重視景觀與飯店體驗的高端旅客。
※ 知名旅宿逸品包括：
・日本百選旅宿《華鳳》
・THE HIRAMATSU 輕井澤．御代田
・麗思卡爾頓日光
・強羅花壇富士
・FUFU 馥府銀座
・麗思卡爾頓東京
【關西】
適合深度感受京都、奈良，以及伊勢志摩的古都文化，還有庭園美學與高端度假氛圍，連泊地安排，讓旅客有時間從飯店細節走進日本美學。
※ 知名旅宿逸品包括：
・京都千
・FUFU 奈良
・蒼之湖邸
・AMAN 京都安縵
・AMANEMU 安縵伊沐
【北海道】
北海道幅員遼闊，連泊可降低移動疲勞，也能完整享受湖景、雪景、溫泉與度假型住宿。
※ 知名旅宿逸品包括：
・洞爺湖洸之謌
・支笏湖碧之座
【東北】
適合擁抱大自然，走進森林、溪流、山岳，放鬆心情，享受溫泉慢旅的溫暖。透過連泊安排，旅客能更完整感受東北自然與湯宿的靜謐層次。
※ 知名旅宿逸品包括：
・ANA 洲際安比高原酒店
・山水莊．紫水亭新館
・竹泉莊
【九州】
感受熱情九州，體驗溫泉、美食與在地文化，從山間湯宿到秘境旅館，連泊讓旅客以更從容的節奏認識九州的細膩風景。
※ 知名旅宿逸品包括：
・奧日田溫泉梅響
・大谷山莊
・高千穂旅館 神仙
・天之寂
隨著旅遊型態持續轉變，日本旅遊的價值已從「走訪更多的景點」，逐步轉向「體驗更好的旅程」，連泊不僅改變了住宿方式，更重新定義旅遊的節奏與品質。透過精選旅宿與深度停留，太平洋旅行社透過連泊安排，旅客不只是住一晚，得以用悠閒、更深入的方式，感受日本各地獨有的人文與風景。
太平洋旅行社將持續以「高級飯店、特色旅宿、深度停留」為核心，規劃日本及全球高端慢旅行程。從京都、北海道、富士山、東北、九州，延伸到歐洲、北美、紐澳、英國等世界各地，精選值得停留的旅宿與目的地，帶領旅客放慢腳步、細細品味，以更從容的方式，感受飯店、風景、餐食與文化的深度價值，遇見旅行最動人的風景。相關行程或想了解更多質感旅程，可洽詢旅遊顧問：https://url.pac-group.net/96uql8。
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精華 FAQ
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文章指出，高端旅客不再只看景點多寡，而更重視飯店品牌、房型、溫泉設施、餐食品質、景觀稀有性，以及是否能連住、放慢步調，享受更完整的住宿與旅程體驗。
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連泊能減少整理行李與頻繁換飯店的疲累，也可避免長時間拉車，讓旅客有更多時間體驗飯店設施、精緻餐食與周邊景致，因此成為高端客群規劃日本行程的新選擇。
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太平洋旅行社依地區特色規劃連泊住宿，涵蓋關東、關西、北海道、東北與九州等地，精選富士山、京都、溫泉鄉、湖畔與度假型頂級旅宿，強調深度停留與慢旅行程。