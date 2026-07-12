2026-07-12 15:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「寶可夢大遊行」10/10-11香堤大道登場 Pokégenic將驚喜出沒
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：寶可夢30週年臺北站限定活動PokéXciting!十月登場。
- 重點二：寶可夢大遊行將於10月10日至11日在香堤大道舉行。
- 重點三：信義區與市府周邊設置Pokégenic打卡點推廣觀光。
【旅奇傳媒/編輯部報導】 「寶可夢30週年」在臺北！The Pokémon Company 與臺北市政府合作，於今年10月推出全臺唯一站限定活動「PokéXciting!」，其中「寶可夢大遊行」將於10/10、10/11在「香堤大道」盛大登場，融合臺北市城市地景的「Pokégenic」也將於信義區與市府周邊驚喜出沒。希望透過創意、互動的打卡拍照點，吸引來自世界各地的訓練家及粉絲留下特別的臺北城市記憶。
The Pokémon Company 日前於臺北市政府1樓舉辦記者會，並正式公布「寶可夢30週年」臺北站系列活動，也同步公開臺北站專屬的「PokéXciting! 皮卡丘」。
臺北市長蔣萬安致詞時表示，「寶可夢」自1996年在日本發行第一款遊戲以來，陸續推出各類電玩、卡牌遊戲及《Pokémon GO》的抓寶熱潮，曾在北投公園也帶來大量人潮。本次臺北非常榮幸能與 The Pokémon Company 共同合作，成為本活動亞洲五大合作城市之一，為市民帶來「寶可夢大遊行」、見面會、快閃展演及打卡點等豐富活動，邀請全球各地的訓練家們一起來到臺北，感受寶可夢帶來的沉浸式體驗。
臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，本次「寶可夢30週年」在臺北舉辦的「PokéXciting!」活動，是屬於吉隆坡、臺北、新加坡、馬尼拉及曼谷等5個亞洲城市的限定活動。「寶可夢大遊行」將於10/10、10/11在「香堤大道廣場」熱鬧登場，預計將吸引國內外遊客前來臺北朝聖打卡；為推廣城市觀光，這次特別與 The Pokémon Company 合作在市府周邊的信義廣場、信義安康公園及松壽廣場等處設置創意互動打卡景點「Pokégenic」，以多點串連邀請民眾探索城市風貌。
觀傳局指出，「寶可夢30週年」系列活動除了「PokéXciting!」臺北站外，《Pokémon GO》也將推出多項特別的遊戲內容，除了07/11-07/12捷運中山站及心中山線形公園設置主題裝置及限定挑戰「超級超夢X」與「超級超夢Y」外，後續更將推出捕捉「PokéXciting!皮卡丘」等限定活動，邀請訓練家與粉絲感受《Pokémon GO》結合城市場景所打造的活動氛圍。
更多精彩活動將於寶可夢官方網站（https://tw.portal-pokemon.com/30th/）陸續公布，玩家們可至網站查詢最新活動資訊，或鎖定「臺北旅遊網」Facebook 粉絲專頁，相約臺北一同見證寶可夢的精彩魅力！
<版權資訊>©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
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精華 FAQ
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活動是The Pokémon Company與臺北市政府合作推出的限定企劃，預計於今年10月在臺北展開，其中寶可夢大遊行將在10月10日與11日於香堤大道廣場登場。
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觀傳局表示，Pokégenic將結合臺北市城市地景，分別設在信義廣場、信義安康公園及松壽廣場等市府周邊區域，讓民眾以多點串連方式拍照打卡。
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除了臺北站PokéXciting!與大遊行外，《Pokémon GO》也將推出特別遊戲內容，包含限定挑戰、主題裝置，以及後續可捕捉PokéXciting!皮卡丘的活動。