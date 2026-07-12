跟著2026首份《米其林指南》吃遍紐西蘭！15家摘星、110間入選餐廳一次看

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐西蘭首度納入米其林指南，四城共收錄110間餐廳。

紐西蘭首度納入米其林指南，四城共收錄110間餐廳。 重點二： 皇后鎮Essence摘下唯一二星，另有14家餐廳獲一星。

皇后鎮Essence摘下唯一二星，另有14家餐廳獲一星。 重點三：評選強調在地食材、毛利文化與純粹待客精神。

【旅奇傳媒/編輯部報導】紐西蘭正式加入全球《米其林指南》版圖，成為《米其林指南》首度進駐大洋洲的歷史性里程碑。《紐西蘭米其林指南》共收錄110間餐廳，涵蓋米其林星級餐廳、必比登推介及入選餐廳，並橫跨奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮四大城市，表彰其卓越品質、創意巧思與鮮明的地域特色。

經過數月匿名實地評選，《米其林指南》將二星殊榮頒予皇后鎮的「Essence」，而四大城市共計14間餐廳獲得一星肯定，35間餐廳榮獲「必比登推介」，另有60間餐廳成為《米其林指南》入選餐廳。

▲皇后鎮餐廳「Essence」獲《米其林指南》二星肯定，行政主廚 Paul Froggatt 將這份榮耀獻給每一位走進廚房的人。 圖：紐西蘭觀光局／提供

以純淨風土孕育世界級美味，紐西蘭餐飲實力獲《米其林指南》肯定

作為唯一獲得《紐西蘭米其林指南 2026》二星肯定的「Essence」，由行政主廚 Paul Froggatt 領軍，餐廳座落於皇后鎮山坡之上，可飽覽瓦卡蒂普湖的壯麗景色，簡約沉穩的空間設計，讓賓客得以將所有感官聚焦於料理本身。兩套品嚐菜單皆呈現紐西蘭當季優質食材，將精湛的烹飪技巧、創意巧思和現代美學完美融合。

Essence 行政主廚 Paul Froggatt 表示：「Essence 能夠榮獲《米其林指南》二星肯定，這簡直是夢寐以求的榮譽。這份榮耀屬於每一位走進我們廚房的人，無論是廚房與外場的同仁，還是我們的供應商與農民，我們認為紐西蘭的美食故事是世界上最動人的故事之一，能成為其中的一部分，我們深感驕傲。」

共有14間餐廳獲得《米其林指南》一星肯定，其中奧克蘭有5間（Ahi.、Mudbrick、Paris Butter、Tala、The Estate）、威靈頓3間（Jano Bistro、Logan Brown、Ortega）、基督城2間（Inati、Tussock Hill）、皇后鎮4間（Amisfield、Kika、Rātā、Sherwood）。

入選「必比登推介」的餐廳共有35間，旨在表彰提供物超所值美食體驗的餐廳，其中包括奧克蘭13間、威靈頓4間、基督城10間、皇后鎮8間。

另有60間餐廳獲選《米其林指南》入選餐廳，表彰以高品質料理深獲評審肯定的餐飲品牌，其中包括奧克蘭28間、威靈頓15間、基督城4間、皇后鎮13間。

從料理到待客之道，「純粹」成就紐西蘭獨一無二的美食文化

「在首屆《米其林指南》名單即獲得如此豐富的星級殊榮實屬罕見，紐西蘭的表現令人印象深刻。這裡不僅擁有眾多傑出的餐廳，更向我們的評審員展現了一幅由獨特風土塑造、與自然和諧共生的當代美食版圖，」

米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示，「這四座城市展現了紐西蘭飲食文化的多元風貌，卻共同展現了一個核心精神：純粹。這份純粹體現在對當季在地食材的珍視、對大自然豐饒饋贈的善用、以及尊重食材本質的烹飪理念，讓每一道料理都真實呈現其土地特色與文化底蘊；此外，純粹也流露於紐西蘭人真誠而樸實的待客之道之中，無論是在繁華的都市，還是偏遠寧靜的小鎮，都能感受到那份發自內心的溫暖與真摯。」

榮獲一星肯定、位於奧克蘭的 Paris Butter 行政主廚 Nick Honeyman 也表示：「紐西蘭的餐飲業多年來蓬勃發展，能在首屆《米其林指南》看到這麼多同業獲得認可，足以證明我們的美食文化是多麼獨一無二，不論走到紐西蘭的哪個角落，都能享用到各式料理的食材新鮮度與卓越廚藝。我一直相信我們能躋身世界的行列，而《米其林指南》如今也證實了這一點。」

▲獲《米其林指南》二星肯定的皇后鎮餐廳「Essence」可飽覽瓦卡蒂普湖的壯麗景色，簡約沉穩的空間設計，讓賓客得以將所有感官聚焦於料理本身。 圖：紐西蘭觀光局／提供

《米其林指南》的到來，讓紐西蘭美食的獨特魅力得以被世界看見，這份魅力，不僅源自純淨優質的在地食材，更來自土地、人們與文化之間深刻且真實的連結。其中，以毛利文化中的「Tiakitanga」（意為守護、保護與傳承）為核心精神，展現了紐西蘭人對自然萬物的敬重，以及與土地共生共榮的價值觀，也深刻影響著當地食材的種植、採收與運用方式。

這樣的理念在奧克蘭餐廳「Ahi.」中展露無遺，其名稱在毛利語中意為「火」，餐廳透過對文化傳承的重視、季節限定的菜單設計、以及對食材來源與可追溯性的堅持，詮釋紐西蘭當代飲食文化的精神與內涵。

同樣地，各餐廳也以充滿溫度的「Manaakitanga」（毛利語，意為熱情真誠的歡迎）待客精神為核心，每一次用餐，都蘊含著文化儀式、故事傳承與土地靈魂，確保賓客不僅能品嚐到紐西蘭的風味，更能真切地感受到它。

位於奧克蘭的薩摩亞風味餐廳「Tala」，以太平洋文化為靈感提供深刻動人且沉浸式的用餐體驗；而威靈頓的「Graze」則由 Stina Persen 榮獲「米其林指南服務大獎」肯定。

紐西蘭得天獨厚的自然環境，從翠綠牧場、肥沃土壤到純淨海域與清澈水源，共同孕育出世界級的優質食材，也塑造了當地崇尚自然本味的飲食文化。

威靈頓的餐廳「Ortega」專注於海鮮料理，以國際化的烹飪手法凸顯食材天然鮮味；皇后鎮的「Sherwood」則以自家菜園及在地採集的食材為核心，將季節更迭與土地風味融入每一道料理之中，呈現最真實且純粹的紐西蘭滋味。

然而，讓紐西蘭美食如此令人著迷的，不只是餐盤上的風味，更是圍繞餐桌展開的每一段旅程與體驗。從葡萄園中的精緻饗宴、原生森林裡的野外採集，到運用地熱資源烹調的傳統技法，以及在壯麗群山環抱下享用美食，紐西蘭多元且純淨的自然環境，為每一次用餐注入獨特的風土魅力與情感共鳴。

這樣的精神也體現在多家入選《米其林指南》的餐廳之中：位於基督城的「Tussock Hill」與所在葡萄園緊密相連，將風土條件與釀酒文化融入餐飲體驗；而坐落於奧克蘭懷赫科島的「Mudbrick」，則憑藉俯瞰豪拉基灣的壯闊景致，讓自然美景成為餐桌上不可或缺的一部分。

▲位於基督城的「Tussock Hill」與所在葡萄園緊密相連，將風土條件與釀酒文化融入餐飲體驗。 圖：紐西蘭觀光局／提供

紐西蘭觀光局執行總裁德蒙奇（René de Monchy）表示：「這項殊榮充分表達了世界對紐西蘭美食的肯定，更是對這片土地、這裡的人們、以及紐西蘭深厚文化底蘊的認可，正是這些元素共同造就了紐西蘭獨一無二的飲食體驗；從餐飲業者以永續方式採收新鮮食材，到深植於日常生活的毛利文化與『Manaakitanga』（毛利語，意為熱情真誠的歡迎）的待客之道，皆展現了紐西蘭熱情迎賓的精神，未來無論造訪哪個地區，每位旅人都能在紐西蘭的美食與款待文化中，找到屬於自己的美食旅程。我們誠摯邀請全世界，一同來紐西蘭共進晚餐。」

榮獲米其林一星的奧克蘭餐廳 Ahi. 主廚 Ben Bayly 也表示：「人們常說《米其林指南》值得專程前往造訪，紐西蘭已準備好熱情迎接來自世界各地的旅客，就讓我們餐桌上見吧！」

若欲了解更多關於紐西蘭的旅遊資訊，請訪問網站：https://www.newzealand.com/int/。

【3個米其林特別獎項】

除了推薦高品質的餐廳，米其林指南亦致力於表彰在提升整體餐飲體驗方面表現傑出的餐飲人才，藉此彰顯餐飲工作中多元的職責與專業技能。

・米其林指南年輕主廚大獎：米其林指南年輕主廚大獎主要表彰在米其林指南推薦餐廳中，擁有卓越天分與潛力的年輕主廚。今年的得獎者是來自基督城「必比登推介」餐廳「Londo」的主廚 Robert Fairs，他的料理融合英國傳統、國際經驗與豐富的地域特色，將精湛的技法與鮮明的個人風格完美結合。

・米其林指南服務大獎：為表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢，並透過其專業服務為顧客用餐體驗大大加分專業人員，此獎項由威靈頓「米其林入選」餐廳「Graze」的主廚 Stina Persen 獲得。從小在威靈頓出生長大的 Stina，為用餐空間帶來溫暖、自在與真誠的關懷，在這座以社區和情感連結為核心的首都城市裡，Stina那份簡單、真誠而慷慨的紐西蘭式溫暖，讓每一張餐桌都感受到賓至如歸的特別體驗。

・米其林指南侍酒師大獎：為表彰餐飲業內才華洋溢侍酒師的技巧、知識及熱情，今年，侍酒師大獎頒發給來自奧克蘭「米其林入選」餐廳「The French Café」的總經理兼侍酒師 Matthew Aitchison。他打造了奧克蘭最令人印象深刻的酒單之一：種類豐富、精心搭配，單杯供應的選項尤其出色。

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