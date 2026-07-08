2026-07-08 11:11 FunTime旅遊比價
出境免排隊！Smart Pass速通仁川機場，免稅逛好逛滿
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Smart Pass是仁川機場出境自助通關服務，可免排隊快速過閘。
- 重點二：申請需年滿14歲並下載ICN Smart Pass，免費且效期五年。
- 重點三：使用前30分鐘登錄護照與機票資訊，即可在指定閘門通關。
韓國首爾的仁川機場總是大排長龍，無論是報到登機、出境，還是過海關都要排隊，時間抓不好可能就趕不上班機了。但仁川機場近期推出了超省時的Smart Pass快速通關服務，只需要簡單幾個步驟，就能免排隊順利出境，就讓FunTime小編手把手教你如何申請Smart Pass吧！
看詳細全文連結：首爾仁川機場免排隊出境！Smart Pass申請、使用教學攻略
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什麼是Smart Pass
Smart Pass是仁川機場提供的一項自助「出境」通關服務。只要提前註冊ID、掃描護照並輸入航班資訊，出境時就可以免驗票和護照流程，輕鬆通關。一般上飛機都有好幾個流程要走，包含報到、行李托運、出境檢查和海關審查等，但如果已經使用網路報到、行李自助托運，再搭配Smart Pass跟SeS等快速通關服務，那簡直暢行無阻。當別人還在隊伍掙扎，你早就準備直奔登機門啦！
Smart Pass 申請資訊
申請資格：年滿14歲，7~13歲旅客需法定代理人同意
申請管道：APP「ICN Smart Pass」
申請所需證件及設備：個人護照與具備人臉辨識、感應功能的手機（Android9或iOS14以上）
申請費用：免費
效期：5年
Smart Pass 申請流程
如何註冊ID
1.下載APP「ICN Smart Pass」
2.閱讀操作說明，並同意使用權限
3.選擇語言
4.同意使用條款
5.寄送驗證碼（電子郵件）
6.設定6位數認證碼
通過六個步驟ID就設定完成囉，接下來只要在「過出境閘門」的前30分鐘輸入護照、機票資訊，就可以使用Smart Pass快速通關服務。
Smart Pass 使用教學
使用快速通關服務時，需要提前30分鐘輸入機票、護照資訊，才能使用Smart Pass喔！
如何登入資料
1.點擊ICN Smart Pass首頁
2.拍攝護照
3.掃描護照晶片（建議脫掉手機殼）
4.掃描臉部
5.選擇機票類型（紙本或電子）、掃機票條碼、輸入機票資訊
以上步驟完成，就可以等待通關囉～
小編小提醒：護照晶片通常位於護照封面，以一個晶片圖示標記
Smart Pass哪裡用
出境閘門位於仁川機場第一和第二航廈的3樓，與辦理登機手續的地點在同一層。第一航廈的 2、3、4、5 號閘門和第二航廈的1、2號閘門皆提供Smart Pass通關服務。通常地板和螢幕都有隊伍標示，並以橘色標記，只要依循地板的指示路線走就可以了。
小編小提醒：出境閘門不受航班限制，所有旅客均能使用，且無論選擇哪個閘門，都不會影響後續的登機流程。
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精華 FAQ
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Smart Pass是仁川機場的出境自助通關服務，旅客先完成註冊與驗證後，出境時可免去傳統驗票與護照檢查排隊流程，縮短通關時間。
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申請者須年滿14歲，7至13歲旅客需法定代理人同意，並準備護照與具備人臉辨識功能的手機，透過ICN Smart Pass APP即可免費申請。
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Smart Pass可在仁川機場第一、二航廈三樓的指定出境閘門使用，需在出境前30分鐘輸入護照與機票資訊，再依地板橘色指示通關。
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