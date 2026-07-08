2026父親節蛋糕推薦！COLD STONE三麗鷗特務男團、LADY M竹炭咖啡千層、85℃造型蛋糕一次看(持續更新)

父親節快到了，今年不想再送爸爸一條領帶、一盒保健食品，蛋糕反而成為最不容易出錯的溫柔選擇。畢竟有些感謝平常真的說不出口，不如趁全家聚在一起時，用一顆蛋糕把「謝謝你」甜甜端上桌。

2026父親節甜點新品陸續登場，從COLD STONE攜手三麗鷗男團推出冰淇淋蛋糕《特務男團行動》，到LADY M限量竹炭咖啡千層蛋糕、85℃四款主題造型蛋糕，再到亞尼克夏日薄荷巧克力甜點與父親節蛋糕，無論爸爸是可愛派、成熟派、咖啡控、巧克力控，或是夏天只想吃冰涼甜點，這篇女子漾幫大家整理好今年父親節蛋糕亮點與優惠資訊。

COLD STONE：三麗鷗男團化身暖心特務，父親節冰淇淋蛋糕登場

COLD STONE今年父親節攜手超人氣三麗鷗男團推出全新冰淇淋蛋糕《特務男團行動》，以「特務任務」為主題，將三麗鷗男團化身帥氣特務，傳遞最高機密「把愛，好好說出口」。新品以「最高機密任務：守護全家人的歡樂時刻」為概念，象徵爸爸總是在家人需要時默默現身，用行動守護全家的幸福。《特務男團行動》主打雙口味冰淇淋切分蛋糕，一邊是香奶冰淇淋搭配OREO餅乾，經典濃郁又可靠；另一邊則是焦糖牛奶冰淇淋搭配人氣小麻糬，溫潤中帶有驚喜口感。6吋售價1,780元，2026年7月3日起於COLD STONE酷聖石直營門市販售，並附有專屬提盒，送禮感十足。

圖片來源：官方

迎接父親節，COLD STONE也推出蛋糕優惠，2026年7月3日至8月9日期間，冰淇淋蛋糕享9折，uniopen會員享88折，冰心捲、切片蛋糕同享優惠，不過吉伊卡哇冰淇淋蛋糕不適用。7月31日至8月9日期間，凡購買全品項冰淇淋蛋糕或冰心捲，切片蛋糕除外，還可加碼獲得經典冰淇淋買一送一券乙張，數量有限、贈完為止。

LADY M：父親節限定竹炭咖啡千層蛋糕，低調又有大人味

LADY M今年以「Deep Love for Dad」為主題，推出父親節專屬限定6吋竹炭咖啡千層蛋糕，將平日難以表達的感謝化為甜蜜祝福，陪伴家人共度溫暖佳節。這款蛋糕以天然竹炭打造深邃曜黑色調，層層餅皮夾入融合咖啡與卡士達鮮奶油的內餡，展現咖啡醇厚苦韻，同時降低甜度，讓口感更加圓潤平衡。頂層覆以咖啡風味巧克力鏡面，光澤沉穩內斂，再搭配造型插牌點綴，用深層風味詮釋爸爸不張揚卻厚實的愛。

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LADY M竹炭咖啡千層蛋糕將於2026年7月6日至7月24日於官網限量預購，並可選擇於8月7日至8月9日至指定門市領取，數量有限，售完為止。很適合送給喜歡咖啡、千層蛋糕，或偏好低甜度甜點的成熟系爸爸。

85℃：四款父親節主題蛋糕限時85折，從可愛老爸到賽車冠軍都有

85℃今年以「爸氣登場」為主題，推出四款父親節主題造型蛋糕，將爸爸成熟穩重、幽默風趣、溫暖可靠與勇往直前的形象化作甜點，陪伴全家人一起歡度父親節。2026年7月2日至8月5日預購父親節主題蛋糕，可享85折優惠，限門市現場購買。

圖片來源：官方

6吋「甜心歐巴」以俏皮鬍子老爸造型登場，搭配OREO巧克力餅乾打造時尚髮型，可愛又親切。蛋糕以巧克力戚風蛋糕為基底，夾入牛奶泡芙餡、牛奶布蕾與芋頭慕斯，多層次餡料帶來濃郁香甜口感，85折價550元。

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6吋「甜蜜一擊」以撞球桌為設計靈感，象徵爸爸在人生賽局中總能精準出擊、穩健前行。蛋糕使用法國愛樂薇動物性鮮奶油，搭配芒果甜橙布蕾與厚奶茶慕斯，果香與茶香交織，口感清爽又有層次，85折價560元。

圖片來源：官方

8吋「可可公爵」以戴著眼鏡的紳士公爵造型亮相，展現爸爸成熟穩重又風趣的一面。蛋糕嚴選比利時嘉麗寶巧克力製作濃情巧克力慕斯，搭配台灣花生醬與特調花生牛奶餡，巧克力與花生香氣濃郁融合，85折價780元。

圖片來源：官方

8吋「霸氣奔馳」則以賽車競速為主題，搭配獎盃與方格旗元素，象徵爸爸為家庭努力打拚、一路向前衝刺的精神。蛋糕選用法國愛樂薇動物性鮮奶油，搭配榛果巧克力慕斯、香草白巧克力慕斯與焦糖堅果醬，風味豐富細緻，85折價780元。

圖片來源：官方

此外，2026年7月2日至8月8日期間，85 Cafe APP會員購買父親節主題蛋糕，結帳時報會員電話即可獲得抽獎資格，有機會抽中Samsung三星微型智慧投影機The Freestyle或Nintendo Switch 2主機，總計抽出5位幸運得主。

亞尼克：夏日涼感薄巧派對登場，父親節蛋糕同步亮相

亞尼克今年夏天推出「夏日涼感薄巧派對」，主打薄荷巧克力風味，將夏季甜點的清涼感再升級。薄荷巧克力近年風靡台日韓，也是不少甜點控心中的特殊口味代表，亞尼克自2024年推出薄巧系列甜點後，連年單季銷售表現亮眼，今年再度以「薄荷力極致覺醒」為概念，帶來新品與熱銷限定回歸。

本次亞尼克薄巧系列共推出4大類、7款式薄巧甜點，包含捲、派、黑酷曲、蛋糕等品項，主打清涼、香濃又帶有巧克力層次的夏日滋味，適合喜歡薄荷巧克力或想在酷暑中來點涼感甜點的人。