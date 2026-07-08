2026-07-08 10:14 舌尖上的旅人 Eric Hsu
一站吃遍澎湖！50樓Café推產地直送海味 小卷、海菜、仙人掌打造最鮮Buffet
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：50樓Café自7月10日至9月30日推出澎湖美食季。
- 重點二：產地直送牡蠣、小卷、紅新娘等海味入菜。
- 重點三：仙人掌、風茹草等特產打造冷食甜點與創意料理。
迎接盛夏旅遊旺季，新北「50樓Café自助餐廳」7月10日至9月30日推出期間限定「澎湖美食季」，產地直送牡蠣、小卷、紅新娘、石鮔乾等海鮮，以及仙人掌、風茹草、花菜干、澎湖絲瓜等在地特色食材，打造限定料理，讓饕客不用搭飛機，也能展開一場菊島美食之旅。
冷食區端出多道清爽開胃料理，包括酸甜消暑的「仙人掌醬水果沙拉」、鮮味十足的「蝦卵海膽醬拌冷麵」，以及口感爽脆的「澎湖絲瓜佐胡麻醬」，為炎炎夏日揭開序幕。
現煮餐檯不可錯過澎湖代表性小吃「小卷麵線」與「海菜魚丸湯」。前者以魚骨高湯搭配鮮嫩小卷及西衛手工麵線，吸附湯汁後更加鮮甜滑順；後者則以天然海菜鮮味結合Q彈狗母魚丸，甘甜清爽。
熱食區集結多道澎湖經典料理，其中「燒烤澎湖牡蠣」選用肥美帶殼鮮蚵，大火直烤後可搭配芥末醬油或泰式酸辣醬享用；「酥炸澎湖紅新娘」將整尾野生海魚炸至外酥內嫩，完整呈現最道地吃法；「花菜干燒海鮮」以日曬白花椰菜干搭配海鮮大火快炒，鹹香回甘；「仙人掌醬海鮮燉飯」則將仙人掌果香融入義式燉飯。
甜點區充滿澎湖特色，招牌「仙人掌醬風茹茶梅凍」、「仙人掌醬奶酪」以酸甜果香畫下完美句點；傳統點心「炸棗」保留外Q內綿密的經典口感；另有「仙人掌冰棒」、「春一枝鮮果冰棒」，以及檸檬塔、芒果慕斯等夏季甜點。
精華 FAQ
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餐廳推出的是「澎湖美食季」，活動時間從7月10日持續到9月30日，主打盛夏期間以澎湖產地食材打造的限定自助餐菜色。
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菜單結合牡蠣、小卷、紅新娘、石鮔乾等海味，也納入仙人掌、風茹草、花菜干與澎湖絲瓜等在地食材，讓餐檯呈現多元的菊島風味。
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代表料理包括小卷麵線、海菜魚丸湯、燒烤澎湖牡蠣與酥炸澎湖紅新娘；甜點則有仙人掌醬風茹茶梅凍、仙人掌醬奶酪和仙人掌冰棒等。
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