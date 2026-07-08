2026-07-08 10:02 舌尖上的旅人 Eric Hsu
煙波早餐再掀朝聖潮！海膽燻鮭麵、咖啡排骨、金獎牧羊人派輪番上桌
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：煙波30週年推出全台8館13道全新早午餐。
- 重點二：菜色分為高檔食材、永續海鮮、優質蛋白與蔬食。
- 重點三：金獎牧羊人派與海膽燻鮭麵等成為亮點。
煙波國際觀光集團迎接30歲生日，今年以「十三道山海，為煙波三十年淬鍊」為主題，即日起全台8館推出13道全新早午餐料理，從海膽、燻鮭、永續鬼頭刀、松露到亞太金獎料理一次登場，透過四大主題系列，將30年累積的職人料理與風土風味濃縮進每日早餐時光，帶來充滿儀式感的饗宴。
新菜以「人氣料理及高規食材」、「永續海鮮」、「優質蛋白」及「植感蔬食」四大主題輪番供應。其中最受矚目的，是剛獲得2026亞太年度金獎的「墨魷田園牧羊人派」，以英式牧羊人派為靈感，融合墨魚汁、番茄肉醬、魷魚、薯泥與焗烤起司，海陸雙重風味一次滿足。
「青檸海膽燻鮭麵」集結海膽、燻鮭魚與鮭魚卵，鮮味層層堆疊；「七葉蘭炙香雞翅」選用歐盟頂規氣冷雞，搭配斑蘭醬炙烤，散發南洋香氣；「客庄菜脯椒香魚」結合古法日曬菜脯，鹹香襯托鮮魚細嫩口感。同步祭出「絲絨咖啡醬烤排骨」、「煙燻美式炙烤排骨」及「香茅魚露燉牛肉」等美味佳餚。
煙波「永續海鮮系列」中，以「甘露鬼頭刀佐根菜」最為吸睛，精選獲海洋之心生態標章認證的鬼頭刀，搭配牛蒡、紅白蘿蔔等根莖蔬菜，以日式佃煮手法慢火燉煮，細緻鮮甜。
近年高蛋白飲食正夯，「優質蛋白系列」以雞胸肉、蛋類與穀物打造健康選擇。「嫩雞彩蔬藜麥沙拉」加入紅藜麥、雞湯凍與烤雞胸，搭配蘋果醋提味；「摩洛哥烤雞沙拉」以異國香料醃製雞胸，結合火龍果凍、腰果與果乾，清爽開胃。
熱愛蔬食者推薦「春櫻柚香山藥豆腐」、「炙燒乳酪蓮子豆腐」、「太極松露燉豆腐」及「松露牛肝菌手工黑豆腐」等新菜，運用山藥、豆腐、蕈菇與松露等食材，展現細膩風味與優雅層次，兼顧美味與健康。
精華 FAQ
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煙波以「十三道山海，為煙波三十年淬鍊」為主題，全台8館同步推出13道全新早午餐，內容涵蓋海膽、燻鮭、鬼頭刀、松露等食材，強調早餐也能吃出星級感。
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最受矚目的是剛獲2026亞太年度金獎的「墨魷田園牧羊人派」，以英式牧羊人派為靈感，融合墨魚汁、番茄肉醬、魷魚、薯泥與焗烤起司，呈現濃郁海陸風味。
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菜單分成高檔食材、永續海鮮、優質蛋白與植感蔬食四大系列，像是海膽燻鮭麵、甘露鬼頭刀、雞胸沙拉與多款豆腐料理，兼顧口感、營養與環保理念。
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