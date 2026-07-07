鰻鰻情意鯛嘴好滋味 臺鐵鯛鰻雙主菜限定便當開賣

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺鐵聯名推出鰻鰻情意鯛嘴好滋味限定便當。

臺鐵聯名推出鰻鰻情意鯛嘴好滋味限定便當。 重點二： 便當以國產鰻魚與臺灣鯛雙主菜搭配時蔬米飯。

便當以國產鰻魚與臺灣鯛雙主菜搭配時蔬米飯。 重點三：七月七日起至八月二十三日於十六處販售。

記者/李明真報導

為迎接浪漫七夕情人節，並呼應7月日本「土用丑日」吃鰻補元氣的飲食文化，農業部陳駿季部長、黃昭欽政務次長、漁業署王茂城署長攜手臺鐵公司鄭光遠董事長與嘉義縣翁章梁縣長，在7日推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」臺鐵聯名便當，以國產臺灣鰻魚及臺灣鯛作為雙主菜，結合國產米飯、香菇及娃娃菜等時蔬，打造兼具美味、營養與節慶巧思的限定便當，販售期間自7月7日起至8月23日，每個便當售價199元。透過「鯛鰻情人」的節慶意象，邀請民眾在七夕佳節以國產好魚傳遞心意，同時以鰻魚鮮補元氣，品嚐臺灣漁產的鮮美滋味，並透過便當設計，將臺灣各地方的農產好味道，跟著鐵路軌跡走進大家的日常生活。

三強聯名 國產好魚添美味

農業部陳駿季部長表示，台鐵便當每年可賣出1千萬個，是臺灣最具代表性的美食之一，更是許多國人的共同記憶。本次活動結合漁業署、嘉義縣政府及臺鐵公司三方資源，由漁業署整合生產端，推薦優質國產鰻魚、臺灣鯛，從米飯、配菜的生豆包、娃娃菜、香菇，都是國產好食材，並由臺鐵主廚巧手烹飪雙主菜便當。國產鰻魚肉質細緻、風味濃郁，適合在炎夏補充元氣；國產臺灣鯛口感鮮嫩、適合各式料理，讓民眾在日常便當中，也能輕鬆享用兼具營養與美味的國產農產品，使臺灣農產成為國人消費唯一選擇。

與會人員大合影，眾人手持聯名便當與手牌，一起為這款嚴選國產鰻魚及臺灣鯛雙主菜的七夕便當讚聲宣傳。圖/農業部提供

七夕限定聯名便當 好康活動同步登場

漁業署指出，聯名便當將於7月7日至8月23日在臺鐵松山、南港、臺北夢工場及基隆、七堵、樹林、羅東、臺北臺鐵便當舖1至4號、板橋、新竹、臺中、彰化及臺中高鐵店等16處販售。活動期間購買聯名便當，持隨餐透卡與風景、美食或生活場景合影，分享至個人社群限時動態，並上傳截圖至漁業署 Facebook活動貼文留言，即可參加抽獎，有機會獲得五星飯店餐券。另凡購買聯名便當，還可獲得「買魚去」網站100元購物折扣碼，使用期限至8月30日，數量有限，送完為止。

落實從產地到餐桌的永續理念 支持國產漁業永續發展

漁業署王茂城署長說明，國產水產品從養殖、生產到加工皆在臺灣完成，不僅新鮮美味、供應即時，也能降低長途運輸所產生的碳足跡，落實從產地到餐桌的永續理念。透過與臺鐵便當合作，將優質國產水產品導入大眾日常消費場景，除提升國產漁產品能見度，也帶動在地漁業及農業共同發展，展現臺灣漁農產業整合推廣的新模式。

漁業署表示，民眾如想在家料理國產好魚，或選購優質水產品作為節慶心意，可至「買魚去」平臺安心採買。平臺集結國產鰻魚、臺灣鯛、石斑魚及各式優質水產品，商品來源與品質皆經把關，並提供宅配到府服務。歡迎民眾把握七夕及暑期檔期，選購臺灣好魚，以實際行動支持臺灣在地漁業。