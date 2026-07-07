2026-07-07 16:52 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市「于記餅舖 台南胡椒餅」新店報報!!!!每週僅賣1天，隱身巷弄裡超大顆的胡椒餅。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：于記餅舖台南胡椒餅搬回南區巷弄，每週日才營業。
- 重點二：胡椒餅每粒50元，另有蟹殼黃15元，建議先預訂。
- 重點三：餅皮焦香、餡料塞滿蔥花豬肉塊，份量大又美味。
位在惠南街上三角窗店面很顯眼。
「于記餅舖 台南胡椒餅」是店家在脆分享才收入口袋名單，網路搜尋得知，「于記胡椒餅」攤位原本設立在成功路上，因不原因選擇歇業的決定，近期選在新孝路巷弄裡重新復業，比較獨特目前每週日才有開門營業，想樣購買者建議要先預訂喔！小高事先預訂3顆胡椒餅回家享用，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
三角窗處有放置鐵製的服務台，一旁有放置2座胡椒餅的碳烤爐。
桌面上有放置菜單供顧客點餐參考，每粒胡椒餅定價50元，還有蟹殼黃每粒定價15元供挑選。
這攤位應該是夫妻兩人共同經營中，年輕人夫妻服務態度極為良好。
這是3粒胡椒餅150元。
這胡椒餅比其他店家還要大粒，裡頭包滿蔥花和豬肉塊的餡料，餅皮焦香蔥花和胡椒味濃郁超好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「于記餅舖 台南胡椒餅」銷售空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：于記餅舖 台南胡椒餅
地址：702臺南市南區金華里惠南街42號
營業時間:每週日上午6:30～中午12:00/售完
電話:0938-911-021
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位於台南市南區金華里惠南街42號，隱身巷弄中，營業時間為每週日上午6:30到中午12:00，賣完即收，想購買最好提前預訂。
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胡椒餅每粒50元，另有蟹殼黃每粒15元可選購。因為只在週日營業且數量有限，文章建議有意購買者先電話預訂較穩妥。
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作者認為胡椒餅比一般店家更大顆，內餡包滿蔥花與豬肉塊，餅皮焦香，蔥花和胡椒味都很濃郁，整體口感水準之上且定價合理。
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