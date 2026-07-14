2026-07-14 18:23 女子漾／編輯王廷羽
2026暑假展覽懶人包！台北必看20檔展覽推薦，吉伊卡哇、北美館、親子展資訊一次看
暑假想出門又怕熱，展覽絕對是最剛好的選擇！2026年從台北到高雄都有話題展覽接力登場，動漫迷可以衝《我獨自升級》展、吉伊卡哇、動漫最高祭；可愛控有Hello Kitty、San-X、OSAMU GOODS陪你拍到手機沒電；藝術迷也能從波特羅、伊藤潤二、北美館一路看到富邦美術館。
不管你想約會、拍美照、買限定周邊，還是帶小孩放電避暑，這篇女子漾幫大家整理20檔暑假展覽地圖，照著地點安排，週末行程直接有著落！
文章目錄
- ★松山文創園區展覽推薦
- 1.《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION
- 2.《櫻桃小丸子原作40週年特展》
- 3.《伊藤潤二展 誘惑》
- ★華山1914文創園區展覽推薦
- 4.「CHIIKAWA DAYS 台北特展」吉伊卡哇大展
- 5.《OSAMU GOODS 50週年展》
- 6.《2026波隆那插畫展》
- 7.《動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL》
- ★故宮北院展覽推薦
- 8.《神獸再現－文物中的奇幻生物》
- 8.《龍藏經：皇權・信仰・藝術的盛世交響》
- ★中正紀念堂展覽推薦
- 9.《圓潤的魔法 波特羅特展》
- ★史博館展覽推薦
- 10.《埃及木乃伊－永生傳說》
- 11.《終章未完：穿越生死的文化觀想特展》
- ★臺北市立美術館展覽推薦
- 12.《物質世界》
- 13.《共感：存在的節奏》
- 14.《調：心境與聲景之間》
- ★士林科教館展覽推薦
- 15.《A World of Wonder 奇想世界》
- 16.《動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館》
- ★富邦美術館展覽推薦
- 17.《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展I》
- ★其他展覽推薦
- 18.《San-X 90週年紀念展 in 台灣》
- 19. VR《奇幻沉浸懼》
- 20.《Bandai Namco Asia Journey in Taiwan》
★松山文創園區展覽推薦
★松山文創園區展覽推薦
1.《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION
《我獨自升級》展以作品中的升級系統與戰鬥場景為核心，打造沉浸式觀展路線，讓粉絲像跟著主角一起進入地下城、面對任務與挑戰。展覽包含多個升級系統展區，現場有不少適合粉絲拍照與感受作品氛圍的設計。不過部分重要影片區與關鍵展區屬於驚喜內容，報導與社群分享時記得避開主辦單位禁止曝光的照片與影片。
《我獨自升級》展 活動資訊展覽日期：2026年6月30日(二)~2026年8月9日(日)
展覽時間：11:00至20:00，最後入場19:30
展覽地點：松山文創園區 2F多功能展演廳
票價資訊：網路票550元、網路雙人票990元、現場票600元、現場雙人票1090元、現場優待票550元、愛心票300元
2.《櫻桃小丸子原作40週年特展》
小丸子居然也40歲了！這檔展覽很適合想找童年回憶的人，從漫畫原稿、經典表情、動畫主題曲到沉浸式光影場景，都會讓人一秒回到放學守在電視前的時代。展場還有多座角色立體人偶與經典場景，適合拍照打卡，也很適合親子一起看。
《櫻桃小丸子原作40週年特展》展覽資訊展覽日期：2026年6月18日(四)~2026年9月28日(一)
展覽地點：松山文創園區5號倉庫
3.《伊藤潤二展 誘惑》
如果你喜歡恐怖漫畫、怪奇美學，這檔一定要看！'《伊藤潤二展 誘惑》是伊藤潤二首場海外大型原畫展，台灣作為海外首站，展出《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等經典作品，透過原畫、多媒體影像與立體模型，呈現伊藤潤二那種「明明很可怕，卻又美到移不開眼」的魅力。
《伊藤潤二展 誘惑》展覽資訊展覽日期：2026年6月19日(五)~2026年9月28日(一)
展覽時間：10:00至18:00，17:30停止售票及入場
展覽地點：松山文創園區4號倉庫
票價資訊：展期單人票480元、展期雙人票900元、現場優待票450元、現場特惠票240元
延伸閱讀：伊藤潤二展《誘惑》登台！富江、漩渦現身松山文創園區，展期票價一次看
★華山1914文創園區展覽推薦
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4.「CHIIKAWA DAYS 台北特展」吉伊卡哇大展
吉伊卡哇台北特展把香港大型展覽同等規模帶到台北，展場以「衣、食、住、行」打造吉伊卡哇的可愛日常，從網咖、拉麵店到討伐名場面，超過百座立體公仔與巨型氣偶，粉絲真的會一路拍到手機沒電。這次台北站最大亮點，是由插畫家Nagano親筆創作的全新「台灣夜市」限定系列，角色們化身滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等台味元素，親切感和可愛度都破表！
「CHIIKAWA DAYS 台北特展」吉伊卡哇大展 展覽資訊展覽日期：2026年7月4日(六)~2026年9月27日(日)
展覽地點：華山1914文創園區 東2館四連棟
營業時間：7月4日至7月31日每日10:00至19:00；8月1日至9月27日每日11:00至19:00，18:20最後入場
票價資訊：特典套票1580元、全票490元、優待票470元、愛心票245元
延伸閱讀：吉伊卡哇台北特展必逛亮點一次看！百座公仔、討伐棒互動、台灣夜市限定周邊超欠拍
5.《OSAMU GOODS 50週年展》
日本「可愛始祖」原田治創立的OSAMU GOODS迎來50週年，首場海外大型特展就在台北華山，本次展覽集結超過300件歷年經典作品與珍貴原稿，帶大家看見原田治如何把插畫變成一種生活風格。展場有六大展區、大型JACK與JILL立體裝置，也有T恤工作坊，可以自由組合經典圖樣與標語，做出專屬自己的OSAMU GOODS STYLE。
《OSAMU GOODS 50週年展》展覽資訊展覽日期：2026年6月26日(五)~2026年9月13日(日)
展覽地點：華山1914文創園區 中4B館
營業時間：每日10:00至18:00
6.《2026波隆那插畫展》
被稱為「插畫界奧斯卡」的波隆那插畫展連續第6年登台！本屆從全球81國、3520位創作者、17600件作品中，嚴選78位藝術家、390幅年度作品，適合喜歡繪本、插畫、設計與視覺創作的人慢慢看。
《2026波隆那插畫展》展覽資訊展覽日期：2026年7月4日(六)~2026年9月28日(一)
展覽地點：華山1914文創園區 西4、西5-1館
7.《動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL》
《動漫最高祭》是動漫迷可以輕鬆衝的一檔，而且是免費入場！現場集結《一拳超人》、《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》等人氣作品打卡區，還有閃卡機、卡片機與動漫周邊市集，動漫迷快安排進行程吧~
《動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL》展覽資訊展覽日期：2026年6月18日(四)~2026年9月13日(日)
展覽時間：11:00至19:00
展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中7B館
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8.《神獸再現－文物中的奇幻生物》
《神獸再現》把鳳凰、神龍、仙鶴等神秘生物帶到觀眾眼前，從東亞文化圈出發，呈現古人如何透過想像力、信仰與自然觀察，創造出各種帶有祝福與力量象徵的神獸，展覽分為兩期輪替展出，暑假很適合二刷。
《神獸再現－文物中的奇幻生物》展覽資訊展覽日期：
第一展期2026年3月20日(五)~2026年6月7日(日)
第二展期2026年6月10日(三)~2026年8月30日(日)
展覽地點：國立故宮博物院北院 202、204、206展廳
8.《龍藏經：皇權・信仰・藝術的盛世交響》
《龍藏經》是清宮重要佛教文化工程，本次展覽首度於故宮北院完整展出《龍藏經》全套裝幀配件，帶觀眾看見清初宮廷工藝、皇權信仰與宗教藝術的細節。展覽跨越夏秋兩季，部分珍貴展件會輪替展出，適合分階段參觀。
《龍藏經：皇權・信仰・藝術的盛世交響》展覽資訊展覽日期：
第一展期2026年5月9日(六)~2026年8月2日(日)
第二展期2026年8月8日(六)~2026年11月8日(日)
展覽地點：國立故宮博物院北院 103、104展廳
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9.《圓潤的魔法 波特羅特展》
哥倫比亞藝術大師費爾南多・波特羅以「膨脹美學」聞名，他曾說自己畫的不是胖，而是對體積的讚美。本次特展是波特羅首度在台大型展出，共帶來118件作品，包含油畫、素描、水彩與雕塑。展覽規劃八大展區，從拉丁美洲、馬戲與嘉年華、靜物、鬥牛、宗教到雕塑作品，都能看見波特羅幽默又鮮明的藝術語言。現場也有AI互動體驗，可以把自己變成波特羅風格的圓潤角色，藝術迷和拍照控都會喜歡。
《圓潤的魔法 波特羅特展》展覽資訊展覽日期：2026年6月19日(五)~2026年10月11日(日)
展覽地點：國立中正紀念堂1展廳
★史博館展覽推薦
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10.《埃及木乃伊－永生傳說》
木乃伊真的來台灣了！史博館與時藝多媒體共同推出《埃及木乃伊－永生傳說》，精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，展出木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶、聖甲蟲與金質護身符等文物，帶觀眾理解古埃及人如何想像永生。
《埃及木乃伊－永生傳說》展覽資訊展覽日期：2026年6月18日(四)~2026年9月28日(一)
展覽地點：國立歷史博物館
11.《終章未完：穿越生死的文化觀想特展》
《終章未完》與《埃及木乃伊－永生傳說》形成對照，以華人傳統與台灣原住民族生死觀為核心，透過宗教文物、歷史圖像、數位互動與AI生成影像，帶觀眾重新思考死亡、記憶與生命延續，這檔適合喜歡文化、歷史與哲學議題的人。
《終章未完：穿越生死的文化觀想特展》展覽資訊展覽日期：2026年5月30日(六)~2026年9月20日(日)
展覽地點：國立歷史博物館
★臺北市立美術館展覽推薦
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12.《物質世界》
《物質世界》以北美館典藏作品為主軸，匯集29位不同世代藝術家的創作，展出炭筆、油畫、壓克力、攝影、錄像、現成物、複合媒材與立體裝置等作品。展覽從物件出發，延伸到記憶、生活、消費與自我認同，讓觀眾重新思考人與物質之間的關係。
《物質世界》展覽資訊展覽日期：2026年5月1日(五)~2026年8月16日(日)(周一休館)
展覽地點：臺北市立美術館 二樓展覽室 2A、2B
延伸閱讀：洗衣精包裝也會騙人？當灰塵變成藝術，北美館年度典藏展《物質世界》翻轉你的日常認知
13.《共感：存在的節奏》
《共感：存在的節奏》從當代博物學概念出發，探討人類與物種、環境、技術和世界之間的關係。展覽共展出11位／組台灣與國際藝術家作品，透過自然、科技與行動實踐等不同角度，帶觀眾重新感受「人不是世界唯一主角」的存在狀態。
《共感：存在的節奏》展覽資訊展覽日期：2026年5月9日(六)~2026年9月20日(日)(周一休館)
展覽地點：臺北市立美術館 一樓展覽室 1A、1B
14.《調：心境與聲景之間》
北美館暑期國際展覽《調：心境與聲景之間》以聲音作為感知媒介，匯集13位來自台灣、香港、印尼、越南、印度、中東及歐美等地的藝術家作品。展覽圍繞「聞息」、「聆水」、「聽壤」等主題，透過水、空氣、土地與聲響，帶觀眾用耳朵和身體重新感受環境、記憶與世界的頻率。
《調：心境與聲景之間》展覽資訊展覽日期：2026年7月4日(六)~2026年9月27日(日)(周一休館)
展覽地點：臺北市立美術館 三樓3A、3B展覽室
★士林科教館展覽推薦
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15.《A World of Wonder 奇想世界》
《A World of Wonder 奇想世界》主打沉浸式互動與視覺魔術，由西班牙創作者anna & daniel打造，展覽透過建築結構、透視學與手作美學，讓觀眾像走進畫作裡，每一區都適合拍出「怎麼做到的？」趣味照片，很適合朋友、情侶或親子一起玩。
《A World of Wonder 奇想世界》展覽資訊展覽日期：2026年6月19日(五)~2026年9月28日(一)
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展區
展覽地址：臺北市士林區士商路189號
16.《動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館》
這檔適合喜歡動物、自然與恐龍的小朋友。展覽引進多件真皮動物標本，結合數位影像與科技互動，帶觀眾走進森林、沙漠、海洋、草原、極地與史前生命等六大生態環境。比起單純看展，更像一場室內版自然探險。
《動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館》展覽資訊展覽日期：2026年7月11日(六)~2026年10月11日(日)
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓西側特展區
展覽地址：臺北市士林區士商路189號
★富邦美術館展覽推薦
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17.《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展I》
富邦美術館與時藝多媒體攜手美國托雷多美術館，推出重量級國際藝術特展。首檔展覽集結林布蘭、哥雅、透納等藝術史重要名家作品，透過光影、人物與風景敘事，帶觀眾感受古典繪畫的魅力。
《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展I》展覽資訊展覽日期：2026年7月18日(六)~2026年10月19日(一)
展覽地點：富邦美術館 1F水景展廳
展覽地址：台北市信義區松高路79號
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18.《San-X 90週年紀念展 in 台灣》
從拉拉熊、角落小夥伴到趴趴熊，San-X 90週年海外首展可愛登場！展覽集結歷代經典角色與珍貴內容，帶粉絲看見San-X如何從文具雜貨品牌發展成療癒角色王國。
台灣站最吸睛的，是拉拉熊與角落小夥伴換上台灣限定新裝，手拿珍珠奶茶、雞排等台灣美食。展場也設有拍照機、姓名貼製作機、角色收藏卡，場外還有San-X Café Stand，從看展到吃點心都很療癒。
《San-X 90週年紀念展 in 台灣》展覽資訊展覽日期：2026年6月27日(六)~2026年8月30日(日)
展覽地點：微風廣場 Breeze MEGA Studio 8F & 9F藝文中心
展覽地址：台北市松山區復興南路一段39號
延伸閱讀：角落小夥伴也懂台味！San-X 90週年紀念展登場，台灣限定周邊、拍貼機、Café Stand全攻略
19. VR《奇幻沉浸懼》
VR《奇幻沉浸懼》精選四部國際VR作品，包含《農神吞噬其子》、《迷幻死藤水》、《B級訃聞》與《意識超展開》，從神話、怪談、靈性幻境到內在意識，帶觀眾進入360度沉浸式感官旅程。恐懼不再只是畫面，而是聲音、空間、視角一起包圍過來，喜歡刺激體驗的人可以挑戰看看。
VR《奇幻沉浸懼》展覽資訊放映日期：2026年7月16日(四)~2026年8月30日(日)，每週四至週日
放映地點：Fun VR劇院(臺北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓，原公館東南亞戲院)
票價資訊：預售優惠500元、雙人套票1000元、原價560元
20.《Bandai Namco Asia Journey in Taiwan》
模型迷、動漫迷、親子族群都可以筆記這檔！台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華集結鋼彈、哥吉拉、超人力霸王、航海王、Tamagotchi、麵包超人等20多個經典IP，現場規劃10大主題展區、超過30項活動限定商品，週末還有IP限定見面會、試玩體驗與集章任務。
《Bandai Namco Asia Journey in Taiwan》展覽資訊活動日期：2026年7月31日(五)~2026年8月9日(日)
營業時間：平日13:00至21:00；五、六、日11:00至21:00，最終入場為營業結束前30分鐘
活動地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA
精華 FAQ
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文章整理了2026暑假台北為主的20檔展覽，類型包括動漫、可愛角色、當代藝術、歷史文化與親子互動展，適合不同年齡層與興趣族群安排週末行程。
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最適合動漫迷的有《我獨自升級》展、吉伊卡哇大展、動漫最高祭，以及Bandai Namco亞洲巡迴嘉年華；喜歡角色周邊的人則可看OSAMU GOODS、San-X 90週年展。
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親子可考慮士林科教館的《奇想世界》與《動物王國大探險展》，藝術愛好者則可看北美館、富邦美術館、故宮北院、中正紀念堂與史博館的展出。
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