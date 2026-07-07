2026-07-07 14:46 享民頭條
紅豆水、薏仁水食譜作法 自己煮神仙水夏天更清涼
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：紅豆水強調不浸泡、只取水不破皮的煮法。
- 重點二：薏仁水需先浸泡，並以大薏仁搭配小薏仁更順口。
- 重點三：剩餘紅豆薏仁可再製成無糖點心，減少浪費。
編輯/鄭欣宜撰文
很多藝人都推崇的紅豆水和薏仁水，熬煮方法並不困難，而且省荷包，如果妳還不知道怎麼熬煮，小編就來跟女孩們分享這兩款網美級的神仙水配方與做法，讓妳用的輕鬆的方法喝到天然神仙水！
如何煮紅豆水？
煮紅豆水的核心心法是「只取其水，不破其皮」。
食材比例：紅豆 1 杯（約100克）、清水5杯（約1000毫升）
做法：先把紅豆洗乾淨，不需要浸泡，直接放進鍋子裡加水。開大火把水煮滾後轉成小火，蓋上鍋蓋默默讓它悶煮 15 到 20 分鐘。這時候請不要拿湯匙去瘋狂攪拌它！時間一到立刻關火，繼續蓋著鍋蓋悶 20 分鐘。最後，用濾網優雅地把紅豆水倒出來，這時候的水會呈現淡淡的紅褐色，大功告成。
如何煮薏仁水？
單純用大薏仁煮起來會有一種淡淡的草菇味，有些女孩可能會不太習慣。這時候我們可以加入「大薏仁加小薏仁」的黃金雙重比例，提升滑順感。
食材比例：大薏仁60克、小薏仁40克、清水1500毫升
做法：因為大薏仁的質地非常堅硬，烹煮前請務必先洗乾淨，並加入冷水浸泡至少 2 到 3 小時（如果可以，放冰箱泡過夜更棒）。泡好後，把大小薏仁一起放入鍋中，加入1500毫升的水，大火煮滾後轉成中小火，維持微微起泡的狀態煮30分鐘，直到水呈現迷人的乳白色。關火後一樣悶半小時，就煮好囉。
熬煮後的剩餘食材 化身美味點心
熬完神仙水之後，看著鍋底剩下一大堆飽滿的紅豆和薏仁，勤儉持家的女孩應該都捨不得倒掉。這時候我們可以把它們變成下午茶！那些沒破皮的紅豆，可以直接加入一點點低卡鮮奶或燕麥奶，放進果汁機打成無糖紅豆奶；而煮得軟綿的薏仁，則可以拌入少許蜂蜜和無糖優格，上面撒點奇亞籽，就是一碗解饞的點心。
用無糖無負擔的純粹善待自己
最後也是最重要的一點，不論是紅豆水還是薏仁水，熬煮的過程中請不要加入任何一粒砂糖或冰糖。習慣了無糖的純粹之後，妳會發現食材本身散發出來的天然豆香與穀物清甜，其實就很耐喝。
把熬煮的過程 當作一場愛自己的儀式
今天下班就順路去一趟超市，把紅豆和薏仁帶回家吧！當妳在廚房裡看著裊裊上升的蒸汽、聞著穀物香氣時，妳就會明白，好好花時間照顧自己、善待自己，就是這個年齡層的我們不可或缺的浪漫了！
精華 FAQ
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因為紅豆水的核心是只取其水、不取豆渣，才能喝到淡淡紅褐色的清香湯汁，避免煮成紅豆湯，也較符合文章強調的清爽做法。
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大薏仁質地較硬，先泡水可縮短烹煮時間；加入小薏仁則能提升口感與滑順度，並減少單用大薏仁時可能出現的草菇味。
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文章建議紅豆可加低卡鮮奶或燕麥奶打成無糖紅豆奶，薏仁則可拌蜂蜜與無糖優格，再撒奇亞籽，變成下午茶點心。
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