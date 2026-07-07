李多慧找到命定另一半！達美樂日韓半半披薩心動開吃，必勝客寶可夢證件套開搶

暑假聚會美食戰開打，披薩品牌紛紛端出話題新品與超萌周邊搶攻粉絲荷包！必勝客《寶可夢》聯名活動自開跑以來引爆搶購熱潮，第二彈再加碼推出「卡比獸、皮卡丘款證件套」，讓寶可夢陪粉絲一起通勤、上學、出門打卡。達美樂則找來全民女神李多慧助陣，全新推出「日韓半半披薩」，一次吃到日式章魚燒與韓式炸雞雙口味，還有限量李多慧「心動小卡」可收藏，暑假想追劇、看球、朋友聚會，這波真的很難不心動。

必勝客：《寶可夢》第二彈登場，卡比獸、皮卡丘證件套開賣

必勝客《寶可夢》聯名活動第一彈開賣後，迅速在社群掀起開箱熱潮，不少訓練家搶收寶可夢周邊，讓活動人氣一路飆升。這次第二彈再加碼，除了原有寶可夢角色外，更加入人氣超高的卡比獸，推出全新「寶可夢證件套」。

活動期間，只要於必勝客官網、PK APP或全台門市購買「一公尺派對盒」，即可加價518元獲得「寶可夢證件套組」，一次收服卡比獸款與皮卡丘款。若購買指定個人套餐、雙人套餐，也能以259元加購「寶可夢證件套」，卡比獸或皮卡丘兩款隨機入手，通勤、上課或上班掛上都超吸睛。

現在購買必勝客指定個人套餐或雙人套餐，即可以 259 元超值價入手「寶可夢證件套（卡比獸或皮卡丘款，單入兩款隨機）」，只要帶上這款超萌單品，絕對一秒成為全場焦點！ 圖片來源：必勝客

必勝客：寶可夢卡牌、購物袋、百變怪抱枕同步收藏

除了證件套，必勝客這次也持續祭出多款寶可夢周邊。購買指定小比薩餐、指定大比薩、芝心系列或火山系列外帶買大送大、Hot拼盤系列套餐等，就有機會獲得「寶可夢卡牌特典卡包」，共推出皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷四款設計，隨機贈送。

指定個人套餐或雙人套餐，也可加價299元獲得「寶可夢兩用收納購物袋」，皮卡丘款與噴火龍款隨機贈送，兼具可愛與實用性。想要療癒系大周邊的粉絲，購買「一公尺派對盒」加價399元，還能把40公分「百變怪抱枕」帶回家。活動至7月27日止，周邊售完為止。

必勝客驚喜宣布推出《寶可夢》第二彈加碼活動！除了第一彈原有的寶可夢以外，這次更加入卡比獸，推出全新「卡比獸、皮卡丘款證件套」，讓寶可夢陪你出門去！ 圖片來源：必勝客

必勝客：寶可夢主題門市超好拍，打卡還能抽百變怪抱枕

這次必勝客也把《寶可夢》聯名做成一場夏日冒險。經典大比薩盒、手工義式薄比薩盒、個人套餐盒都換上寶可夢特別包裝，可以看到皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等經典角色，「一公尺派對盒」還印有新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等第九代夥伴。

其中「一公尺派對盒」還能DIY變身專屬拍照框，成為社群打卡亮點。必勝客光復餐廳店更有等身比例卡比獸迎接粉絲，店內也設置妙蛙花、噴火龍、水箭龜大型掛旗；全台15間指定門市則換上寶可夢主題窗貼。粉絲只要在7月27日前到指定門市拍下創意互動照，並到必勝客官方Facebook指定貼文留言上傳照片，就有機會抽中「百變怪抱枕」。

購買必勝客的派對神器「一公尺派對盒」，就能以超值加購價518 元，將質感、萌度都爆表的「寶可夢證件套組（卡比獸+皮卡丘款）」帶回家，一次收服兩份超萌寶可夢商品！圖片來源：必勝客

達美樂：達美樂推出「日韓半半披薩」，李多慧直呼找到命定另一半

另一邊，達美樂也在暑假端出話題新品「日韓半半披薩」，一次集結日式章魚燒與韓式炸雞兩大人氣口味，主打「兩個都要」的雙重滿足。全民女神李多慧也驚喜助陣，笑稱自己面對喜歡的事物很難取捨，如果能兩個都擁有最幸福，而達美樂這次就完成了她的願望。

「日韓半半披薩」一半是章魚燒經典風味，一半是韓式炸雞香辣滋味，讓李多慧直呼根本是夢寐以求的「命定天菜」，還甜喊：「達美樂日韓半半，就是我的另一半！」即日起至8月23日，外帶「日韓半半大披薩」可享半價優惠370元，優惠代碼為149495。

今夏最強話題美食登場，達美樂集結日式章魚燒及韓式炸雞打造「日韓半半披薩」，雙重人氣美味連女神李多慧都無法抗拒，直呼找到美味另一半！圖片來源：達美樂

達美樂：李多慧「心動小卡」只送不賣，隱藏唇印版超稀有

除了新品口味，達美樂這次最讓粉絲心動的，還有限量李多慧「心動小卡」。凡購買「日韓半半披薩」大披薩或巨無霸尺寸，或任一套餐中大披薩口味包含「日韓半半披薩」，即可獲得隨機心動小卡乙張，數量有限、送完為止。

這次小卡共推出8款設計，包含6款基本款與2款超稀有隱藏版。李多慧特別換上達美樂啦啦隊服與女友風造型，展現不同魅力；隱藏版更加入她親自留下的唇印設計，收藏感直接拉滿。幸運抽到隱藏版小卡的粉絲，還有機會獲得「一年份免費大披薩」大獎。

多慧粉絲福利來啦！凡購買達美樂「日韓半半披薩」指定尺寸或任一套餐包含此大披薩口味，便能獲得李多慧「心動小卡」一張，共有 6 款基本款及 2 款隱藏唇印款設計快來收藏！ 圖片來源：達美樂

達美樂：達美樂暑假套餐52折起，追劇聚會都能開吃

迎接暑假聚會旺季，達美樂同步推出多款套餐優惠。除了單點「日韓半半大披薩」外帶半價370元，也有適合小聚的「甜蜜雙饗套餐」，內含日韓半半大披薩、香烤雞條、紫薯地瓜球與1.25L大可樂，優惠價499元。

若是多人聚餐，則可選擇「心動應援套餐」，內含日韓半半大披薩、經典系列大披薩、鱈魚星星、香烤雞條與1.25L大可樂，優惠價829元。只要套餐中包含日韓半半大披薩，同樣有機會獲得李多慧心動小卡，無論追劇、看球或朋友聚會都很適合。

李多慧認定的夢幻美味另一半「日韓半半大披薩」，限時訂購享外帶半價優惠 370 元，同步解鎖李多慧「心動小卡」，難以抗拒的心動美味就在達美樂！ 圖片來源：達美樂

必勝客、達美樂活動資訊一次看

必勝客《寶可夢》周邊活動

活動期間：即日起至7月27日，或周邊售完為止

第二彈開賣：7月7日起

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

重點周邊：寶可夢卡牌特典卡包、卡比獸與皮卡丘證件套、兩用收納購物袋、百變怪抱枕

拍照抽獎：7月27日前至全台15間指定門市與寶可夢窗貼合照，至官方Facebook指定貼文留言上傳照片，有機會抽百變怪抱枕

達美樂「日韓半半披薩」活動

活動期間：即日起至8月23日

日韓半半大披薩：外帶半價370元，優惠代碼149495

甜蜜雙饗套餐：優惠價499元，優惠代碼039963

心動應援套餐：優惠價829元，優惠代碼573234

粉絲福利：購買指定「日韓半半披薩」或套餐，可獲得隨機李多慧心動小卡乙張，含6款基本款與2款隱藏唇印款，數量有限、送完為止