2026-07-07 14:31 女子漾／編輯劉芫榛
李多慧找到命定另一半！達美樂日韓半半披薩心動開吃，必勝客寶可夢證件套開搶
暑假聚會美食戰開打，披薩品牌紛紛端出話題新品與超萌周邊搶攻粉絲荷包！必勝客《寶可夢》聯名活動自開跑以來引爆搶購熱潮，第二彈再加碼推出「卡比獸、皮卡丘款證件套」，讓寶可夢陪粉絲一起通勤、上學、出門打卡。達美樂則找來全民女神李多慧助陣，全新推出「日韓半半披薩」，一次吃到日式章魚燒與韓式炸雞雙口味，還有限量李多慧「心動小卡」可收藏，暑假想追劇、看球、朋友聚會，這波真的很難不心動。
文章目錄
必勝客：《寶可夢》第二彈登場，卡比獸、皮卡丘證件套開賣
必勝客《寶可夢》聯名活動第一彈開賣後，迅速在社群掀起開箱熱潮，不少訓練家搶收寶可夢周邊，讓活動人氣一路飆升。這次第二彈再加碼，除了原有寶可夢角色外，更加入人氣超高的卡比獸，推出全新「寶可夢證件套」。
活動期間，只要於必勝客官網、PK APP或全台門市購買「一公尺派對盒」，即可加價518元獲得「寶可夢證件套組」，一次收服卡比獸款與皮卡丘款。若購買指定個人套餐、雙人套餐，也能以259元加購「寶可夢證件套」，卡比獸或皮卡丘兩款隨機入手，通勤、上課或上班掛上都超吸睛。
必勝客：寶可夢卡牌、購物袋、百變怪抱枕同步收藏
除了證件套，必勝客這次也持續祭出多款寶可夢周邊。購買指定小比薩餐、指定大比薩、芝心系列或火山系列外帶買大送大、Hot拼盤系列套餐等，就有機會獲得「寶可夢卡牌特典卡包」，共推出皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷四款設計，隨機贈送。
指定個人套餐或雙人套餐，也可加價299元獲得「寶可夢兩用收納購物袋」，皮卡丘款與噴火龍款隨機贈送，兼具可愛與實用性。想要療癒系大周邊的粉絲，購買「一公尺派對盒」加價399元，還能把40公分「百變怪抱枕」帶回家。活動至7月27日止，周邊售完為止。
必勝客：寶可夢主題門市超好拍，打卡還能抽百變怪抱枕
這次必勝客也把《寶可夢》聯名做成一場夏日冒險。經典大比薩盒、手工義式薄比薩盒、個人套餐盒都換上寶可夢特別包裝，可以看到皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等經典角色，「一公尺派對盒」還印有新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等第九代夥伴。
其中「一公尺派對盒」還能DIY變身專屬拍照框，成為社群打卡亮點。必勝客光復餐廳店更有等身比例卡比獸迎接粉絲，店內也設置妙蛙花、噴火龍、水箭龜大型掛旗；全台15間指定門市則換上寶可夢主題窗貼。粉絲只要在7月27日前到指定門市拍下創意互動照，並到必勝客官方Facebook指定貼文留言上傳照片，就有機會抽中「百變怪抱枕」。
達美樂：達美樂推出「日韓半半披薩」，李多慧直呼找到命定另一半
另一邊，達美樂也在暑假端出話題新品「日韓半半披薩」，一次集結日式章魚燒與韓式炸雞兩大人氣口味，主打「兩個都要」的雙重滿足。全民女神李多慧也驚喜助陣，笑稱自己面對喜歡的事物很難取捨，如果能兩個都擁有最幸福，而達美樂這次就完成了她的願望。
「日韓半半披薩」一半是章魚燒經典風味，一半是韓式炸雞香辣滋味，讓李多慧直呼根本是夢寐以求的「命定天菜」，還甜喊：「達美樂日韓半半，就是我的另一半！」即日起至8月23日，外帶「日韓半半大披薩」可享半價優惠370元，優惠代碼為149495。
達美樂：李多慧「心動小卡」只送不賣，隱藏唇印版超稀有
除了新品口味，達美樂這次最讓粉絲心動的，還有限量李多慧「心動小卡」。凡購買「日韓半半披薩」大披薩或巨無霸尺寸，或任一套餐中大披薩口味包含「日韓半半披薩」，即可獲得隨機心動小卡乙張，數量有限、送完為止。
這次小卡共推出8款設計，包含6款基本款與2款超稀有隱藏版。李多慧特別換上達美樂啦啦隊服與女友風造型，展現不同魅力；隱藏版更加入她親自留下的唇印設計，收藏感直接拉滿。幸運抽到隱藏版小卡的粉絲，還有機會獲得「一年份免費大披薩」大獎。
達美樂：達美樂暑假套餐52折起，追劇聚會都能開吃
迎接暑假聚會旺季，達美樂同步推出多款套餐優惠。除了單點「日韓半半大披薩」外帶半價370元，也有適合小聚的「甜蜜雙饗套餐」，內含日韓半半大披薩、香烤雞條、紫薯地瓜球與1.25L大可樂，優惠價499元。
若是多人聚餐，則可選擇「心動應援套餐」，內含日韓半半大披薩、經典系列大披薩、鱈魚星星、香烤雞條與1.25L大可樂，優惠價829元。只要套餐中包含日韓半半大披薩，同樣有機會獲得李多慧心動小卡，無論追劇、看球或朋友聚會都很適合。
必勝客、達美樂活動資訊一次看
必勝客《寶可夢》周邊活動
活動期間：即日起至7月27日，或周邊售完為止
第二彈開賣：7月7日起
販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP
重點周邊：寶可夢卡牌特典卡包、卡比獸與皮卡丘證件套、兩用收納購物袋、百變怪抱枕
拍照抽獎：7月27日前至全台15間指定門市與寶可夢窗貼合照，至官方Facebook指定貼文留言上傳照片，有機會抽百變怪抱枕
達美樂「日韓半半披薩」活動
活動期間：即日起至8月23日
日韓半半大披薩：外帶半價370元，優惠代碼149495
甜蜜雙饗套餐：優惠價499元，優惠代碼039963
心動應援套餐：優惠價829元，優惠代碼573234
粉絲福利：購買指定「日韓半半披薩」或套餐，可獲得隨機李多慧心動小卡乙張，含6款基本款與2款隱藏唇印款，數量有限、送完為止
精華 FAQ
-
主打全新「寶可夢證件套」與多款加購周邊，包含卡比獸、皮卡丘款，另有卡牌特典卡包、兩用收納購物袋與百變怪抱枕等，鎖定粉絲收藏與日常使用需求。
-
達美樂推出「日韓半半披薩」，一次結合日式章魚燒與韓式炸雞兩種口味，主打兩個都要的滿足感，並由李多慧助陣宣傳，因此特別受到粉絲與消費者注意。
-
購買日韓半半披薩大披薩、巨無霸尺寸，或套餐內含該口味的大披薩，就能隨機獲得心動小卡。小卡共有8款，含2款隱藏版，還有機會抽中一年份免費大披薩。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower