暑假不用飛出國！宜蘭悅川酒店「今夏泰好玩」登場

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宜蘭悅川酒店推今夏泰好玩住房專案，主打泰國主題度假氛圍。

宜蘭悅川酒店推今夏泰好玩住房專案，主打泰國主題度假氛圍。 重點二： 入住可體驗泰服拍照，並參加扭蛋抽好禮增添親子趣味。

入住可體驗泰服拍照，並參加扭蛋抽好禮增添親子趣味。 重點三：館內同步舉辦泰國美食節，提供多道經典泰式料理與住宿優惠。

泰國美食節、泰服體驗、扭蛋抽好禮 打造暑假親子異國度假新選擇

隨著暑假旅遊旺季到來，不少家庭開始規劃親子旅行。宜蘭悅川酒店今年暑假推出「今夏泰好玩」住房專案，自2026年7月1日至8月31日，以泰國文化為主題，結合主題住房、泰國美食節、泰國傳統服飾體驗及入住扭蛋抽好禮等豐富內容，希望讓旅客不用飛出國，也能在宜蘭感受濃濃的泰國度假氛圍。

近年國旅市場逐漸朝向主題化與體驗式旅遊發展，旅客除了重視住宿品質，也期待能透過特色活動、美食及文化體驗，為旅程增添更多回憶。宜蘭悅川酒店此次以泰國文化為主軸，打造沉浸式住宿體驗，希望提供親子家庭、好友出遊及旅遊愛好者不同以往的暑假旅行選擇。

主題住房結合互動體驗 感受濃濃泰國風情

活動期間入住「今夏泰好玩」指定住房專案，除了可感受館內充滿泰國風情的主題佈置外，還可免費體驗泰國傳統服飾，換上特色服裝拍照留念，留下充滿異國氛圍的旅遊回憶。

此外，每位入住旅客皆可參加「入住扭蛋抽好禮」活動，讓住宿過程充滿驚喜，也增添親子同樂的趣味性。

住宿券優惠同步加碼 平日升等再享孩童免費入住

▲住宿券加碼優惠，平日升等再享孩童免費入住。（圖／宜蘭悅川酒店提供）

除了暑假住房專案外，宜蘭悅川酒店同步推出住宿券專屬優惠。持指定住宿券入住，不僅小假日免加價，還可享一位12歲以下孩童免費入住；暑假期間週一至週四入住，再享房型升等優惠，讓家庭旅遊更輕鬆、更超值。

透過多元住房方案及優惠內容，悅川酒店希望降低暑假出遊負擔，提供兼具住宿品質與高CP值的國旅新選擇。

泰國美食節同步開跑 經典泰式料理一次品嚐

▲泰國美食節登場，經典泰式料理吃到9月30日。（圖／宜蘭悅川酒店提供）

配合暑假主題活動，宜蘭悅川酒店館內羅琳西餐廳自7月1日起至9月30日推出「泰國美食節」，由主廚精心規劃多道經典泰式料理，包括月亮蝦餅、檸檬魚、打拋豬、椒麻雞翅、火山排骨及多款泰式海鮮料理，完整呈現酸、辣、香、甜兼具的南洋風味。

旅客不僅能享受舒適住宿，更能透過道地泰式美食，感受濃厚的異國文化魅力，打造從住宿延伸至餐桌的完整度假體驗。

主題住宿、美食、文化體驗一次滿足 打造暑假國旅新玩法

宜蘭悅川酒店結合主題住宿、異國美食、文化體驗及互動活動，希望讓旅客不用搭飛機，也能享受宛如置身泰國的度假氛圍。無論是親子家庭、三五好友或情侶出遊，都能在暑假期間體驗兼具趣味、美食與放鬆的旅遊時光。

「今夏泰好玩」住房專案自2026年7月1日至8月31日限時推出，「泰國美食節」則持續至9月30日。活動期間入住指定住房專案即可參加入住扭蛋抽好禮，持住宿券入住還可享多項加碼優惠。

更多活動詳情及訂房資訊，可至宜蘭悅川酒店官方網站查詢：https://www.waldenhotels.com/news/ins.php?index_id=841