2026-07-07 13:30 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜歸仁區。「傅家蚵嗲」當地超人氣台式下午茶點心店。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：傅家蚵嗲位於台南歸仁仁壽宮前，攤位位置醒目好找。
- 重點二：主打酥脆爆汁蚵嗲，另有關東煮、大腸包小腸與炭烤。
- 重點三：店家提供免費冬瓜茶，整體口感不錯且價格平實合理。
位在仁壽宮前鐵皮屋攤位很顯眼。
小高觀看非凡大探索美食節目，有報導歸仁區「傅家蚵嗲」的黑輪攤，才收入小高品嚐口袋名單中，「傅家蚵嗲」地處當地信仰中心仁壽宮前，店家是主打酥脆會爆汁的蚵嗲，除了炸物還有賣關東煮和大腸包小腸，最貼心是，店家有供應免費冬瓜給顧客飲用，小高點部份台式下午茶點心來享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，
鐵皮前有擺放一台炭烤攤車，想要吃炭烤類就在這裡排隊。
隔壁攤是店家關東煮和炸物的所在，想要吃顧客就在這裡依序排隊。
攤車有掛上店家菜單供顧客點餐參考。
攤車一旁有設置油炸鍋來料理炸物。
這湯鍋裡有陳列各式各樣關東煮供自取。
小高就點蚵嗲55元、關東煮40元、香腸35元及大腸30元等。
這盤是蚵嗲55元。
這蚵嗲份量足夠定價合理範圍，裡頭滿滿高麗菜、韭菜、蚵仔及肉末等，這蚵嗲超酥脆鮮甜不油膩很好吃。
這盤是關東煮40元。
這關東煮整體口感水準之上真好吃。
這盤是香腸35元和大腸30元。
這香腸和大腸整體口感中規中矩而已。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「傅家蚵嗲」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：傅家蚵嗲
地址：711臺南市歸仁區後市里文化街二段29號
營業時間:週一、四、五、六14:00–18:00/週日13:30–18:00（週二、三公休）
電話:06-239-5596
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位於台南市歸仁區後市里文化街二段29號，地處仁壽宮前的鐵皮屋攤位，位置相當醒目，對當地居民與外地遊客都很好找。
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傅家蚵嗲主打炸蚵嗲，另外還有關東煮、香腸、大腸包小腸與炭烤類可選，屬於品項多元的台式下午茶攤，能一次滿足不同口味需求。
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文章認為蚵嗲份量足、外皮酥脆且不油膩，關東煮也有水準之上，香腸和大腸則較普通，但整體仍被評為好吃、服務親切且定價合理。
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