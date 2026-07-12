北投老爺ｘ陽明春天「草山饌．綠星之宴」以45種土地風味 打造10道永續蔬食料理

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北投老爺聯手陽明春天推出四日限定綠星蔬食饗宴。

北投老爺聯手陽明春天推出四日限定綠星蔬食饗宴。 重點二： 十道料理結合四十五種土地風味與北投在地農場食材。

十道料理結合四十五種土地風味與北投在地農場食材。 重點三：以回收陶瓷餐具、特展與遊程延伸永續餐飲體驗。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「北投老爺酒店」今年攜手米其林綠星蔬食指標品牌「陽明春天」，並串聯經濟部產業發展署與台灣設計研究院推動的「T22 設計振興地方產業計畫」，共同推出全新餐飲策展體驗－「草山饌｜綠星之宴 The Green Star Feast」，將於07/11、07/18、07/25及08/01，限定四天的晚餐時段獨家販售，每位售價3,680 元加一成服務費，套餐不僅包含10道頂級蔬食料理與主廚特製佐餐飲品。隨餐更附贈總價值感十足的精選伴手禮，一次就能將「吉饗柳橙酥」、「草山柑風味鹽」、「草山柑康普茶」三款限定好物通通帶回家。

▲「陽明春天」綠星主廚薛永鴻在北投桶柑園中，透過嗅覺感受剛採收作物的天然香氣。（陳柏安／攝影）。 圖：北投老爺酒店／提供

本次合作由「北投老爺酒店」主廚陳裕民與「陽明春天」綠星主廚薛永鴻共同走入農場，透過影像紀錄、在地採集與風味轉化，將關渡平原至七星山高差達 1,100 公尺的狹長地景，淬鍊為「45 種土地風味、10 道綠星料理」，並同步展開「風土之間」與「時間之味」的微型策展，帶領饕客展開一場純粹的北投在地蔬食感官旅程。

▲「草山饌」10道綠星料理，包含用桶柑花穗蒸餾調味的櫛瓜花冷前菜、以及用草山桶柑乾搭配頂級猴頭菇的主菜，挑戰最精緻的在地蔬食體驗。（陳柏安／攝影）。 圖：北投老爺酒店／提供

亮點一：雙綠星主廚走入草山農場，聯手打造「10 道綠星料理」

打破傳統廚房的框架，「北投老爺」與「陽明春天」主廚親自拜訪在地農業夥伴，包括「陳水珍桶柑果園」、「吳尚謙蔬菜農園」及「峰村有機農場」，深刻理解順應環境的低干預耕作方式。

主廚以此設計出兼具風土與時間層次的10道蔬食極致料理。開胃小點「脆黃瓜、芝麻脆片搭配手作玫瑰康普茶」拉開序幕；冷前菜「柑橘純露、櫛瓜花與蜜柑香氣」及熱前菜「發酵芥菜剁椒綠竹筍」則展現了豐厚層次。主菜「猴頭菇、草山柑果、酸菜發酵」，更完美結合了頂級頂級猴頭菇與草山桶柑乾的酸甜底蘊，回甘悠長。

▲開胃小點搭配由「KOGA 許家陶器品」以15%回收陶瓷製成的專屬餐具 ，讓淘汰材料重新回到日常飲食，器皿也成為風味循環的一環。（陳柏安／攝影）。 圖：北投老爺酒店／提供

亮點二：聚味成席！「KOGA 許家陶器品」打造15%回收陶瓷循環餐具

除了餐桌上的永續行動，「草山饌」更將永續延伸至器皿。本次特別邀請新旺集瓷旗下品牌「KOGA 許家陶器品」，以「聚味成席」為概念設計專屬聯名餐具。

餐具材料取自廠內燒製後的陶瓷瑕疵廢坯，經重新粉碎、研磨後加入15%回收陶瓷粉末再製而成。四件聯名餐盤既可獨立使用，亦能依不同排列方式彼此組合，象徵「北投老爺」、「陽明春天」、「北投雲集合作社」與「T22 計畫」四方協作、彼此連結的緊密關係，讓器皿真正成為風味循環的一部分。

亮點三：從產地到日常，同步推出「入山之行」永續旅程

「草山饌」不僅是一場高規格的餐飲體驗，更是一條可以持續延伸的地方永續路徑。「北投老爺酒店」透過「北投雲集合作社」作為連結節點，串起在地農友的協作網絡，讓食材從產地到餐桌的過程更加透明、可追溯。

此外，更進一步延伸規劃體驗遊程「草山饌｜入山之行 Into the Mountain」，包含「發酵餐桌體驗」與運用當季植物進行的「藍曬創作」，邀請旅人親自走入北投農業現場，用雙手與感官記住土地的溫度。

「北投老爺酒店」也於一樓推出紀實特展，本次展覽特別邀請知名設計團隊「雙好 2byWu&Chen」操刀整體策展與視覺設計，將空間注入細緻的當代生活美學。展場核心主軸聚焦於「北投老爺」陳裕民主廚與「陽明春天」薛永鴻主廚，親自深入陽明山產地的珍貴畫面。兩位主廚連結北投三處在地農場的「北投雲集食農教育勞動合作社」小農們，在田野間的深刻對話，將餐盤背後的永續故事與土地溫度立體呈現。

北投老爺酒店表示：「自2021年米其林綠星評選登台以來，『餐桌上的綠色行動』已成為精緻餐飲不可忽視的責任。今年適逢《米其林指南》宣布「米其林綠星」走入歷史，未來將以不同形式推動永續理念，也讓此次「草山饌．綠星之宴」更具紀念意義！北投老爺希望透過『草山饌』，不只呈現美味，更重新思考生產方式、運輸距離與在地協作的整體價值，讓永續自然地融入客人的日常飲食之中。」

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