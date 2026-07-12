2026-07-12 12:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「知卡宣玩水趣」好沁涼！掀起花蓮FUN暑假夏日戲水熱潮
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文章重點整理：
- 重點一：2026知卡宣玩水趣在花蓮知卡宣綠森林親水公園熱鬧登場。
- 重點二：首日逾七千人次入園，巧虎與阿弟帶動親子戲水熱潮。
- 重點三：門票五十元可折抵百元農漁產，並開放九大戲水設施。
【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮最受期待的夏日親子盛事「2026知卡宣玩水趣」在「知卡宣綠森林親水公園」熱鬧登場，吸引眾多親子家庭攜手同樂。活動首日吸引逾7,000人次入園戲水，展現「知卡宣玩水趣」旺盛的人氣。當日現場小朋友最喜愛的「巧虎」驚喜現身，與實力派歌手蕭景鴻（阿弟）帶來精彩唱跳演出，大小朋友跟著音樂一起舞動、熱情互動，歡笑聲此起彼落。孩子們換上泳裝開心戲水，在夏日陽光下盡情享受沁涼時光，正式揭開花蓮夏日戲水季序幕。
花蓮縣長徐榛蔚表示，「知卡宣玩水趣」是花蓮暑假最具代表性的親子品牌活動之一，每年都吸引許多家庭專程到花蓮旅遊。感謝歷年來中央與地方共同投入園區建設，以及縣府團隊與所有工作夥伴持續用心經營，不斷完善園區設施與活動內容，讓知卡宣成為大小朋友每年暑假最期待的戲水勝地。今年除了邀請巧虎與蕭景鴻（阿弟）帶來精彩演出外，縣府也推出「50元門票放大為100元農漁產業振興折抵券」優惠，希望讓民眾在戲水消暑的同時，也能選購花蓮優質農漁產品，以實際行動支持在地產業，讓旅遊與消費相互帶動，共同感受花蓮夏日魅力。
立法委員傅崐萁總召指出，「知卡宣綠森林親水公園」自104年正式開放夏季戲水設施以來，便致力為東部的孩子打造一處安全、歡樂的夏日戲水空間，讓親子在暑假期間能安心戲水、共享美好時光。多年來在中央、地方及各界共同努力下，知卡宣已成為花蓮最具代表性的夏季親子景點之一，陪伴許多孩子成長，也留下無數家庭珍貴的夏日回憶。
徐榛蔚表示，「2026知卡宣玩水趣」自即日起至08/23舉辦，園區全面開放造浪池、漂漂河、幼幼池、滑水道、泡泡池、深水池、水舞區、泡腳區及兒童池等9大戲水設施，並規劃市集、闖關活動、DIY 體驗、冰棒兌換及四場主題日等系列活動，歡迎把握暑假期間攜家帶眷走進「知卡宣」，玩水消暑、品味花蓮、支持在地，留下美好的夏日回憶。
農業處長陳淑雯說明，「知卡宣綠森林親水公園」夏季每日開放時間為06:00-19:00，戲水活動期間至08/23止，每日09:00-17:00，每週二戲水休園。戲水入園門票每人50元，可兌換「100元農漁產業振興折抵券」。花蓮縣民12歲以下或身高未滿150公分兒童、65歲以上長者、身心障礙人士及其必要陪同者1人，以及低收入戶憑相關證明皆可免費入園。
知卡宣園區除戲水設施外，也設有種子圖書館、玻璃溫室植物區及多條景觀步道，在戲水之餘，也能親近自然、認識植物生態，享受兼具休閒、教育與生態體驗的夏日遊程。
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精華 FAQ
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活動於花蓮知卡宣綠森林親水公園登場，首日即吸引逾七千人次入園戲水，顯示活動人氣高漲，也正式揭開花蓮暑假戲水季序幕。
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現場安排巧虎驚喜現身，並邀請歌手蕭景鴻阿弟帶來唱跳演出，搭配親子戲水、闖關、DIY與市集活動，讓大小朋友都能同樂。
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戲水門票每人五十元，可兌換一百元農漁產業振興折抵券；活動自即日起至八月二十三日，且每週二戲水休園，部分族群可免費入園。