2026-07-07 11:19 舌尖上的旅人 Eric Hsu
鰻魚控開吃！欣葉日本料理與和食NAGOMI端出4款鰻魚新菜 松葉蟹、和牛吃到飽
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：欣葉日本料理與和食NAGOMI推盛夏和宴，主打鰻魚限定菜單至9月30日。
- 重點二：四道鰻魚新菜結合蒲燒、白燒、清蒸與酥炸，呈現多元夏季風味。
- 重點三：雙店同步供應松葉蟹腳與涮和牛，另有分店限定料理與夏季調酒。
迎接日本一年一度「土用丑日」，欣葉國際餐飲集團旗下「欣葉日本料理與和食NAGOMI」推出「盛夏和宴」期間限定菜單，即日起至9月30日限定，以鰻魚為主角，祭出4道特色鰻魚料理，集結超過15道夏季旬味，包括涮和牛、松葉蟹腳、旬魚、竹筍及海鮮等，打造充滿季節感的日式饗宴。
欣葉日本料理與和食NAGOMI推出「盛夏和宴」限定菜單，以鰻魚為主軸，推出「鰻魚湯葉豆腐」、「蒲燒鰻手卷」、「鰻魚翡翠蒸」及「白鰻磯邊揚」4道新菜，透過蒲燒、白燒、清蒸及酥炸等不同料理手法，展現鰻魚細嫩肉質與豐厚脂香。
除了鰻魚料理外，本次也推出超過15道期間限定料理，涵蓋冷前菜、煮物、炸物、鐵板與中華料理等，包括清爽開胃的「京夏旬彩海蝦貝柱凍」、「東京灣旬魚昆布蒸」及「夏旬筍蟹香炊飯」等，以旬魚、海鮮與當季食材勾勒夏日和食風味。雙店平日晚餐及假日午、晚餐時段，更同步供應涮和牛與松葉蟹腳，滿足海陸控味蕾。
NAGOMI兩家分店同步推出專屬限定料理。中山本店以江戶文化為靈感，推出「明太子貓飯」，將日本經典家常料理「貓飯（ねこまんま）」結合明太子與柴魚旨味，演繹樸實卻富有層次的日式風味。
新光A8店則帶來經典名古屋吃法「鰻魚三吃」，從品嚐蒲燒原味、搭配辛香配料，到最後加入高湯變身茶泡飯，讓饕客一次感受鰻魚由濃郁醬香轉為清爽茶湯的不同層次。
餐酒搭配可謂一絕，中山本店由資深調酒師 張國偉以紫蘇、抹茶、紅酒與香料打造充滿江戶風格的特色調酒，包括「紫蘇美梅」與「櫻花清露」；新光A8店則以白酒、水蜜桃、西瓜、煎茶及玄米茶等元素推出「微醺花境」、「嵐山清風」等夏季限定特調。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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兩品牌以迎接土用丑日為靈感，推出「盛夏和宴」期間限定菜單，主打鰻魚料理與多道夏季旬味，活動自即日起一路供應至9月30日，強調季節感與日式饗宴氛圍。
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菜單包含鰻魚湯葉豆腐、蒲燒鰻手卷、鰻魚翡翠蒸與白鰻磯邊揚，分別以蒲燒、白燒、清蒸和酥炸等手法呈現，突顯鰻魚肉質細嫩與脂香層次。
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中山本店推出明太子貓飯與江戶風格調酒，新光A8店則供應鰻魚三吃及夏季特調；兩店同時在指定時段提供涮和牛與松葉蟹腳，讓饕客一次享受海陸與餐酒搭配。
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