2026-07-07 09:30 FunTime旅遊比價
走出房門就是大海！宜蘭夢幻海景住宿推薦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章推薦頭城、蘇澳、五結三區海景住宿。
- 重點二：凱渡、OA HOTEL、光之旅主打窗景與海景設施。
- 重點三：寗夏看海與綠舞適合親子或多人度假放空。
【FunTime小編群】睜開眼就是一望無際的蔚藍太平洋！來到宜蘭，最療癒的行程絕對是看海、看龜山島。連睡覺也想要伴著海浪入睡嗎？小編精選了幾間超人氣的宜蘭海景住宿，一起找回久違的度假感，趕快手刀收藏起來吧！
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宜蘭海景住宿｜快速導覽＋分類
玩宜蘭只想躺在床上耍廢，懶懶的看海、吹海風？小編把宜蘭超美海景住宿，根據地點分為三大類，快來選擇喜歡的住宿吧！
➢宜蘭頭城：近烏石港、衝浪勝地，親子出遊最適合
➢宜蘭蘇澳：北方澳、豆腐岬無遮擋美景，看海發呆放鬆第一名
➢宜蘭五結：近冬山河、蘭陽平原，適合多人旅遊、走路到海邊、愛玩水就來這！
宜蘭海景住宿｜頭城住宿推薦
如果從頭城抵達宜蘭，可以先在頭城老街吃吃喝喝。接著再招車前往住宿check in，之後就可以步行到超美海灘嗨玩一整天啦。
凱渡廣場酒店
坐擁山海的凱渡廣場酒店，光是房間就超吸引人！每間房都配備陽台，無論選山景或海景，推開窗就能把絕美風光盡收眼底。飯店設施也多到讓人驚艷，從室內風呂、瑜珈室，到戶外的海水泳池和漂漂河通通有，待上一整天也不無聊。更貼心的是，凱渡廣場酒店還提供往返礁溪轉運站、頭城火車站的免費接駁車，就算不會開車，也能背起行囊，隨時出發頭城享受一趟輕旅行！
訂房網評價：9.0/10(Agoda)
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號
附近海邊景點：距離烏石港北堤走路3分鐘
烏石港 OA HOTEL
宜蘭平價也能擁有頂級海景的飯店就是烏石港 OA HOTEL，距離海灘只要走路3分鐘。烏石港 OA HOTE最貼心的地方在於，飯店外設置沖洗區，讓每個旅客在海邊玩水回來後，可以先沖乾淨再回房間。烏石港 OA HOTEL的設施設有露天風呂、150坪室內休閒區，以及現烤Pizza店。非常推薦入住的旅客，可以先在頂樓泡湯賞夕陽後，再去吃現烤出爐的Pizza填飽肚子～
訂房網評價：8.7/10(Agoda)
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路301號
附近海邊景點：距離烏石港北堤走路3分鐘
宜蘭海景住宿｜蘇澳住宿推薦
喜歡人較少寧靜一點的地方，蘇澳就很不錯。不僅能夠看看海景散心，累了還可以泡冷泉讓身體也放鬆。
光之旅(BRIGHTHOUSE)
光之旅坐落於蘇澳的豆腐岬旁，是一間由燈塔改建成的海景飯店。房間內採用簡約乾淨的純白設計，床榻正面對著整片落地窗，早上一睜眼就是超美的藍天白雲。光之旅的每一種房型皆有景觀浴缸，一邊泡澡一邊享受絕美海景，真的一刻浪漫和愜意！除此之外。光之旅還有一處戶外人工草坪，可以在這裡悠閒地坐著吹海風、看海，享受遠離喧囂的靜謐時光。
訂房網評價：9.0/10(Agoda)
地址：宜蘭縣蘇澳鎮南建里跨港路1號
附近海邊景點：距離豆腐岬海水浴場走路5分鐘
宜蘭海景住宿｜五結民宿推薦
喜歡很多朋友，熱熱鬧鬧得一起玩，那住在五結也很適合。好山好水的好風景，讓你待在住宿一整天也不會覺得好無聊！
綠舞國際觀光飯店
位在宜蘭五結的綠舞國際觀光飯店，是遠離城市喧囂的好去處。飯店整體裝潢風格是日式簡約風。走進房間內有和式降板浴缸、大片落地窗，能從床上一眼看到外頭的風景。除此之外，綠舞國際觀光飯店最大的特色是附近的日式園區，活動超級多！有和服體驗、抹茶體驗、水豚互動、滑索，不管是刺激的還是可愛的，在綠舞國際觀光飯店都可以一次滿足！絕對是親子出遊的不二選擇。
訂房網評價：8.1/10(Agoda)
地址：宜蘭縣五結鄉錦眾村五濱路二段459號
附近海邊景點：距離清水海邊開車6分鐘
寗夏看海
走進在海景第一排的寗夏看海，走路只需5分鐘就能踏上超美沙灘，是海島風度假的首選！一踏入大廳，超Chill的吊椅與小沙發，直接開啟度假開關。寗夏看海的房間內設計了大片落地窗，讓陽光透進房間還能看到超美河景。無論在房內看風景、聽音樂發呆，或到海邊玩水，寗夏看海都能滿足你對海邊度假的所有幻想。
訂房網評價：9.1/10(Agoda)
地址：宜蘭縣五結鄉季新村季水路87-16號
附近海邊景點：距離清水海邊走路3分鐘
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精華 FAQ
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文章依地點整理出宜蘭頭城、蘇澳與五結三大區域的海景住宿，方便旅客按行程與喜好選擇，從親子出遊到放空看海都能找到合適選項。
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頭城推薦凱渡廣場酒店與烏石港OA HOTEL，兩者都靠近烏石港北堤與海灘，主打陽台海景、泡湯設施與步行即可玩海的便利性。
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想安靜看海可選蘇澳的光之旅，享受燈塔改建的靜謐景觀；親子或多人同遊則適合五結的綠舞國際觀光飯店與寗夏看海，活動與海景都很豐富。
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