2026-07-07 09:08 FunTime旅遊比價
韓文小白也能衝！去韓國自由行帶這些APP就夠
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Papago可用語音、對話與拍照翻譯，點餐溝通更自然。
- 重點二：Smart Pass能在仁川機場快速通關，省去排隊查驗。
- 重點三：WOWPASS結合支付、交通卡、提款與轉帳，旅遊更方便。
不會韓文的你，是不是一下飛機就有種瞬間變文盲的感覺～不管是找路、搭地鐵、叫車還是點餐，每一步都超需要工具輔助！別擔心，小編這次直接幫你整理出去韓國前「必下載的APP」清單，從地圖、翻譯、快速通關、天氣查詢、支付工具到行李寄放全都包，一次搞懂讓你整趟旅程更順、更不手忙腳亂！
看詳細全文連結：【韓國APP推薦】韓國旅遊必備！地圖、地鐵、叫車、翻譯超方便
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韓國翻譯APP
Papago
在韓國最常需要翻譯的時刻，絕對就是「跟餐廳店員點餐」！不但要看得懂韓文菜單，還要能跟店員順利溝通，這時直接打開超好用的「Papago」準沒錯～Papago的介面超直覺，你可以依需求選擇語音、對話、圖片三大功能，一鍵就能搞定所有翻譯需求。語音翻譯還貼心附上「敬語」按鈕，讓外國人也不會因為不熟悉韓文禮貌用語而踩雷。拍照翻譯功能在翻譯後還能放大查看，超級適合對付滿滿字的菜單。重點是Papago翻譯出的韓文比Google翻得更自然、更口語化，也難怪成為大家去韓國前必下載的翻譯APP！
韓國快速通關APP
Smart Pass
要在首爾仁川機場入境的旅客必需認識「Smart Pass」，Smart Pass是用於隨身行李檢查前的「過出境閘門」這關，有了Smart Pass你就可以不用排攏長的隊伍，免去人工核對機票護照的階段。只要在「過出境閘門」的前30分鐘輸入護照、機票資訊，就可以使用Smart Pass快速通關服務囉。
韓國天氣APP
NAVER Map
一般人應該自動都很習慣使用手機內建的天氣APP～但如果你想看當地更準確的天氣狀況，其實直接打開「NAVER Map」就能看了。只要先搜尋到你想要去的地區，搜尋框的下方就會出現天氣預報按鈕，因為資料是取自於韓國氣象廳，所以資訊比較精準，是到韓國旅遊時非常實用的天氣參考工具唷～
韓國支付APP
WOWPASS
WOWPASS真的是旅客來韓國必備的神級卡片！它把簽帳金融卡與交通卡一次融合，只要先把韓幣存進WOWPASS，就能直接像刷簽帳卡一樣在各大店家付款。加值方式超彈性：可以在WOWPASS機台用現金充值，或是透過手機APP用海外信用卡直接加值。如果臨時需要現金，也能用WOWPASS直接提領，還能透過WOWPASS5跟朋友彼此轉帳，超級方便。交通卡功能則和大家熟悉的T-Money一樣，加值後就能直接搭乘交通工具四處跑。更厲害的是，在APP的商店裡還能購買車票、eSIM、商品券等，一卡就能搞定旅程大小事！真的讓旅行便利度瞬間提升到新高度！
有效期限：製作卡片日期起算6年
購買方式：地鐵站的WOWPASS機台
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精華 FAQ
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文章推薦Papago作為韓國旅遊翻譯首選，因為它支援語音、對話與圖片翻譯，還有敬語功能，能更自然地應對餐廳點餐與看懂韓文菜單。
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Smart Pass主要用在仁川機場的快速通關，旅客可在出境閘門前30分鐘輸入護照與機票資訊，省去人工核對與長時間排隊的流程。
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WOWPASS把簽帳支付、交通卡、提領現金與轉帳功能整合在一起，還能購買車票、eSIM等商品，對自由行旅客來說非常實用且省事。
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