三大航空暑期出擊！ 長榮、星宇祭超殺優惠，華航攜手日本名店推高空日式饗宴！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長榮航空與Trip.com合作，推出暑期四天機票與住宿超低價優惠。

長榮航空與Trip.com合作，推出暑期四天機票與住宿超低價優惠。 重點二： 星宇航空攜手可樂旅遊祭出全航線七折起，並涵蓋新航點布拉格與峇里島。

星宇航空攜手可樂旅遊祭出全航線七折起，並涵蓋新航點布拉格與峇里島。 重點三：華航則聯名日本名店推高空日式餐點，強化機上精緻用餐體驗。

三大航空暑期出擊！(圖為AI示意圖)





【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著暑假旅遊旺季正式報到，加上下半年中秋、國慶連假預期帶動的出遊熱潮，加上近期出國旅遊夯，國內三大航空公司動作頻頻，來搶攻這波龐大的旅遊商機，各大航司不僅與旅遊平台、旅行社展開異業結合，端出令人跌破眼鏡的限時超殺優惠與專屬折扣碼外，另也在機上餐點上下足功夫，將日本在地職人美饌搬上萬呎高空，力求在視覺、聽覺與味覺上全面擄獲旅客的心 。

※.異業強強聯手：長榮攜手Trip.com盛夏旅展「機票99元起」──







Trip.com 限時4天盛夏旅展，7月7日至7月10日機票、住宿優惠。



長榮航空今年暑假選擇與國際一站式旅遊服務供應商Trip.com合作，於今(7)日起至7月10日推出為期四天的「盛夏旅展」獨家機票優惠。

一、首發日驚喜與長榮獨家航線：







Trip.com 盛夏旅展活動日曆。



百元機票震撼彈：今(7)日為活動首日中午12點起，平台將釋出台北直飛東京、大阪、首爾單程機票99元起的超狂票價；晚間10點則接續推出台北直飛沖繩、釜山、亞庇單程999元起機票。

二、長榮獨家一口價：





7月8日晚間10點起，長榮航空霸氣推出獨家來回航線優惠，台北來回香港只要3999元起；台北來回曼谷、首爾5999元起；台北來回沖繩以及高雄來回東京更是直飛7000元有找，只要6999元起，數量有限售完為止 。

三、玩美日韓！機加酒與頂級住宿百元開搶：







7月9日飯店日，築地銀座東誠可可尼精選飯店限時99元起。取材自Trip.com官網。







7月9日飯店日，UH FLAT江南臻選飯店限時999元起。取材自Trip.com官網。





除了純機票外，7月8日中午12點於指定活動頁，將販售台北到首爾四天三夜「機＋酒」每人5555元起的一口價優惠。7月9日的「飯店日」更是精采，中午12點包含鄰近日本築地市場的「築地銀座東誠可可尼精選飯店」限時一晚只要99元；步行可達國際通的「東急STAY沖繩那霸飯店」與福岡「天神東急STAY飯店」一晚也僅需999元，假日最高現省7000元。晚間10點則有台灣在地古華花園飯店一晚99元，以及高雄翰品飯店、2025全新開幕的首爾「UH FLAT 江南臻選飯店」每晚999元優惠。

四、樂園慶典與飛行常客雙重回饋

今年恰逢日本大阪環球影城25週年，7月10日「票券日」Trip.com除了祭出環球影城門票買一送一外，旅客若綁定飛行常客資訊預訂長榮航空，還能同時累積Trip Coins與航空公司哩程。出發歐美澳等長線機票可多賺2000 Trip Coins（等值新台幣約640元），家庭旅遊多人同行最高可賺達2500 Trip Coins（等值新台幣約790元） 。

※.獨家促銷大放磅：星宇航空全航線7折起，下半年新航點同步適用──







可樂旅遊獨家與星宇航空合作，7月6日至25日推出機票促銷活動，搭配折扣碼最低下殺7折起，包含經濟艙、豪華經濟艙都有優惠。（圖／可樂旅遊）





甫獲得 SKYTRAX 「五星航空」評級的星宇航空，則選擇與可樂旅遊獨家合作，鎖定下半年及明年初的旅遊規劃，自7月6日至7月25日展開為期20天的機票大促銷 。

一、全航線折扣：本次促銷涵蓋經濟艙與豪華經濟艙，搭配折扣碼最低下殺7折起。適用出發日期於7月13日起，一路延伸至2027年6月30日，全區間皆適用，航點廣納東北亞、東南亞、港澳、美洲及歐洲等熱門目的地。









星宇航空預計於8月1日正式開航台北－布拉格航線，提供旅客更豐富的旅遊選擇。（圖／可樂旅遊）







星宇航空台北－峇里島航線將於10月1日起開航，輕鬆感受優閒的度假氛圍。（圖／可樂旅遊）





二、新航點同步引進：星宇航空下半年將持續擴大飛航網絡，預計於8月1日正式開航「台北－布拉格」、10月1日起開航「台北－峇里島」航線，這兩大全新航點亦在此次7折起的促銷行列中，讓自由行旅客有更豐富的歐美、海島避暑選擇 。



三、專屬優惠代碼天天搶：活動期間，可樂旅遊會員每日皆可領取星宇航空專屬優惠代碼，訂購美、歐長程航線機票現折917元，東北亞、東南亞及港澳航線機票現折517元 。最受矚目的重頭戲落在7月17日當天，登入可樂旅遊App即可搶購「不限航點現折1,717元」的超級優惠代碼，勢必將引發一波搶票熱潮 。



※.萬呎高空舌尖饗宴：華航深化異業合作，攜手日本名店推期間限定餐點──









華航攜手福岡在地居酒屋名店「竹乃屋」推出兩艙等聯名主菜，在福岡飛往台灣的航班上可品嚐商務艙主菜「蒲燒鰻魚」、經濟艙主菜「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」。



在長榮與星宇大打價格戰的同時，中華航空則選擇將焦點放在提升精緻的飛行體驗上，持續深化機上餐飲的異業合作版圖。自即日起至9月30日止，搭乘從日本福岡、大阪返台的航班，即可在空中品嚐由華航攜手日本福岡在地居酒屋名店「竹乃屋」及大阪老字號喫茶店「丸福珈琲店」所打造的期間限定高空日式饗宴。









華航福岡飛往台灣航班的商務艙端出主菜「蒲燒鰻魚」，肉質綿密細嫩的鰻魚刷上鹹中帶甜的醬汁，是令人難以忘懷的和風滋味





一、為慶祝華航福岡航線開航50周年以及竹乃屋創立50周年：雙方特別於福岡飛往桃園、高雄的航班上供應極具人氣的雞肉與鰻魚料理。「商務艙」端出以九州盛產鰻魚為主角的主菜「蒲燒鰻魚」，肉質綿密細嫩，刷上鹹中帶甜的醬汁，展現道地和風滋味。「經濟艙」則推出「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」，將經過燒烤充滿香氣的雞腿肉丸搭配日式海苔絲，打造老少咸宜的經典美味 。









華航與大阪老字號喫茶店「丸福珈琲店」合作推出商務艙套餐，包含前菜、沙拉、主菜雙選項、麵包及甜點，皆是融合多種元素設計而成的和風洋食。







華航大阪飛往台灣的經濟艙旅客可享用「丸福布丁」做為餐後甜點，滑潤布丁搭配細緻焦糖呈現日式甜品經典的層次感。





二、大阪航線 20 周年慶：丸福珈琲店和風洋食：適逢華航桃園-大阪關西機場航線開航20周年，大阪最具代表性的老字號喫茶品牌「丸福珈琲店」為大阪飛往桃園、高雄的航班注入了復古洋食元素。「商務艙」套餐前菜包含：玉子燒、鮮蝦玉米醬田園沙拉，主菜提供「廣式燒豬五花佐米飯」與「經典慢燉牛肉佐馬鈴薯泥」雙選項，餐後更附上「丸福特製珈琲捲」，讓人彷彿置身大阪老店；「經濟艙」旅客則能享用到滑潤布丁搭配細緻焦糖的「丸福布丁」餐後甜點，重現日式甜品經典的層次感。

華航表示，除了日本航線的新合作外，台灣出發的班機也持續與大腕燒肉、T+T、小小樹食、雙月等知名餐廳合作，點心及飲品則引進法朋、天仁茗茶913茶王、Peet’s coffee等，期盼讓旅客的每一次搭機都是一趟舌尖「美食」與交通「美時」體驗。國內三大航空公司都有「暑」於自己安排上線活動，不管是用豐富的優惠與高規格的美食服務，航空公司欲將自己化身為陪伴全台旅客最強神隊友。

以上圖片：各航空公司及旅遊業者提供



