台南府城活動、美食魅力四射 台南晶英、台南遠東推不同風格住房，請君入「住」！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台南晶英暑假推兩款生態住房，結合七股潟湖與台江夜間導覽。

台南晶英暑假推兩款生態住房，結合七股潟湖與台江夜間導覽。 重點二： 台南遠東香格里拉主打親子輕旅與慢旅，贈樂園票與古蹟門票。

台南遠東香格里拉主打親子輕旅與慢旅，贈樂園票與古蹟門票。 重點三：兩飯店皆鎖定暑假旅遊商機，提供不同風格的台南夏日住宿選擇。

入住台南遠東香格里拉暑假雙住房專案旅客可憑專案贈送古蹟門票，自由走訪安平古等台南經典景點，感受古都夏日慢旅魅力。（圖／台南遠東香格里拉提供）



【旅遊經 洪書瑱報導】

2026年暑假已正式鳴槍起跑，府城台南一直以來也是夏日旅遊的焦點之一，其亮點活動包括：8月1日至2日開唱的「臺南夏日音樂節-將軍吼」，以及結合摸蛤仔體驗的「臺南七股海鮮節」外，加上芒果，台南也是最知名的產地之一，甜美的芒果飄香甜美無不吸引無數國內外旅人前往感受南台灣的熱情。為此，為遊客推薦「台南晶英」與「台南遠東香格里拉」等兩大指標性五星級飯店，這兩間飯店今年暑假分別推出了風格截然不同的限定住房專案，無論是渴望走入大自然的生態探索者，還是尋求輕鬆省力、定點放電的親子家庭，都能在府城找到屬於您想要的夏日假期。

※.台南晶英酒店：







台南晶英暑假期間推出多檔戶外深度旅行，兩人成行含翌日自助式早餐，每晚最低只要6,499元起(圖：台南晶英提供)





台南晶英暑假隨著旅遊型態逐漸偏向趨勢沈浸式戶外體驗，今年特別規畫兩款與在地自然生態緊密連結的住房專案，包含：搭船深入七股潟湖水域的「夏日漫遊－龍海號生態之旅」，以及由台江里海精心規劃、充滿神秘探索感的夜間導覽遊程「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」，根據不同主題體驗南台灣沿海與濕地的獨特魅力。兩款住房專案皆為雙人成行含翌日自助式早餐，小家庭出遊每晚最低只要6,499元起，即日起可至台南晶英官網預訂。











台南晶英推出「夏日漫遊－龍海號生態之旅」專案，搭乘龍海號深入七股潟湖海域，還能享用新鮮美味的烤蚵(圖：台南晶英提供)







台江生態文化園區距離飯店約四十分鐘車程，是全台少數擁有海洋與河流交會的自然地域，不僅孕育極為豐富的生物多樣性，同時也是候鳥群遷的重要棲息地與在地漁業文化的發展重鎮。「夏日漫遊－龍海號生態之旅」安排旅人搭乘超人氣的「龍海號」前往七股潟湖區，透過專業導覽的介紹，細讀歷經百年演變所形成的獨特海域環境，深入了解當地漁民生活與經濟發展，行程尾聲更貼心安排品嚐現烤新鮮牡蠣，打造寓教於樂的食農之旅。











台南晶英夏日限定「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」專案，遊程帶領旅人踏訪城西社區西瓜田，親手製作古早味西瓜綿，認識在地飲食文化(圖：台南晶英提供)







台南晶英攜手台江里海推出「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」住房專案，聆聽蟬鳴探訪陸蟹，一探夏日台江的夜間風貌(圖：台南晶英提供)







若想一探大自然神秘的夜間樣貌，不能錯過「蟹逅蟬鳴－台江夏夜嘉年華」住房專案，台江生態區每年6月到8月，是臺灣暗蟬和陸蟹最活躍的季節，故以此為主軸，首站前往城西社區，由當地農夫帶路走入西瓜田間，解說種植專業知識、並體驗手作古早味西瓜綿，感受從產地到餐桌的地方飲食文化。傍晚時分漫步於城西海岸，聆聽林間蟬鳴交織的聲響，夜幕低垂後進入防風林進行陸蟹觀察，近距離感受台江夏日限定的自然野趣。











台南晶英響應國際足球盛事，將一樓大廳打造成熱血應援打卡區，歡迎賓客與超萌泰迪熊啦啦隊拍照(圖：台南晶英提供)





除了戶外行程，台南晶英館內亦延伸夏日氛圍，結合四年一度的國際足球盛事，將大廳打造成熱血應援打卡區，賓客可以與超萌泰迪熊啦啦隊合照，並為喜愛的隊伍貼上預測冠軍貼紙，飯店同步規劃了「2026國際足球盛事 冠軍預測抽獎活動」，凡於7月19日前入住之散客房客皆可參加預測及抽獎活動，有機會抱走飯店住房抵用券、現金禮券及住宿券等獎項。

※.台南遠東香格里拉：









台南遠東香格里拉暑假「夏日輕旅・兩天一夜」及「夏日慢旅・三天兩夜」雙住房專案提供多種房型選擇。（圖／台南遠東香格里拉提供）









台南遠東香格里拉今年暑假，結合室內親子主題樂園、台南古蹟景點、戶外泳池與府城特色早餐，推出「夏日輕旅・兩天一夜」與「夏日慢旅・三天兩夜」等不同天數住房專案，打造不用舟車勞頓、就能輕鬆享受台南夏日旅行的親子度假專案。











在台南遠東香格里拉住宿期間，住客皆能在戶外泳池度過享受旅遊放鬆的度假氛圍。（圖／台南遠東香格里拉提供）







入住台南遠東香格里拉帶著孩子在戶外泳池開心戲水，享受輕鬆愜意的夏日親子度假時光。（圖／台南遠東香格里拉提供）







台南遠東香格里拉的遠東Café自助式早餐融入台南在地美食風味。（圖／台南遠東香格里拉提供)







台南遠東香格里拉暑假雙住房專案，入住即贈「追風奇幻島－糖果小鎮」親子套票組，打造親子同樂的夏日旅宿。（圖／台南遠東香格里拉提供）





專案最大亮點之一，就是入住即贈「追風奇幻島－糖果小鎮」親子票。樂園位於台南大遠百成功店四樓，步行即可抵達，讓孩子放電、大人放鬆，一次滿足親子旅行需求。園區以繽紛糖果為主題，打造多項人氣遊樂設施，包括：糖果迷宮、VR蹦床樂園、角色扮演家家酒區及沙池賽車等互動空間，讓孩子能在舒適冷氣空間中盡情玩樂，是暑假親子旅遊中最省力的玩法之一。另在館內還可於飯店七樓戶外心型泳池與兒童戲水池，享受輕鬆愜意的夏日度假感；而館內十樓「遠東Café」自助餐廳則準備豐盛多元的自助式早餐，包括：現沖牛肉湯、鮮魚湯、擔仔麵、鹹豆漿與古早味杏仁茶等台南特色早餐，搭配現做蛋料理、麵包沙拉、水果優格等餐點，滿足大人小孩不同喜好。











台南遠東香格里拉暑假雙住房專案隨房贈送古蹟門票，可自由走訪安平樹屋等台南經典景點，感受古都慢旅魅力。（圖／台南遠東香格里拉提供）







台南遠東香格里拉為台南當地至高地標，鄰近台南火車站，步行即可抵達，是旅遊住宿的便利選擇。（圖／台南遠東香格里拉提供）







除了親子樂園體驗外，入住期間也可憑專案贈送的古蹟門票，自由安排台南古蹟巡禮。每位付費成人可獲得兩張古蹟門票，可從赤崁樓、億載金城、安平古堡及安平樹屋四大經典景點中任選兩處參訪。「夏日慢旅・三天兩夜」專案主打「依照自己節奏旅行」的慢旅概念。專案包含入住期間一日「遠東Café」自助式早餐，另一個早晨則保留給旅客自由安排；無論是睡到自然醒，或漫步台南巷弄市場品嚐在地美食，都能用更從容的方式感受台南慢旅魅力。「夏日輕旅・兩天一夜」每晚4,600元起；「夏日慢旅・三天兩夜」每晚4,250元起，房型可選擇尊榮客房、家庭房及高樓層房型等，相關活動至9月30日止。