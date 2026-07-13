AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺鐵自7月20日起開放大學生優惠車票訂購。

臺鐵自7月20日起開放大學生優惠車票訂購。 重點二： 乘車區間50公里以上對號列車最低可享5折起。

乘車區間50公里以上對號列車最低可享5折起。 重點三：優惠採分級限量，需持學生證與在學證明查驗。

臺鐵推出大學生優惠 提前14天訂票最低5折起！





【旅遊經 洪書瑱報導】

許多大專院校學生因想就讀自己心目中的理想學校或因分數等不同因素而選擇校府而離鄉背井，因外宿、外食等，常需要為荷包精打細算，現在大學生們有福，有省一些開銷的好消息想報你知！台鐵為減輕大專交通負擔，鼓勵青年學子多加利用鐵路運輸往返就學、返鄉及旅遊，臺鐵公司將於今(115)年7月20日起，開放訂購「大學生優惠車票」，適用乘車期間為115年8月17日至116年8月16日，將試辦一年，凡乘車區間50公里以上之對號列車最低5折起優惠票價，讓學生族群享有更經濟實惠的乘車選擇。

此次「大學生優惠車票」的大學生優惠措施適用於經教育主管機關核准設立之大專院校在學學生，包括：大學、專科學校、技術學院、軍警院校及宗教院校等；適用學制涵蓋五專、二專、二技、四技、大學、碩士班及博士班，日間部、進修部、夜間部及在職專班學生均可適用。

相關優惠措施，採分級折扣及限量供應方式辦理，鼓勵學生提早規劃行程並儘早訂票。各列車優惠座位數採總量管制，依訂票時間提供不同折扣，等同越早規劃預訂，折扣優惠越多(最低5折起)，優惠名額售完即恢復原票價：



一、 距乘車日14日（含）以上完成訂票者，得享有5折優惠座位。



二、 距乘車日8日至13日完成訂票者，得享有7折優惠座位。



三、 距乘車日7日（含）以內完成訂票者，得享有8折優惠座位。

優惠措施適用於乘車區間50公里以上之對號列車車票。各車次優惠座位數將依列車運能及客座利用情形配置，並採限量供應方式辦理，以兼顧優惠效益及整體運能運用。

旅客可透過臺鐵公司官網、台鐵e訂通APP、四大超商、車站售票窗口及自動售票機等通路辦理訂票及取票。系統將依購票當下剩餘優惠名額自動計算適用票價；如該折扣級距優惠名額已售罄，則依剩餘可售優惠級距或原票價辦理購票。

提醒為維護優惠措施公平性，旅客乘車時應攜帶本人有效學生證及相關在學證明文件備供查驗；如無法證明符合優惠資格者，視為無票乘車，依台鐵規定以原價補票，並加收百分之五十票款，原票亦不得申請退票。另優惠車票辦理退票時，其退票手續費將依原全額票價計算。此外，騰雲座艙、自由座、無座票及鐵公路聯運票不適用優惠，且不得與臺鐵公司其他折扣方案併同使用。優惠適用車次、折扣內容、優惠座位數及相關規定，以臺鐵公司最新公告為準。









大學生優惠







以上圖片：臺灣鐵路公司提供

