2026-07-13 16:02 旅遊經
玩「得」深澳！ 盛夏「深澳小卷季」將登場，邀您吃小卷、釣小卷「趣」！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：深澳小卷季將於7月18、19、25、26日熱鬧登場。
- 重點二：活動結合小卷市集、試吃、手作體驗與互動遊戲。
- 重點三：還可報名釣小卷海釣行程，感受深澳漁港魅力。
玩「得」深澳！ 盛夏「深澳小卷季」將登場，邀您吃小卷、釣小卷「趣」！圖為小卷一夜干體驗
【旅遊經 洪書瑱報導】
盛夏腳步逐漸接近，最受期待的夏季漁港盛事──「新北海派－深澳小卷季」將於7月18、19、25、26日登場！「小卷」是臺灣沿近海重要漁業資源，肉質Q彈鮮甜，是夏季的人氣海味。每年5至9月聚集在資源豐富的臺灣東北部海域，暑假期間為捕撈旺季。今年深澳小卷季活動內容豐富多元，從品嚐美食、手作體驗到互動遊戲還能釣小卷，一次滿足。新北市漁業處邀請民眾，走訪小卷產量居全臺之冠的瑞芳深澳漁港，深度體驗結合海洋文化、漁港觀光與產地鮮味的漁港風情。
深澳小卷肉質鮮甜Q彈，深受消費者喜愛
夏季盛產的小卷，肉質爽脆鮮甜、脂肪含量低且富含優質蛋白質，深受消費者喜愛。其中新北市小卷產量居全國之冠，深澳漁港更是重要的小卷卸貨港。漁民利用小卷趨光特性，以棒受網漁法於夜間作業，並於船上急速冷凍或川燙處理，鎖住最新鮮的海味。為落實漁業永續發展理念，當地漁民組成瑞芳鎖管棒受網友善船隊，並榮獲海洋之心銀質生態標章肯定。
大小朋友一同品嚐鮮甜小卷，感受在地漁產魅力
深澳小卷季限量福袋深受民眾喜愛，現場參與踴躍
7月18、19、25、26日活動期間除了有小卷市集販售小卷及各式在地漁產品，還推出每日限量100份的超值福袋，福袋裡包含2盒250g鮮凍小卷，只需100元就可以帶回家；活動現場還有小卷試吃活動，提供3種各限量200份的小卷料理給參加的民眾免費試吃。另還有免費的小卷一夜干製作體驗、衣服及環保袋拓印等食魚教育與手作課程，並安排多項互動遊戲，挑戰成功即可獲得海鮮餐廳折價券等好禮。
深澳海釣體驗吸引民眾參與，在夕陽餘暉中享受海上休閒時光
搭乘娛樂漁船出發，感受深澳漁港海上休閒漁業魅力
最值得一提的是──還有民眾最愛的釣小卷體驗，新北市府與海洋委員會海洋保育署共同推廣友善釣魚，於深澳漁港辦理垂釣體驗，分別於7月18日、7月19日共2場次，以及於7月25日、7月26日共2場次的漁船海釣行程，報名時間為明(8)日中午12點，大小朋友不妨一起到深澳感受夏日漁港魅力，相關活動及報名資訊可至友善釣魚活動報名網頁 (https://www.2026shenaofishingfiesta.com.tw/)查詢。
深澳漁港停泊漁船與港區景觀
暑假期間適逢小卷產季，到深澳漁港除了可以品嚐在地當季的鮮甜小卷，活動期間於深澳漁港漁會大樓1樓設置小卷市集，推出在地漁產品展售、限量福袋及小卷料理試吃等精彩內容，港區還有可遠眺九份山城與基隆山景致，長310公尺、融入魚骨意象設計的海天步道。港區周邊更有外型酷似印地安人的酋長岩，以及水豚岩等極具特色的海蝕地質景觀，另於大家到深澳漁港之際，能感受在地漁業文化，體驗新北市海岸的漁港風情。
相關訊息可至新北市農業局-稼日蒔光粉絲專頁以及新北漁樂快爆粉絲專頁查詢！
以上圖片：新北農業局提供
精華 FAQ
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活動將在7月18、19、25、26日登場，連續安排四天，讓民眾在暑假期間到深澳漁港體驗小卷產季的鮮甜海味與漁港風情。
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現場有小卷市集、每日限量100份福袋、三款免費試吃料理，還有一夜干製作、拓印手作與互動遊戲，完成挑戰還能拿折價券等好禮。
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釣小卷體驗分成7月18、19日兩場及7月25、26日兩場，報名時間為明日中午12點，相關資訊可至友善釣魚活動報名網頁查詢。