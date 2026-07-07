爬完山的最佳獎勵！藏在山裡的咖啡廳，千層蛋糕值得專程來一趟

AI重點 文章重點整理： 重點一： 三峽鳶山屬於林蔭步道，適合輕鬆入門健行。

三峽鳶山屬於林蔭步道，適合輕鬆入門健行。 重點二： 登頂可俯瞰三峽市區，下山後可到NineSky九天休息。

登頂可俯瞰三峽市區，下山後可到NineSky九天休息。 重點三：千層蛋糕與碧螺春特調，成為山上咖啡廳亮點。

用一場健行，把週末過得剛剛好

有時候想出門走走，不一定要安排滿滿的行程。一座不會太難的小百岳、一間值得停留的咖啡廳，就足以讓週末變得充實又放鬆。

這次來到三峽鳶山，大部分路段都有樹蔭遮蔽，沿途綠意環繞，登頂後還能俯瞰三峽市區。下山後，再到山腰上的 NineSky 九天吃頓飯、喝杯咖啡，替今天畫下一個舒服的句點。

林蔭步道，舒服享受登山樂趣

前往登山口途中，需要走一小段柏油路。原本只是邊走邊欣賞路旁的小花野草，沒想到意外發現一株四葉幸運草，替這趟旅程增添了一點小驚喜。

四葉幸運草

真正進入步道後，迎接我的是舒服的林蔭山徑。沒有太多人工設施，保留了自然的樣貌，走在森林裡特別放鬆。

綠樹成蔭

接近山頂前有一小段較陡的爬升，雖然會稍微喘一些，但距離不長，很快就能抵達展望點。

這段有點辛苦

站在高處俯瞰三峽市區，讓人覺得一路走上來很值得，也是一座很適合作為小百岳入門的山。

在鳶山上俯瞰三峽的遼闊市景

健行後最期待的，就是一頓好吃的午餐

辛苦爬完山，找一間舒服的咖啡廳，好好犒賞自己吧！

NineSky 九天是一間祭祀九天玄女的宮廟，同時也是咖啡廳。除了提供甜點和咖啡，也有燉飯、義大利麵等主餐，很適合健行後補充體力。

坐在繽紛的貨櫃屋內用餐，可以欣賞山景

這次最期待的是他們家的千層蛋糕。除了經典口味，也會推出每日限定，還把三峽在地特色融入甜點，像是碧螺春、蜜香紅茶等茶香口味，都很值得一試。

千層蛋糕超好吃！

千層蛋糕餅皮柔軟細緻，層數超多，鮮奶油清爽不甜膩，完完全沒有負擔。

飲品則選了特調「碧峽」，將百香果與結合三峽在地的碧螺春結合，入口以果香為主，尾韻帶著淡淡茶香，炎熱的午後喝起來格外清爽。

主餐是青醬雞腿燉飯，整隻去骨雞腿搭配店家自製青醬，再加入洋蔥、菇類與甜椒一起拌炒，份量充足，也吃得出食材的新鮮。

青醬雞腿燉飯

邊享用美食，邊欣賞山景，為悠閒的午後畫下美好的句點。

如果最近正在找一條不會太累，又能兼顧自然風景與美食的週末路線，不妨安排鳶山健行，再到 NineSky 九天坐上一個下午，便是療癒又充實的一天。