2026-07-06 20:08 Cecelia
阿里山藏著一個你不知道的「藍色部落」，夏夜有銀河、有茶香、有部落故事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：里佳位於阿里山最深處，被稱為藍色部落，擁有湛藍天空與星夜。
- 重點二：阿里山四季茶旅夏季活動在里佳舉辦，結合森林茶席與星空茶席。
- 重點三：活動融入茶山五感實驗室、攝影與部落文化，吸引旅客深度體驗。
很多人說去過阿里山，但去過里佳的，少之又少。就連一些住在嘉義的人，都不一定知道里佳在哪。它在169縣道的盡頭，是阿里山鄉最深處的鄒族部落，海拔落在1100至1400公尺之間，因為特別湛藍的天空和深藍的夜空，被叫做「藍色部落」——不是房子漆成藍色，是這裡的天空和星空，真的跟別的地方不一樣。
由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處主辦的「2026阿里山四季茶旅」系列活動，自推出以來廣受各界關注。今年夏季以「夏至｜茶漫巒翠．星熠鏡藍」為主題，於阿里山知名觀星秘境──里佳部落舉辦夏季茶會。里佳素有「藍色部落」美譽，擁有豐富森林資源、低光害環境及遼闊視野，是體驗高山茶文化與欣賞夏季銀河的絕佳場域。
活動自賞楓步道森林茶席揭開序幕，旅客漫步綠意盎然的森林步道，在蟲鳴鳥語與徐徐微風陪伴下走入山林茶席，由司茶人沖泡阿里山高山茶，細細品味茶湯層次與山林風土，感受茶香、森林芬多精與自然景致交織的五感饗宴。夜晚則結合星空茶席，在滿天星斗下品茗賞景，沉浸於自然、人文與藝術交融的夏夜茶旅。
活動同步推出跨域創新體驗「茶山五感實驗室」，以阿里山四大茶種為核心，透過創意調飲、香氣解析、風味品評及互動感官體驗，翻轉傳統品茗印象，讓年輕世代以更輕鬆、多元的方式認識阿里山茶文化，展現茶產業創新轉型與風味旅行的新樣貌。
活動規劃兩天一夜深度小旅行，特別邀請國際年度最佳攝影師蔡明倫擔任引路人，串聯森林茶席、星空攝影、營火餐宴及部落文化體驗，帶領旅客走進阿里山最純淨的夜色，感受山林與星空交織的夏夜魅力。
參與旅客紛紛表示，這趟旅程最令人難忘的是放慢腳步、沉浸山林的體驗。從森林茶席細品高山茶香，到夜晚在微雨山霧中學習夜間攝影技巧，捕捉雲煙繚繞的另一種迷幻星空，不僅療癒身心，也重新認識阿里山不同於以往的旅遊魅力。許多旅客更分享，兩天一夜的小旅行串聯部落文化、森林景觀與鐵道旅行，每一站都充滿驚喜，留下專屬於盛夏阿里山的美好回憶。
阿里山管理處表示，「阿里山四季茶旅」以二十四節氣串聯春、夏、秋、冬四季主題，持續結合茶文化、森林景觀、部落生活與地方風土，打造兼具文化深度、美學質感及國際吸引力的茶旅品牌。誠摯邀請全國民眾於盛夏時節走進阿里山，在森林茶席與星空茶旅中細品高山茶香、感受森林療癒，共同收藏屬於阿里山最難忘的夏日旅行記憶。
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精華 FAQ
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里佳位於阿里山鄉最深處，海拔約1100至1400公尺，因低光害、視野開闊，加上天空與夜空呈現特別湛藍，被稱為「藍色部落」。
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活動安排森林茶席、星空茶席、茶山五感實驗室、營火餐宴、星空攝影與部落文化體驗，讓旅客從白天到夜晚都能感受茶香、山林與星空。
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管理處希望以二十四節氣串聯春夏秋冬，結合茶文化、森林景觀、部落生活與地方風土，打造兼具文化深度、美學質感與國際吸引力的茶旅品牌。
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