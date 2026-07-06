阿里山藏著一個你不知道的「藍色部落」，夏夜有銀河、有茶香、有部落故事

2026-07-06 20:08 Cecelia
阿里山夏季茶會茶席體驗
阿里山夏季茶會茶席體驗

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：里佳位於阿里山最深處，被稱為藍色部落，擁有湛藍天空與星夜。
  • 重點二：阿里山四季茶旅夏季活動在里佳舉辦，結合森林茶席與星空茶席。
  • 重點三：活動融入茶山五感實驗室、攝影與部落文化，吸引旅客深度體驗。

很多人說去過阿里山，但去過里佳的，少之又少。就連一些住在嘉義的人，都不一定知道里佳在哪。它在169縣道的盡頭，是阿里山鄉最深處的鄒族部落，海拔落在1100至1400公尺之間，因為特別湛藍的天空和深藍的夜空，被叫做「藍色部落」——不是房子漆成藍色，是這裡的天空和星空，真的跟別的地方不一樣。

由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處主辦的「2026阿里山四季茶旅」系列活動，自推出以來廣受各界關注。今年夏季以「夏至｜茶漫巒翠．星熠鏡藍」為主題，於阿里山知名觀星秘境──里佳部落舉辦夏季茶會。里佳素有「藍色部落」美譽，擁有豐富森林資源、低光害環境及遼闊視野，是體驗高山茶文化與欣賞夏季銀河的絕佳場域。

活動自賞楓步道森林茶席揭開序幕，旅客漫步綠意盎然的森林步道，在蟲鳴鳥語與徐徐微風陪伴下走入山林茶席，由司茶人沖泡阿里山高山茶，細細品味茶湯層次與山林風土，感受茶香、森林芬多精與自然景致交織的五感饗宴。夜晚則結合星空茶席，在滿天星斗下品茗賞景，沉浸於自然、人文與藝術交融的夏夜茶旅。

部落文化導覽
部落文化導覽

活動同步推出跨域創新體驗「茶山五感實驗室」，以阿里山四大茶種為核心，透過創意調飲、香氣解析、風味品評及互動感官體驗，翻轉傳統品茗印象，讓年輕世代以更輕鬆、多元的方式認識阿里山茶文化，展現茶產業創新轉型與風味旅行的新樣貌。

活動規劃兩天一夜深度小旅行，特別邀請國際年度最佳攝影師蔡明倫擔任引路人，串聯森林茶席、星空攝影、營火餐宴及部落文化體驗，帶領旅客走進阿里山最純淨的夜色，感受山林與星空交織的夏夜魅力。

攝影達人蔡明倫老師講解攝影技巧。
攝影達人蔡明倫老師講解攝影技巧。


參與旅客紛紛表示，這趟旅程最令人難忘的是放慢腳步、沉浸山林的體驗。從森林茶席細品高山茶香，到夜晚在微雨山霧中學習夜間攝影技巧，捕捉雲煙繚繞的另一種迷幻星空，不僅療癒身心，也重新認識阿里山不同於以往的旅遊魅力。許多旅客更分享，兩天一夜的小旅行串聯部落文化、森林景觀與鐵道旅行，每一站都充滿驚喜，留下專屬於盛夏阿里山的美好回憶。

由司茶人沖泡阿里山高山茶，細細品味茶湯層次與山林風土。
由司茶人沖泡阿里山高山茶，細細品味茶湯層次與山林風土。

 阿里山管理處表示，「阿里山四季茶旅」以二十四節氣串聯春、夏、秋、冬四季主題，持續結合茶文化、森林景觀、部落生活與地方風土，打造兼具文化深度、美學質感及國際吸引力的茶旅品牌。誠摯邀請全國民眾於盛夏時節走進阿里山，在森林茶席與星空茶旅中細品高山茶香、感受森林療癒，共同收藏屬於阿里山最難忘的夏日旅行記憶。

阿里山管理處龔峰祥處長及里佳村安高德村長講解里佳部落故事。
阿里山管理處龔峰祥處長及里佳村安高德村長講解里佳部落故事。

推薦閱讀：暑假在城市感受森林！桃市圖《五感山徑》特展，40 種生態繪本＋17 種動物標本免費看


精華 FAQ

  • 里佳位於阿里山鄉最深處，海拔約1100至1400公尺，因低光害、視野開闊，加上天空與夜空呈現特別湛藍，被稱為「藍色部落」。

  • 活動安排森林茶席、星空茶席、茶山五感實驗室、營火餐宴、星空攝影與部落文化體驗，讓旅客從白天到夜晚都能感受茶香、山林與星空。

  • 管理處希望以二十四節氣串聯春夏秋冬，結合茶文化、森林景觀、部落生活與地方風土，打造兼具文化深度、美學質感與國際吸引力的茶旅品牌。

Cecelia

Cecelia

相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#嘉義 #阿里山 #小旅行 #打卡景點

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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夏季手搖新品盤點！Mr.WISH小小兵、迷客夏泡芙聯名、功夫茶西瓜烏龍、再睡5分鐘芒果奶蓋必喝

夏季手搖新品盤點！Mr.WISH小小兵、迷客夏泡芙聯名、功夫茶西瓜烏龍、再睡5分鐘芒果奶蓋必喝

2026-06-30 11:40 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

夏天一到，手搖飲新品也跟著進入戰場模式！從可愛聯名、甜點系飲品，到西瓜、芒果、玫瑰醋等清爽果香系通通登場。這次不只新品好喝，周邊也很有收藏感，Mr.WISH 攜手《小小兵》推出限定保冷袋與造型隨手罐，迷客夏聯名 beard papa’s 把泡芙變成手搖飲，功夫茶、再睡5分鐘、茶湯會、珍煮丹也陸續端出夏季限定新品。想找一杯消暑飲料，這篇可以直接筆記起來。

1. Mr.WISH ×《小小兵》：桃喜烏龍系列開喝，2杯送保冷袋

暑假電影熱潮也吹進手搖飲！Mr.WISH 攜手《小小兵》推出聯名企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，從6月30日起全台門市換上小小兵主題視覺，讓買飲料也像走進小小兵片場。

本次飲品主打「好茶Action_桃喜烏龍系列」，以 Mr.WISH 經典茶底「黃枝香烏龍」為主角，推出「桃喜烏龍冰沙」與「桃喜枝香烏龍」兩款新品。「桃喜烏龍冰沙」結合黃枝香烏龍、蜜桃果泥與芝士奶蓋，還加入晶球啵啵增加咀嚼感，喝起來有冰沙的沁涼，也有蜜桃果香與烏龍茶韻的層次；「桃喜枝香烏龍」則以蜜桃果泥搭配黃枝香烏龍，果香清甜、茶感回甘，是比較清爽耐喝的選擇。

聯名周邊同樣很有吸引力，購買全品項飲品任1杯加價40元，可加購「小小兵造型隨手罐」；購買桃喜烏龍系列任2杯，即可獲得「小小兵聯名保冷袋」1個，款式隨機贈送，送完為止。另有「壓克力立牌吊飾盲盒」共6款、手把款不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯等加價購商品，小小兵粉絲真的很難空手離開。

新品資訊：
桃喜烏龍冰沙 95元
桃喜枝香烏龍 75元
活動時間：6月30日起，數量有限，送完為止

2. 迷客夏 × beard papa’s：把香草卡士達泡芙變成手搖飲

甜點控這次要注意！迷客夏首度攜手日本泡芙品牌 beard papa’s，推出「香草雲朵季」系列，把招牌香草卡士達泡芙的甜點感搬進手搖杯。這波聯名主打香草卡士達奶霜、卡士達奶酪與迷客夏茶底的搭配，喝起來有濃濃甜點感，很適合喜歡奶香、茶香、滑順口感的人。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「夏日卡士達紅茶」以娜杯紅茶為基底，搭配香草卡士達奶霜，讓紅茶焦糖香氣和細緻奶香互相襯托；「香草雲朵拿鐵」則加入綠光鮮奶與卡士達奶霜，整體更濃郁滑順，喝起來像液態泡芙；「香草夾心拿鐵」再升級加入卡士達奶酪，奶霜、奶酪雙重堆疊，甜點感更明顯。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了手搖飲，beard papa’s 也同步推出限定「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，將迷客夏茶香融入泡芙內餡，讓這波聯名不只可以喝，也可以吃。7月起還有多波優惠活動，包含指定飲品現折、抽泡芙兌換券、指定茶飲免費加料卡士達奶酪等，想喝甜點系手搖可以鎖定。

3. 功夫茶：西瓜烏龍登場，第二杯半價優惠開跑

如果說夏天一定要有代表水果，那西瓜絕對不能缺席。KUNG FU TEA 功夫茶推出「大西哈時代」系列，以西瓜結合不同烏龍茶底，打造兩款夏季新品「西瓜輕烏龍」與「西瓜焙烏龍」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「西瓜輕烏龍」使用隱山烏龍作為基底，入口先是西瓜的清甜果香，尾韻帶出淡雅烏龍茶香，整體清爽不厚重，很適合高溫天氣來一杯。「西瓜焙烏龍」則以鐵觀音焙香烏龍為基礎，焙火香氣能平衡西瓜甜味，喝起來比一般水果茶更成熟、有層次，適合偏愛茶感的人。

優惠新品資訊：
西瓜輕烏龍 70元
西瓜焙烏龍 70元
7月1日至7月5日：西瓜系列第2杯半價
7月6日至7月20日：每杯現折10元
7月21日至7月31日：西瓜輕烏龍＋隱山烏龍組合價99元
8月1日至8月15日：西瓜焙烏龍＋烏龍鐵觀音拿鐵組合價119元

4. 再睡5分鐘：夏日芒Go季，楊枝甘露冰沙、芒果奶蓋一次滿足

芒果控今年夏天也有新選擇！再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，主打芒果果香、奶蓋與冰沙口感，很適合想喝一杯有飽足感又消暑的手搖飲。其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成特製果露，搭配午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露與葡萄柚果粒，中間再堆上芒果奶蓋，喝起來有楊枝甘露的熱帶果香，也有冰沙的清涼感。原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「芒果奶蓋」系列則可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等。另有新配料「芒果風味水果凍」，可以讓整杯飲料更有咀嚼感。芒果系列自7月1日至7月31日限時販售，喜歡芒果的人可以把握一個月開喝。

優惠新品資訊：
楊枝甘露雲朵沙沙 原價95元，7月30日前嚐鮮價85元
芒果奶蓋系列 80至85元
芒果風味水果凍 20元
販售時間：7月1日至7月31日

5. 茶湯會 × plantica：玫瑰醋飲登場，酸甜系女孩必收

茶湯會這次聯名日本花藝美學品牌 plantica，推出「玫瑰醋系列」飲品，把花香、果香、茶香與醋飲酸甜感結合，走的是比較輕盈優雅的夏日路線。「四季春玫瑰醋飲」以大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，搭配四季春茶，喝起來有玫瑰香氣與茶感回甘；「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，加入荔枝香，酸甜中多了果香層次。兩款飲品一般門市售價80元，百貨店85元，7月1日開賣，7月5日前享第二杯75折優惠。

聯名周邊也很適合日常使用，「花漾轉轉袋」可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋；「聯名小燈箱」則以花卉視覺打造療癒感，喜歡花藝風、清新小物的人可以留意。

新品資訊：

四季春玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

荔枝翡翠玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

7月1日開賣

7月1日至7月5日：第2杯75折，每人限購2組

#手搖 #迷客夏 #小小兵

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❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

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2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





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精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

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2026-06-24 09:34 享民頭條
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  • 重點三：包內含FRAMA保養品、眼罩與3C配件，還能當側背包。

記者/葉佳欣報導

對於經常飛往世界各地的商務人士來說，機上備品不只是旅途中的舒適陪伴，更是飛行儀式感的縮影。近日在社群平台Threads上，一篇關於華航商務艙盥洗包的開箱文，意外引發眾多網友們共鳴。一名因頻繁出差而默默收集了多款華航盥洗包的「資深鐵粉」網友，興奮曬出最新入手的「華航x Marc Jacobs」聯名升級版豪華商務艙盥洗包，並詳細分享使用的心路歷程。貼文一出，隨即勾起無數空中飛人的收藏魂，在網路上掀起一波熱烈討論。

去回程雙色驚喜 2026趨勢色與低調奢華完美交織

中華航空這次攜手紐約現代時尚精品指標Marc Jacobs打造的全新升級版盥洗包，最讓網友驚艷的莫過於精心設計的「雙航段、雙款式」巧思。

出發航程段所提供的是「低調奢華皮革色調」，沉穩大器的風範深得商務旅客喜愛；而回程航程段則換上呼應2026年趨勢色的「雲霧白盥洗包」，明亮純淨的高級印象，彷彿為歸途注入了一抹輕盈放鬆的好心情。

原PO網友大力盛讚，這兩款選色不僅高級感滿滿，日常生活中更是「神仙級好搭」，更令人驚喜的是，這款盥洗包還能直接變身為時髦的隨身側背包，直接背上街也不違和，實用度與時尚度雙雙破表。

細節控集體瘋狂 精品保養與超實用3C配件全到位

魔鬼都在細節裡，這次華航真的超用心！原PO在Threads貼文中逐一拆解包包的配置，引來網友們大力點讚。包內除了配備北歐文青香氛品牌FRAMA 的優質保養產品、Marc Jacobs品牌的精緻眼罩之外，更加入了高實用性的3C配件。

包內貼心附贈了極具質感的整線器，以及長途旅行必備的多插頭萬用快充充電線，完備的機能性讓時常需要一邊飛行、一邊辦公的商務客大讚「真的送到心坎裡」。這款備受矚目的全新盥洗包，已自3月28日起率先於布拉格航線璀璨亮相，並預計自5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線正式登場。

包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供
包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供

串聯經典MOSCHINO回憶 網盼長期進駐開啟收藏潮

這篇超生動的Threads貼文不僅吸引大批網友留言大讚「顏色也太好看了吧....」、「希望一直有 我想多收幾個」，也有人直呼「背起來真的好好看喔 訂票！」紛紛許願希望這款超強聯名能夠長期進駐，好讓大家有機會能完整收集雙色。

這場社群討論更意外勾起網友們對華航歷代聯名備品的經典回憶，紛紛點名過去華航與義大利時尚品牌 MOSCHINO 合作的盥洗包同樣極具巧思與趣味。華航這次與Marc Jacobs強強聯手，無疑再次成功將空中飛行體驗昇華為令人嚮往的潮流生活美學。

精華 FAQ

  • 是中華航空與紐約精品品牌Marc Jacobs合作的升級版豪華商務艙盥洗包，因外型時髦、配置實用，又可直接變成側背包，迅速吸引許多網友討論。

  • 去程提供低調奢華的皮革色調，回程則換上雲霧白版本，形成雙航段、雙款式的驚喜設計，兼具精品感與收藏價值，也讓旅客更有新鮮感。

  • 包內包含FRAMA保養品、Marc Jacobs眼罩，以及整線器和多插頭萬用快充線，兼顧保養與辦公需求，對常飛長程、邊飛邊工作的商務旅客非常實用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#紐約 #華航 #中華航空

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