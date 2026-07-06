2026-07-06 17:00 時尚品味生活誌
露奇亞12週年VIP餐會 膠原蛋白優雅入菜演繹生活美學
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：露奇亞成立12週年，並於2025年登錄創櫃板，展現穩健經營實力。
- 重點二：品牌舉辦VIP感恩餐會，將保健食品與在地食材結合成餐桌美學。
- 重點三：現場以營養師科學分享與專利原料入菜，強調純淨科學品質理念。
品牌深耕邁入12年 私廚跨界款待品牌摯友
在口服保養領域深耕的「Ruijia 露奇亞」，由創辦人曾詩華帶領創立已屆 12 週年，並於 2025 年登錄創櫃板（股票代號7667），展現品牌穩健的經營與治理模式。露奇亞秉持高品質、純淨配方的理念，致力將營養科學融入日常生活美學。本月 2 日，品牌於臺中市 Sozai Taichung 舉辦首場「露奇亞｜VIP 感恩餐會」，邀請荒姨、KaiSally 凱莎莉、Christine 三位生活風格 KOL 與多位品牌摯友共襄盛舉。藉由保健食品與在地精選食材的巧妙結合，以優雅餐桌體驗展現「保健融入生活」的品牌理念，傳遞品牌陪伴消費者建立日常保養習慣的初心。
關鍵營養專利入菜 營養師親授科學知識
餐會現場佳餚充滿巧思，宛如精品品牌新品發表般細膩講究。露奇亞品牌營養師酈茗昀於用餐過程中，分享本次菜單與保健食品的搭配理念，並介紹人體日常所需的重要營養素，以及均衡飲食與日常營養補充的相關知識。這些理念也巧妙融入每一道料理之中，現場調製的蔓越莓益生菌氣泡飲，展現將日常保養融入生活的餐飲美學；主廚特製海鮮刈包則細緻加入研磨後的紅藻鈣鎂，呈現營養元素與料理創意結合的巧思。VIP 賓客在品嚐美食的同時，也透過營養師的分享，更認識均衡飲食與日常營養補充的觀念，展現露奇亞重視科學知識推廣的品牌精神。
堅守三大核心信念 時間印證誠實品質實感
這些令人印象深刻的料理巧思，源自品牌長年對產品品質的堅持。露奇亞始終秉持「純淨、科學、品質」三大核心理念，成為品牌穩健發展的重要基礎。全系列產品嚴選專利原料與天然來源成分，重視原料品質與配方設計，打造符合日常補充需求的膠原蛋白粉及多元保健食品。現場多位品牌 VIP 分享，多年來持續選擇露奇亞，不僅源於對品牌理念的認同，更因長期建立的信任感，使品牌成為生活中固定的一部分，也展現露奇亞多年累積的品牌黏著度。
純淨口服保養 見證時間的真實回饋
露奇亞持續以真材實料與品質把關為品牌核心，打造能自然融入生活節奏的日常口服保養選擇。品牌長期推廣均衡飲食、規律作息與日常保養觀念，產品亦外銷馬來西亞等多個海外市場，品牌表示，曾創下海外線上 24 小時銷售突破 100 萬馬幣（約新台幣 700 萬元）的紀錄，展現品牌在海外市場的發展成果。此次餐會現場亦同步展示今年 3 月推出的 re 原生肌保養系列，以「吃的膠原，搭配擦的保養」為概念，呈現品牌從口服保養延伸至日常保養程序的整體理念。露奇亞表示，健康與保養皆建立於長期且規律的生活習慣，未來也將持續以穩定品質與安心配方，陪伴每一位重視生活品質的消費者，展現自信從容的生活風格。
更多相關資訊可搜尋Ruijia露奇亞｜膠原蛋白專家
官方網站：https://www.ruijiabeauty.com/
精華 FAQ
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品牌透過臺中VIP感恩餐會款待摯友與KOL，將保健食品結合料理與餐桌體驗，傳達「保健融入生活」的理念，也強化與消費者之間的情感連結。
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現場有蔓越莓益生菌氣泡飲，以及加入研磨紅藻鈣鎂的海鮮刈包，並由營養師說明搭配理念，讓賓客在用餐時同步理解均衡飲食與日常補充觀念。
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露奇亞已深耕12年並於2025年登錄創櫃板，產品外銷多國，海外曾創下24小時銷售破100萬馬幣紀錄，顯示品牌在品質與市場拓展上具穩定成績。
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