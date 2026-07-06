2026-07-06 15:32 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「美英鍋燒」新店報報!!!!!!!隱身在無尾巷裡文青風老宅鍋燒店，還有提供肉燥飯、厚片土司及雪綿冰給享用。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南中西區樹林街的美英鍋燒，藏身無尾巷老宅，帶有日式文青風格。
- 重點二：店內主打鍋燒麵，另有肉燥飯、厚片吐司、小菜與雪綿冰可選。
- 重點三：原味鍋燒麵使用保溫鑄鐵鍋，湯頭甘醇，食材新鮮且定價合理。
舊時代對女性角色的社會期待，往往會幫家裡女娃取名為淑珍、美娘、美英、玉妹、阿嬌、阿菊、阿嫌、招弟、帶弟、迎弟、領弟...等等，網路世界興起，帶動了年輕人創業便利性，加上文青風驅使之下，經常會看到採用這些名字作為店名，這間「美英鍋燒」是在脆裡發現的，小高就利用平日時段專程前來享用，來到現場發現，是文青風透天老宅的店面，觀察菜單這裡有賣鍋燒麵、肉燥飯、小菜、厚片吐司及雪綿冰等，小高就點基本款鍋燒麵來享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
無尾巷日式老宅外頭有大大庭院，撒滿小小的鵝卵石充滿日式氣息。
大門推開會看到這點菜單供客人拿取。
這是室內開放式用餐空間，裡頭燈光明亮帶點日式禪風裝潢，充滿復古文青感的愜意用餐空間。
這是店家開放式料理兼服務吧台，來到這裡點餐與結帳即可。
檯面有放置店家獲獎資訊供客人觀賞。
這張是店家點菜單供顧客直接畫選，菜色主要有鍋燒麵、肉燥飯、小菜、厚片吐司及雪綿冰等。
小高就點原味鍋燒麵100元。
這原味鍋燒麵採用有保溫鑄鐵鍋來裝盛，裡頭有白蝦、豬肉片、蛤蜊和一些火鍋料。
這湯頭充滿大骨甘醇很親甜很好喝。
這些食材整體口感很新鮮都非常好吃。
這意麵吸飽湯頭很軟Ｑ無油耗味真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「美英鍋燒」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：美英鍋燒
地址：700臺南市中西區南門里樹林街二段187號
營業時間:12:00–20:00
電話: 0901-003-088
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店址在台南市中西區南門里樹林街二段187號，隱身無尾巷老宅中。外頭有庭院與鵝卵石，室內則是明亮的日式禪風，整體充滿復古文青感。
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菜單以鍋燒麵為主，還有肉燥飯、小菜、厚片吐司與雪綿冰等品項，屬於可吃正餐也能點心的複合式小店，選擇相當多元。
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原味鍋燒麵售價100元，使用保溫鑄鐵鍋盛裝，內有白蝦、豬肉片、蛤蜊與火鍋料，湯頭大骨香甜，麵條軟Q無油耗味，整體獲得高度推薦。
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