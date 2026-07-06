2026-07-06 15:05 舌尖上的旅人 Eric Hsu
多哈文華東方名廚來台！M.O. Bar限時端出印度香料、土耳其經典料理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北文華東方與多哈文華東方合作，限時推出兩檔異國客座饗宴。
- 重點二：七月主打印度風情，由主廚Jay Singh詮釋經典香料料理與限定調酒。
- 重點三：八月接續土耳其風情套餐，呈現安納托利亞飲食文化與特色調酒。
台北文華東方酒店攜手多哈文華東方酒店餐飲團隊客座M.O. Bar，由2位主廚跨海來台掌杓，打造兩檔限定異國饗宴，7月9日至12日以「印度風情」為主題，8月6日至9日則帶來「土耳其風情」，搭配限定特色調酒，打造今夏最具話題的味蕾旅行。
M.O. Bar兩場分享式套餐每位2800元+10%，包含迎賓飲品、前菜、主菜及甜點，至少2位即可預訂，用餐時段為晚間6點至8點及8點半至10點半；若同步預訂兩場主題饗宴，還可獲贈印度及土耳其限定調酒各乙杯。
7月9日至12日由多哈文華東方酒店主廚Jay Singh跨海來台掌杓，以現代手法重新演繹印度經典料理，從北印度街頭小吃、喀拉拉（Kerala）海岸料理到皇室御廚流傳的香料技藝，透過分享式餐桌展現層次豐富的印度風味。套餐包含迎賓飲品、2款開胃前菜、3款經典點心、3款主菜及甜點。
同步登場的還有多哈文華東方酒店、米其林指南入選餐廳Liang Restaurant旗下Liang Bar調酒師Sohan Singh Rathore，攜手M.O. Bar打造限定調酒，包括融合優格與香料風味的「Mango Lassi」、加入咖哩元素重新演繹經典的「Coconut Curry Colada」，以及充滿椰香與香料層次的「Royal Maharaja」等，每杯480元+10%。
8月6日至9日則由擅長土耳其與地中海料理的主廚Mervan Tekin接棒，以安納托利亞（Anatolia）飲食文化為靈感，將當地市集風味、小食拼盤文化與家常料理搬上餐桌，透過新鮮香草、煙燻辣椒與多層次香料，呈現溫暖而豐富的土耳其料理特色。
套餐包含迎賓飲品、4款冷前菜、3款熱前菜、3款主菜及甜點，同步推出多款土耳其風味限定調酒，每杯480元+10%，為夏季餐酒體驗增添濃厚異國魅力。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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本次由多哈文華東方酒店餐飲團隊客座M.O. Bar，分別在7月9日至12日推出印度風情、8月6日至9日推出土耳其風情兩檔限定套餐，並搭配主題調酒。
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印度場由主廚Jay Singh跨海來台，以現代手法重現北印度街頭小吃、喀拉拉海岸料理與皇室香料技藝，套餐含前菜、點心、主菜與甜點，並有三款限定調酒。
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土耳其場於8月6日至9日登場，由主廚Mervan Tekin以安納托利亞飲食文化為靈感，結合市集風味、小食拼盤與家常料理，呈現香草、煙燻辣椒與香料層次。
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